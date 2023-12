Lluvia de meteoros de las Gemínidas 2023: cuándo, a qué hora y cómo verla

Conoce el origen de la lluvia de meteoros más brillante 1:24

(CNN) -- Los amantes del espacio pronto tendrán la oportunidad de ver docenas de meteoros surcando el cielo cuando la lluvia de meteoros anual de las Gemínidas alcance su punto álgido.

Según EarthSky, las Gemínidas alcanzarán su máximo nivel de actividad a las 2:27 p.m. ET de este jueves. En otros países, esto se traduce al siguiente horario:

Ciudad de México, México: 1:27 p.m.

Buenos Aires, Argentina: 4:27 p.m.

Bogotá, Colombia: 2:27 p.m.

Madrid, España: 8:27 p.m.

No obstante, más allá del punto máximo, el mejor momento para ver el espectáculo celeste será la madrugada de este jueves, entre la 1 a.m. y las 2 a.m. en cualquier zona horaria, dijo Robert Lunsford, coordinador de informes de bolas de fuego de la Sociedad Estadounidense de Meteoros (AMS por sus siglas en inglés).

¿Cómo ver las Gemínidas?

En una zona con condiciones de observación despejadas y sin interferencias luminosas de la Luna llena, la NASA calcula que las Gemínidas podrían ofrecer hasta 120 meteoros visibles por hora, lo que la convierte en la lluvia de meteoros anual más intensa, o "el rey de las lluvias de meteoros", como la denomina Lunsford.

Durante el evento de este año, la Luna estará llena en un 1% la noche del miércoles al jueves, según la AMS, lo que permitirá que los meteoros cobren protagonismo.

"Todo depende del lugar desde el que se observe. Si estás en medio del desierto o en la cima de una montaña, es totalmente posible (ver hasta 120 meteoros). Si estás en el jardín de tu casa, no", afirma Lunsford.

Siendo realistas, un observador del cielo que mire desde el jardín de su casa después de medianoche en una zona alejada de la contaminación lumínica vería en promedio 60 meteoros por hora, añadió el experto.

La lluvia de meteoros será visible desde cualquier parte del mundo, pero los observadores del hemisferio sur tendrán un periodo de observación más corto, explicó Lunsford. Esto se debe a que la constelación de Géminis -que es el radiante de las Gemínidas, o zona desde la que parecen originarse los meteoros- estará más baja en el cielo y no se espera que salga hasta después de medianoche.

¿Qué esperar de esta lluvia de meteoros?

A principios de este año, utilizando datos de la misión Parker Solar Probe de la NASA, los astrónomos descubrieron que los meteoros de las Gemínidas -formados por restos de un asteroide llamado 3200 Phaethon- se originaron probablemente por una violenta colisión entre el asteroide y otra roca espacial o algún tipo de explosión gaseosa, según un estudio publicado en junio en The Planetary Science Journal. La primera observación registrada de esta lluvia de meteoros data de 1862.

Se sabe que los meteoros de las Gemínidas son intensamente brillantes y a veces coloridos debido a su composición química. Algunas de estas rocas espaciales pueden tener más calcio, sodio o níquel que otras, por lo que un meteoro de esta lluvia podría parecer naranja o amarillo, o incluso verde, explicó Lunsford.

Las Gemínidas se han visto surcar el cielo desde noviembre y su número parece aumentar a medida que la Tierra se acerca al núcleo de la nube de escombros de 3200 Phaethon. Si las condiciones meteorológicas desfavorables impiden la observación, la lluvia seguirá siendo muy abundante unos días antes y después del punto máximo, según Lunsford.

"Toma una silla de jardín y encuentra el lugar más oscuro de tu propiedad y mira hacia la mitad del cielo en una dirección que evite árboles o cualquier otra cosa, de modo que puedas ver casi hasta el horizonte", dijo Lunsford. "Y simplemente siéntate y disfruta del espectáculo. Verás los meteoros de las Gemínidas dispararse en todas direcciones".

La próxima y última gran lluvia anual de meteoros de 2023 será la de las Úrsidas, que alcanzará su máximo en la noche del 21 de diciembre hasta la madrugada del 22, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

Este artículo fue realizado con información de Taylor Nicioli, de CNN