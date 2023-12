El equipo de Navalny teme que lo hayan trasladado a una colonia lejana

Alexey Navalny está desaparecido de la prisión, advierte su equipo 1:51

(CNN) -- Es posible que el líder de la oposición rusa Alexey Navalny haya sido trasladado a una colonia distante, dijo el viernes a CNN su portavoz Kira Yarmysh.



"Creemos que podrían llevarlo a una colonia lejana. Revisamos todas las prisiones de Moscú, pero no está allí", dijo Yarmysh a Matthew Chance de CNN.

“[Es] malo que no podamos encontrarlo. La distancia no es el principal problema, dependerá de cada prisión en particular. Pero, por supuesto, cuanto más lejos esté, más difícil será para los abogados llegar a Alexey", añadió.

Yarmysh le dijo a CNN que el equipo está realmente preocupado porque no pueden encontrarlo. A pesar de que no es la primera vez que se desconoce el paradero de Navalny, su equipo dice que "nunca ha estado desaparecido durante un período tan largo".

En junio del año pasado, las autoridades rusas no informaron al equipo de Navalny cuando fue trasladado a otra colonia en la región de Vladimir, al este de Moscú, lo que llevó a su equipo a expresar preocupaciones sobre su paradero.

"Todo este tiempo está aislado, sin defensa legal y básicamente solo en manos de personas que una vez intentaron matarlo", dijo Yarmysh.

publicidad

Yarmysh le dijo a Matthew Chance de CNN que la familia de Navalny está "aguantando" a pesar de la noticia.

"Se mantienen como siempre porque, como el propio Alexey, creen en lo que está haciendo", dijo.

Han pasado 10 días desde que su equipo no tiene ninguna información sobre Alexey Navalny. La preocupación surgió el lunes después de que la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh, publicara la noticia en las redes sociales, destacando que su equipo había perdido contacto con el activista, que supuestamente estaba detenido en la colonia penal IK-6.

En agosto, el crítico del Kremlin recibió una condena aún más larga en prisión tras ser sentenciado a 19 años de prisión por cargos de extremismo. El tribunal ordenó a Navalny cumplir la condena de esta nueva condena en una colonia de régimen especial.