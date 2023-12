Venezuela: vence plazo para que políticos inhabilitados pidan revisión 2:24

(CNN Español) –– María Corina Machado, ganadora de la elección primaria de la oposición venezolana para elegir a su candidata presidencial, acudió este viernes a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la revisión de la inhabilitación política que le impide postularse y ejercer cargos públicos.

En el último día del plazo pactado entre las diferentes fuerzas políticas y el gobierno del presidente Nicolás Maduro para solicitar ante el tribunal el recurso de revisión, la aspirante se presentó en dicha sala.

A su salida, Machado afirmó que hará “todo lo que haya que hacer” para mantenerse en la ruta electoral.

“Nosotros vamos a llegar hasta el final. La pelota está ahora en la cancha del régimen, ahora es a ellos a quien le toca cumplir”, dijo a los medios.

Posteriormente, en una rueda de prensa, Machado señaló este viernes: "Yo lo que he ratificado hoy, una vez más, es que no existe inhabilitación. Además, a mí me habilitó la gente y eso es lo que queda constatado, ratificado en el documento que introdujimos". También explicó que el documento presentado "es una demanda por una reclamación por vías de hecho. Eso significa que hay un hecho público, mas no hay acto. No hay acto. Y eso es lo que estamos constatando hoy con esta actuación".

publicidad

Y luego destacó: "Estamos en el medio de un proceso de negociación complejo, difícil y desde luego estamos en contacto con todos aquellos genuinos aliados que han establecido compromisos y que han dado garantías, y han dado incentivos importantes para que este proceso de negociación avance y eso incluye la liberación de presos políticos y la obtención de garantías para tener elecciones limpias y libres".

Machado, quien ganó la primaria de la oposición el 22 de octubre, está inhabilitada por una medida impuesta por la Contraloría General de Venezuela por supuestamente no incluir en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación. La dirigente opositora insiste en que la inhabilitación es ilegal.