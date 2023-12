El boleto rasca y gana de US$ 50 del Millionaire Club de la Lotería de Kentucky. (Crédito: Lotería de Kentucky)

(CNN) -- La Navidad se adelantó para 21 compañeros de trabajo de Kentucky, Estados Unidos, cuya jefa les compró boletos de lotería para raspar como regalo de última hora.

Es época de dar, ¿verdad? Así que Sheila Colter, supervisora de turno en el Centro Médico de Bowling Green, había encargado por internet regalos para sus compañeros de trabajo antes de la fiesta de Navidad de la oficina.

Pero la fiesta estaba prevista para la primera semana de diciembre y los regalos no llegaron a tiempo.

"Así que decidí comprar boletos raspa y gana en su lugar", dijo a la Lotería de Kentucky.

Colter dio a sus empleados boletos de raspa y gana y algunos boletos de US$ 30 para compartir, uno de los cuales ganó US$ 50.

Eso animó a los compañeros de trabajo a jugar de nuevo, pensando que cuanto más (dinero) mejor.

"Seguimos jugando en grupo", dice Colter, que vive en Bowling Green. "Paraba de camino al trabajo y seguíamos ganando".

Uno de los boletos que compró era un raspa y gana de US$ 50 del Millionaire Club. Ese boleto ganó US$ 100, así que el 8 de diciembre compró dos más, uno de los cuales acabó haciendo ganar al grupo la nada despreciable suma de US$ 50.000.

"Estábamos todos tan emocionados", dijo "Yo estaba en el suelo".

Según la Lotería de Kentucky, el grupo se fue a casa con unos US$ 36.000 después de impuestos, lo que otorgaría a cada empleado US$ 1.750 a cada uno.

Colter dice que piensa destinar sus ganancias a sus compras navideñas.

Winnie Beckman, compañera de trabajo de Colter, dice que utilizará sus ganancias para sufragar los gastos médicos de su madre, a la que hace poco diagnosticaron un cáncer.

"Esto me ayudará mucho", dijo. "Y nunca lo olvidaré".