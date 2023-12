Resumen de la guerra entre Israel y Hamas este martes 19 de diciembre

Los niños y sus familias "no están seguros en los hospitales" de Gaza, según un portavoz de UNICEF

Los niños y las familias "no están seguros en los hospitales" de Gaza, declaró James Elder, portavoz de UNICEF, mientras los funcionarios de la ONU expresan su profunda preocupación por la situación en los hospitales de Gaza, ya que el sistema sanitario del enclave se encuentra al borde del colapso.

"En las últimas 48 horas, el mayor hospital en pleno funcionamiento ha sido bombardeado dos veces. Ese hospital --Al Nasser en Khan Younis-- no sólo alberga a un gran número de niños que ya habían resultado gravemente heridos en los ataques contra sus hogares, sino a cientos de mujeres y niños que buscan seguridad", declaró Elder este martes en Ginebra tras una reciente visita a Gaza.

Esto se produce después de que una niña de 13 años, Dina Abu Mohsen, muriera por un proyectil que cayó en parte del Complejo Médico Nasser, en el sur de Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas.

"¿Y adónde van los niños y sus familias? No están seguros en los hospitales. No están seguros en los refugios. Y, desde luego, no están seguros en las denominadas zonas 'seguras'", afirmó.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este martes a CNN que una "revisión inicial" de los daños en el complejo no permitió por el momento "determinar con certeza cuál fue el origen de los daños en el hospital".

Mientras tanto, "sin agua ni saneamiento, ni refugio, estas supuestas zonas seguras se han convertido en zonas de enfermedad", dijo Elder, advirtiendo que si este escenario continúa, "las muertes de niños por enfermedad podrían superar a los muertos en los bombardeos."

Las FDI han declarado anteriormente que no atacan hospitales, sólo "bastiones de Hamas". Hamas niega las acusaciones de que utilice hospitales de Gaza para sus operaciones.

Con información de Kareem Khadder y Elizabeth Joseph.