Así es la vida y carrera de Zack Snyder: películas, videos musicales, familia y más

(CNN Español) -- Zack Snyder es un cineasta estadounidense conocido por escribir, producir y dirigir películas taquilleras de superhéroes, acción y ciencia ficción como "Watchmen", "300" o "Superman: Man of Steel", la película que dio inicio al Universo Extendido de DC.

La nueva cinta de Snyder "Rebel Moon Part One: A Child of Fire", que se estrena en Netlfix este 22 de diciembre, se suma a la amplia filmografía del director estadounidense caracterizada por un estilo visual "extravagante" que utiliza "combinaciones de colores muy saturados y efectos visuales", según IMDb.

Conoce más sobre la carrera de Snyder, quien hizo sus primeras películas siendo niño en Greenwich, Connecticut, y comenzó su carrera dirigiendo comerciales y videos musicales.

Las películas (y los videos musicales) de Zack Snyder

Snyder se adentró en el cine desde que era niño cuando procesaba sus primeras películas de stop-motion en Greenwich, Connecticut, según su biografía en Enciclopedia Britannica.

Al terminar la preparatoria se fue a vivir a Londres para estudiar pintura en la Heatherley School of Fine Art. Un año después, regresó a Estados Unidos al ArtCenter College Design, de Pasadena, California, donde se graduó de Bellas Artes Cinematográficas en 1989.

Ahí fue donde comenzó su carrera dirigiendo comerciales para clientes como BMW y Nike y videos musicales de importantes artistas como Morrisey o Rod Stewart. En 2004, debutó como director en la gran pantalla con un remake del clásico de terror zombi "Dawn of the Dead" (1978), del director George A. Romero.

Sin embargo, fue su segunda película, el filme histórico "300" (2007), la que impulsó su carrera. La historia que mezcla una violencia brutal y es una adaptación del cómic de Frank Miller sobre una antigua batalla griega, recaudó más de US$ 450 millones en taquilla. A partir de ese momento, Snyder demostró una habilidad especial para traducir imágenes de cómics a la pantalla.

Le siguieron otros grandes éxitos como "Watchmen" (2009), su primer proyecto de animación "Legends of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole" (2010), la controvertida "Sucker Punch" (2011) y las taquilleras "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) y "Justice League" (2017).

En 2013, Snyder ayudó a lanzar el Universo Extendido de DC, al hacerse cargo de la dirección de "Superman: Man Of Steel", cinta que retrata la historia del origen del personaje y con la que se reinició la franquicia del popular superhéroe.

Películas

2023: "Rebel Moon - Part One: A Child of Fire"

2021: "Army of the Dead"

2021: "Zack Snyder's Justice League"

2017: "Justice League"

2017: "Snow Steam Iron"

2016: "Batman v Superman: Dawn of Justice"

2013: "Superman 75"

2013: "Man of Steel"

2011: "Sucker Punch"

2010: "Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole"

2009: "Watchmen"

2006: "300"

2004: "Dawn of the Dead"

Videos musicales

2019: "Hanukkah, O Hanukkah (A Magical Time of Year)"

2009: "My Chemical Romance: Desolation Row"

2000: "Morrissey - ¡Oye Esteban!"

1995: "Rod Stewart - Leave Virginia Alone"

1994: "ZZ Top - World of Swirl"

1992: "Shawn Colvin - Round of Blues"

1992: "Soul Asylum - Somebody to Shove"

1992: "Morrissey - Tomorrow"

1992: "Peter Murphy - You're So Close"

1990: "Michael Jordan in Playground"

1989: "Lizzy Borden - Love Is a Crime"

Datos personales y familia

Nombre completo: Zachary Edward Snyder

Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1966

Lugar de nacimiento: Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos

Altura: 1,70 m

Padre y madre: Charles Edward Snyder y Marsha Manley (Reeves) Snyder

Esposa: Deborah Snyder

Snyder es cofundador de Cruel and Unusual Films, productora que creó en 2004 junto con su esposa, Deborah Snyder, y su socio productor, Wesley Coller. Durante la posproducción de "Justice League", el director estadounidense se apartó de la película después de que su hija Autumn se quitara la vida a los 20 años, de acuerdo con Enciclopedia Britannica.

Con información de Marianne Garvey, Mairi Mackay, Brian Lowry, Chris Nashawaty y Rocío Muñoz Ledo