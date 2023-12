Trump augura un año conflictivo en su furioso discurso navideño

La importancia de la inmunidad presidencial para Trump 2:36

(CNN) -- La mayoría de los líderes políticos, espirituales y nacionales globales celebran la Navidad con un llamado a la paz o enfatizando las virtudes de la familia y la unidad.

Ese no es el estilo de Donald Trump .

El expresidente desató un torrente de furia y amargura en línea, en gran parte por sus dificultades legales, que abarcaron la víspera de Navidad y el día de Navidad, anticipando la discordia y las obsesiones personales que infligirá a la nación en un año electoral crucial en 2024.

Trump criticó furiosamente al presidente Joe Biden y al fiscal especial Jack Smith , haciendo afirmaciones amplias y falsas de que sus intentos de permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2020 representaban una defensa vital de la democracia estadounidense y, por lo tanto, eran perfectamente legales. En una marea de invectivas en mayúsculas en su red Truth Social, Trump intensificó una retórica extrema sobre la inmigración que ha generado comparaciones con la demagogia nazi de la década de 1940 y repitió su visión de un poder presidencial ilimitado que hace que sus críticos teman la autocracia si gana las próximas elecciones.

Apenas tres semanas antes de que comience la votación en la carrera por la nominación republicana, el favorito también subrayó hasta qué punto las falsas afirmaciones sobre fraude electoral de hace tres años siguen siendo el ancla de su proyecto político. Y sus diatribas, en un momento en que los estadounidenses que celebran la Navidad se reúnen con sus seres queridos y buscan un momento de paz, insinúan un estado mental de furia y un negacionismo extremo. Es probable que esto genere nuevas preocupaciones sobre su temperamento y su idoneidad para servir nuevamente como comandante en jefe y son un oscuro presagio de lo que podría traer otro mandato de Trump.

En una de sus publicaciones, Trump mostró una mezcla de enojo y autocompasión mientras hacía múltiples afirmaciones falsas o cuestionables.

“ESPIARON MI CAMPAÑA, MENTIERON AL CONGRESO, ENGAÑARON A LA FISA, AMAPUARON UNA ELECCIÓN PRESIDENCIAL, PERMITIERON QUE MILLONES DE PERSONAS, MUCHOS DE PRISIONES E INSTITUCIONES MENTALES, INVADEN NUESTRO PAÍS, JODIDOS EN AFGANISTÁN, Y LOS INADAPTADOS Y MATANTES DE JOE BIDEN, COMO ¿¿¿¿¿¿EL TRASTORNADO JACK SMITH, ESTÁN PERSIGUIENDO A NIVELES DE PERSECUCIÓN NUNCA ANTES VISTOS EN NUESTRO PAÍS??? SE LLAMA INTERFERENCIA ELECTORAL. ¡FELIZ NAVIDAD!" Trump publicó en Nochebuena.

Su estado de ánimo apenas mejoró el día de Navidad, cuando acusó a Biden de presidir una interferencia electoral, en referencia a los 91 cargos penales y cuatro juicios penales que está esperando. Pero Trump prometió a sus seguidores “UNA GRANDE Y GLORIOSA VICTORIA PARA AQUELLOS VALIENTES Y VALIENTES PATRIOTAS QUE QUIEREN HACER GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ. ¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!"

La nube legal de Trump pesa sobre él

Trump parecía particularmente preocupado por la enorme nube legal sobre su futuro, especialmente las investigaciones relacionadas con supuesta interferencia electoral . Criticó duramente a Smith, quien está presentando un caso federal en su contra en Washington, DC, e impulsó las afirmaciones de su equipo legal de que sus intentos de anular las elecciones de 2020 fueron en realidad simplemente el acto de un presidente que cumplía con su deber de garantizar unas elecciones libres y justas. Tales reclamaciones serán consideradas por un tribunal de apelaciones y, en última instancia, probablemente por la Corte Suprema de Estados Unidos. Trump también arremetió contra la Corte Suprema de Colorado que dictaminó que no era elegible para el cargo debido a la 14ª Enmienda a la Constitución que prohíbe a los insurrectos. También se espera que este caso termine ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Las afirmaciones de Trump de que estaba actuando de acuerdo con su autoridad presidencial van en contra de la evidencia ya disponible sobre su propio comportamiento, por ejemplo en su llamada telefónica en la que pidió al Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que "encontrara" 11.780 votos para ayudarlo. anular la victoria de Biden en un estado indeciso crítico. Y apenas la semana pasada, el Detroit News informó sobre la grabación de una llamada en la que Trump instó a dos funcionarios del condado de Michigan a no certificar los resultados electorales de Detroit en 2020.

A pesar de la evidencia de que Trump estaba dispuesto a destruir la democracia estadounidense para mantenerse en el poder, sus rivales por la nominación republicana en gran medida solo lo han atacado indirectamente por causar las elecciones más traumáticas en la historia moderna de Estados Unidos en 2020. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, por ejemplo, dijo el mes pasado que no estaba de acuerdo con el reciente comentario de Trump de que sus oponentes políticos eran “alimañas”, otro comentario que establecía analogías con la retórica nazi. “Es el caos de todo esto, ¿verdad? Creo que tiene buenas intenciones. Pero el caos tiene que terminar”, dijo a los votantes en Iowa.

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, culpó en gran medida a Trump por no cumplir sus promesas al movimiento Make America Great Again en su primer mandato y ha afirmado que sería un mejor implementador de tales políticas. En un ayuntamiento de CNN este mes, DeSantis intensificó sus ataques contra el expresidente, pero principalmente por la política sobre el aborto, la inmigración y la economía. El hecho de que Haley y DeSantis, que compiten por ser la principal alternativa a Trump, no se atrevan a criticar al expresidente el 6 de enero de 2021, muestra hasta qué punto las mentiras de Trump sobre el fraude electoral se han convertido en ortodoxia para las bases republicanas. base.

Candidatos como el exvicepresidente Mike Pence , que fueron más agresivos al describir la mala conducta de Trump en 2020, ya abandonaron la carrera primaria después de que sus campañas no lograran despegar. El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, construyó su campaña en torno a criticar el comportamiento de Trump en el cargo, pero apenas se está inscribiendo en la carrera fuera de New Hampshire, el primer estado primario.

Esta no es la primera vez que Trump aprovecha una ocasión como la Navidad para afilar su hacha política. Y es bien conocido por sus publicaciones desquiciadas en las redes sociales. Pero este vistazo al estado de ánimo del favorito republicano en esta temporada navideña es especialmente significativo antes de los caucus de Iowa del próximo mes y las primarias de New Hampshire, ya que las encuestas muestran que tiene buenas posibilidades de vencer a Biden en un posible enfrentamiento en 2024.

Es probable que millones de estadounidenses voten por Trump en las primarias presidenciales, lo que demuestra que no les molesta su comportamiento ni su creciente extremismo. Es probable que decenas de millones más lo respalden si es el candidato republicano mientras busca montar un sorprendente regreso político y convertirse en el segundo expresidente en ganar un segundo mandato no consecutivo, en el caso de Trump, después de dejar Washington en desgracia. días después del ataque de la turba al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios el 6 de enero.

La atracción de Trump por estos votantes tiene varios niveles. Muchos republicanos ven su presidencia, a pesar de toda su agitación, como un éxito y un período de bienestar económico. Otros abrazan el constante ataque de Trump a las instituciones de rendición de cuentas como el sistema legal y los medios de comunicación, y sus ataques a los supuestos expertos de élite, como una campaña justificada contra un sistema político y de gobierno que creían que les había fallado. Y cuando Trump bromeó este mes diciendo que sería un dictador sólo el “primer día” de una nueva presidencia, estaba aprovechando el deseo de algunos partidarios de un líder hombre fuerte cuyas transgresiones son parte de su atractivo político.

El hecho de que tantos votantes parezcan dispuestos a abrazar a Trump nuevamente es un comentario sobre el estado político de Estados Unidos de cara a unas nuevas elecciones que, dado su comportamiento, parece probable que deje al país, independientemente del resultado, todavía atrapado en un ciclo de ira y dislocación política.

Líderes mundiales oran por la paz en Navidad

El humor sombrío y amargo de Trump esta Navidad contrasta con los mensajes de otros líderes mundiales que enfatizaron la necesidad de paz y reconciliación en un momento tenso con guerras en Gaza , Ucrania , Sudán y otros lugares. En su bendición navideña anual Urbi et Orbi , por ejemplo, el papa Francisco pidió el fin de la guerra entre Israel y Hamas y la liberación de los rehenes israelíes, y pidió el fin de la operación militar de Israel y su “espantosa cosecha” de víctimas civiles. El rey Carlos de Gran Bretaña también lamentó las guerras globales en su transmisión del día de Navidad y dijo: “en un momento de conflictos cada vez más trágicos en todo el mundo, rezo para que también podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protegernos unos a otros”. El Rey añadió: “Las palabras de Jesús parecen más relevantes que nunca: 'Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti'”.

Biden, potencial oponente de Trump en las elecciones generales del próximo año, también compartió su propio mensaje navideño a los estadounidenses en las redes sociales, aunque el tono fue muy diferente al de su predecesor. "Esta Nochebuena, mi deseo para usted y su familia es que se tomen unos momentos de reflexión tranquila y encuentren esa quietud que está en el centro de la historia navideña", escribió Biden en X. "Que encuentren paz en esta noche silenciosa". . Y calidez de quienes te rodean”.

Trump, sin embargo, todavía estaba furioso el lunes por la tarde. En uno de sus mensajes más extraños e intemperantes, deseó una feliz Navidad a los “líderes mundiales, tanto buenos como malos, pero ninguno de los cuales es tan malvado y 'enfermo' como los MATOS que tenemos dentro de nuestro país”. En un último golpe a Biden y Smith, Trump escribió: “QUE SE PUDREAN EN EL INFIERNO. ¡OTRA VEZ, FELIZ NAVIDAD!”