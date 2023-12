El premio mayor de Powerball aumenta a US$ 700 millones

Conoce los secretos del sorteo del Powerball 1:20

(CNN) -- El premio mayor de Powerball aumentó a US$ 700 millones, y el próximo sorteo está programado para este miércoles a las 10:59 p.m. hora del este.

Los responsables del sorteo aumentaron el premio mayor el miércoles en alrededor de US$ 15 millones debido a la fuerte venta de boletos. El premio mayor ahora conlleva una opción de suma global estimada en US$ 352,3 millones, dijo el operador de juegos multiestatal.

Este gran premio sería el noveno más grande en la historia del Powerball, dijo.

Según Powerball, en el sorteo del lunes no hubo nadie que acertara los seis números del gran premio. Dos boletos se llevaron a casa el premio Match 5+ Power Play de US$ 2 millones en Colorado y Georgia, y tres obtuvieron el premio Match 5 de US$1 millón en California, New Hampshire y Pensilvania.

El premio mayor del Powerball se ganó por última vez el 11 de octubre, cuando un boleto en California ganó un gran premio de US$ 1.765 millones. Las probabilidades de ganar el gran premio son de 1 entre 292.201.338, según Powerball.

Los boletos cuestan US$2 por jugada y se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.