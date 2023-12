Una operación más disciplinada de Trump enfrenta nuevos dolores de cabeza por parte de los aliados externos y del propio candidato

Trump, acusado de usar retórica de líderes autoritarios 4:54

(CNN) -- Cuando se supo que un alto asesor del candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy se uniría a la campaña del expresidente Donald Trump el mes pasado, los asesores de Trump se pusieron furiosos creyendo que el asesor se estaba promocionando a sí mismo, sin el permiso de los altos mandos de la campaña.

El asesor principal de la campaña de Trump, Chris LaCivita, llamó al miembro más nuevo del equipo, Brian Swenson, y “lo atacó”, según dos fuentes familiarizadas con la conversación. El mensaje era claro: si quieres conservar tu trabajo, deja de hablar, dijo la fuente. Swenson no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

El episodio fue indicativo de cómo el equipo de Trump para 2024 trató de centrar los mensajes y los medios que rodean el caótico mundo del favorito a la nominación republicana. Su equipo es visto tanto por agentes políticos externos como por funcionarios actuales y anteriores de Trump como el más disciplinado hasta la fecha. Dirigido por los experimentados estrategas republicanos LaCivita y Susie Wiles, el equipo trató de evitar que los tipos de filtraciones internas que estuvieron siempre presentes durante 2016 y durante toda la presidencia de Trump dañen al expresidente mientras busca recuperar la Casa Blanca.

"Saben que no pueden controlarlo, él siempre dirá y hará lo que quiera", dijo a CNN una fuente familiarizada con la dinámica del equipo, señalando que se sabe que Trump ignora los comentarios preparados y solicita asesoramiento externo de una amplia red de aliados, a menudo sin el conocimiento de sus asesores más cercanos. "Pero pueden intentar controlar a todos los que lo rodean".

Sin embargo, los asesores que pasaron el último año trabajando para racionalizar los mensajes de su campaña se encontraron recientemente librando una batalla cuesta arriba. Están intentando navegar entre el amplio espectro de aliados de Trump, todos ansiosos por ser parte de la acción y aprovechar sus vínculos con el expresidente con la esperanza de reforzar su influencia en los meses previos a las elecciones de 2024.

A medida que ha ido creciendo la ventaja de Trump en las primarias, también lo ha hecho el interés en cómo sería una segunda administración Trump, tanto política como personal. Una serie de informes recientes de los medios especularon sobre posibles candidatos a vicepresidentes y miembros del gabinete, citando fuentes anónimas.

"Nadie salió de la nada a decir que quería ser secretario del gabinete hace 12 meses, cuando las cosas estaban realmente espantosas y nadie quería estar asociado con nosotros", dijo a CNN un alto asesor de la campaña de Trump, agregando que el reciente cambio en la narrativa en torno al expresidente ha traído consigo un aumento de partes externas interesadas en unirse a una posible administración.

Los asesores principales de Trump se sorprendieron y molestaron recientemente cuando se enteraron de que Kash Patel, un ex funcionario de la administración Trump, les estaba diciendo a los aliados de Trump que él era parte del esfuerzo de investigación de una posible elección para vicepresidente, según tres asesores principales que negaron rotundamente su participación.

Patel, un leal a Trump que ascendió de rango mientras Trump estaba en el cargo, continúa ejerciendo influencia sobre el expresidente y es ampliamente visto como alguien que probablemente serviría en una capacidad de seguridad nacional en una segunda administración.

“No estoy ni he estado involucrado en ningún proceso de investigación. El presidente Trump y la campaña están a cargo únicamente”, dijo Patel en un comunicado a CNN.

La frustración está profundamente arraigada en la campaña.

"Cuando intentas ser disciplinado y llevar a cabo una campaña sofisticada, resulta molesto cuando las personas que no están trabajando en la campaña crean dolores de cabeza al equipo", dijo una persona cercana a Trump. "Están enojados porque la gente corre hacia los periodistas diciendo que están en la fila para trabajos que el equipo de Trump ni siquiera ha discutido".

Sin embargo, algunos de esos dolores de cabeza provienen del propio Trump.

Durante una reciente recaudación de fondos, Trump comenzó a intercambiar nombres para vicepresidente, dijo una fuente familiarizada con las conversaciones.

"¿Quién nos gusta para vicepresidente?" el expresidente preguntó a donantes y aliados antes de discutir nombres con la multitud, una historia que finalmente se compartió con los periodistas.

Trump 2025: acaparamiento de créditos y denuncias

Desde que Trump dejó el cargo, exfuncionarios de la administración crearon varias organizaciones en Washington para continuar el trabajo de la administración y prepararse para un posible segundo mandato, incluida la investigación de antecedentes de futuros funcionarios de la administración Trump, la redacción de propuestas de políticas y la redacción de órdenes ejecutivas con la intención de ponerlos al frente de Trump para firmar el día que asumiría el cargo.

Además, los aliados del magnate también comenzaron a prepararse para una posible transición presidencial republicana a través de una colaboración de grupos de expertos de derecha liderados por la Heritage Foundation, denominada “Proyecto 2025”.

Los grupos recientemente aparecieron en el centro de atención a través de una serie de artículos en los medios sobre la agenda de Trump para un segundo mandato. La frustración interna por la cobertura aumentó dentro del círculo íntimo de Trump, que enfatizó en que cualquier política oficial o decisión de personal provendrá directamente de la campaña. Un grupo en particular, el America First Policy Institute, dirigido por Brooke Rollins, directora interina del Consejo de Política Interior de Estados Unidos bajo Trump, ha provocado la ira del equipo.

Los miembros de la campaña de Trump se enfurecieron cuando se enteraron de que el grupo había estado promocionando su relación con el expresidente y sus esfuerzos para construir su posible futura administración, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con la situación. El trabajo no solo no está autorizado por la campaña, argumentaron estos miembros del equipo de campaña, sino que creen que es prematuro y no apreciaron que la AFPI se atribuyera discretamente el mérito de algo que no estaba en su competencia.

Un alto asesor de Trump se mostró particularmente en desacuerdo con los esfuerzos de personal de la AFPI.

“¿Están investigando a la gente para una futura administración Trump? ¿OMS? No tenemos información sobre estas personas”, dijo el funcionario de campaña.

Altos miembros del equipo de campaña de Trump le dejaron claro a Rollins que no apreciaban que el grupo exagerara sus vínculos con la campaña, dijeron tres fuentes familiarizadas con el intercambio.

Poco después, Wiles y LaCivita emitieron una inusual declaración que decía: “los informes sobre personal y políticas que son específicos de una segunda administración Trump son puramente especulativos y teóricos”.

“Cualquier lista de personal, agenda política o plan gubernamental publicado en cualquier lugar son meras sugerencias”, decía el comunicado, argumentando que ningún grupo externo tiene la autoridad para hablar en nombre de Trump o su campaña.

Una fuente cuestionó que esta declaración estuviera dirigida a la AFPI, insistiendo en que varios funcionarios de campaña aseguraron a sus funcionarios que la declaración no se refería a ese grupo.

Marc Lotter, director de comunicaciones del America First Policy Institute, rechazó la existencia de cualquier fricción entre el expresidente y la AFPI, calificándola de “noticias falsas”. Lotter señaló que Trump ha “encabezado media docena de eventos para AFPI, incluida nuestra conferencia de liderazgo hispano en Miami, su primer viaje de regreso a Washington, DC, la demanda de las grandes tecnológicas y tres eventos de recaudación de fondos en Mar-a-Lago, tan recientemente como el pasado año. mes."

Una fuente cercana al expresidente dejó en claro que Trump todavía está en contacto con varios miembros del equipo de AFPI y rutinariamente busca su consejo. Esto incluye a Larry Kudlow, quien fue su director del Consejo Económico Nacional, y al teniente general retirado Keith Kellogg, quien fue asesor de seguridad nacional de Mike Pence y a quien Trump ha consultado recientemente sobre política exterior. Otra fuente dijo que la propia Rollins todavía habla habitualmente con Trump.

La declaración de Wiles y LaCivita hizo poco para evitar que otras entidades externas y aliados filtraran posibles puestos administrativos.

Unas semanas más tarde, la pareja disparó otro tiro de advertencia: "A pesar de que hemos sido muy claros, algunos 'aliados' no han captado la indirecta", escribieron en una segunda declaración. “Seamos aún más específicos y directos: las personas que discuten públicamente posibles puestos administrativos para ellos o sus amigos están, de hecho, perjudicando al presidente Trump... y a ellos mismos. Éstas son una distracción no deseada”.

Un asesor de alto rango de la campaña de Trump le dijo a CNN que la segunda declaración fue en respuesta a una historia de Axios publicada el día anterior en la que se detallan los nombres de las personas que podrían formar parte de un posible gabinete de Trump.

También siguió a una entrevista que Patel le dio a Steve Bannon en la que afirmaba que una futura administración Trump atacaría a los periodistas e intentaría “procesarlos por delitos” si Trump ganara las elecciones de 2024.

“Comentarios idiotas como este no tienen nada que ver con nuestra campaña”, dijo a CNN un funcionario de la campaña de Trump después de la entrevista con Patel.

Los funcionarios de campaña también han minimizado cuántas voces externas escucha Trump.

A principios de este mes, Ric Grenell, ex embajador de Trump en Alemania y director interino de inteligencia nacional, se reunió con Trump en Mar-a-Lago. Un alto asesor de Trump intentó desacreditar la influencia de Grenell sobre el expresidente. Sin embargo, una fuente familiarizada con la reciente visita dijo que después, Trump elogió a Grenell como alguien que esperaba que volviera a servir en una futura administración.

Campaña lleva quejas a Trump

Al propio Trump le molestó cómo algunos de sus aliados externos y grupos alineados estuvieron usando su nombre, dijeron varias fuentes. Trump detestó durante mucho tiempo que se perciba que la gente se está beneficiando de él o utilizando sus vínculos para impulsar sus propias carreras.

El año pasado, se enojó después de cenar con un donante importante en su club de Mar-a-Lago, cuando se enteró de que habían donado aproximadamente un millón de dólares a la AFPI. El donante le dijo a Trump en ese momento que creía que estaba donando directamente a un súper PAC asociado con la campaña de reelección de Trump, según dos fuentes familiarizadas con la reunión.

Después de esa cena, Trump se quejó ante varios de sus colaboradores más cercanos de que el dinero debería haber ido directamente a la campaña y permaneció molesto por el encuentro durante varios días, dijeron las fuentes.

En un esfuerzo por mantener bajo control algunas de las crecientes especulaciones que ahora rodean a una posible segunda administración, la campaña ha trasladado algunas de sus preocupaciones directamente al expresidente.

“En la campaña, le estamos informando sobre las personas que están haciendo estas cosas afuera. Entonces, ¿quieren correr el riesgo de jugar y que su nombre se manche internamente? ¿O quieren seguir las reglas y no perder el tiempo y tratar de ayudar a ganar una elección”, dijo un asesor de campaña a CNN.

Sin embargo, una complicación a la que se enfrenta la campaña es la preferencia innata de Trump de buscar asesoramiento externo de sus amigos y aliados.

Como presidente, Trump a menudo llamaba a presentadores de Fox News como Sean Hannity y Tucker Carlson para tomarles la temperatura sobre ideas que estaba ansioso por implementar. Como candidato, Trump continúa llamando a aliados y ex funcionarios de la administración sobre temas que van desde cómo le está yendo a la campaña hasta cómo quiere que sea un posible segundo mandato.

El expresidente cena frecuentemente con esos aliados, incluidos aquellos cuyos nombres han aparecido en historias sobre su servicio en un futuro gabinete de Trump.