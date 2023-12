Más de 908.000 personas se identifican como transgénero en México 1:20

(CNN) -- El gobernador republicano de Ohio vetó un proyecto de ley que habría impedido a los jóvenes recibir atención médica de afirmación de género, según anunció el viernes.



Según el gobernador Mike DeWine, aprobar el proyecto de ley "equivaldría a decir que el Estado, el Gobierno", sabe lo que es mejor para los jóvenes que sus padres.

Los legisladores estatales aprobaron el proyecto de ley 68 justo antes de las fiestas.

La legislación habría prohibido la atención de afirmación de género para los jóvenes trans y no binarios, incluyendo bloqueadores hormonales, terapia de reemplazo hormonal, procedimientos médicos o quirúrgicos y algunos servicios de salud mental.

El proyecto de ley también pretendía prohibir a los atletas transgénero participar en deportes femeninos.

El veto se produce en un momento en que otros estados han aprobado leyes contra la atención de afirmación de género para los jóvenes. Unos 20 estados han adoptado medidas similares, según Human Rights Campaign, grupo de defensa de los derechos de las personas LGBTQ+. El grupo dice que alrededor del 30% de los jóvenes transgénero de entre 13 y 17 años viven en estados donde existen estas prohibiciones.

La organización elogió el veto de DeWine el viernes. "Esta es una gran victoria para los jóvenes trans y sus familias en Ohio", dijo en un comunicado en X, antes Twitter.

Las personas que han hecho la transición le han dicho al gobernador "que están prosperando hoy gracias a esa transición", dijo DeWine en una conferencia de prensa. "Los padres me han mirado a los ojos y me han dicho que si no fuera por este tratamiento, su hijo estaría muerto", dijo.

"También me han dicho los que ahora son adultos que de no ser por estos cuidados se habrían quitado la vida cuando eran adolescentes", dijo DeWine.

Para los menores transexuales y sus familias en Ohio, "las consecuencias de este proyecto de ley no podrían ser más profundas", dijo. "En última instancia, creo que se trata de proteger la vida humana".

Los estudios han demostrado que los jóvenes transgénero y no binarios tienen mayores tasas de suicidio e intentos de suicidio.

Un estudio de 2018 publicado en la revista Pediatrics encontró que el 50,8% de los adolescentes varones transgénero intentaron quitarse la vida. La cifra era del 29,9% entre las adolescentes transgénero femeninas.

Una "falacia" sobre la cirugía, dice el gobernador

Según DeWine, las decisiones sobre los cuidados para confirmar el género deben ser tomadas por el menor, sus padres y los profesionales médicos.

La atención para la afirmación del género incluye una amplia gama de tratamientos, dijo DeWine, y hay una "falacia por ahí" de que dicha atención "va directamente a la cirugía. No es así".

Dos tercios de los jóvenes que buscan asesoramiento ni siquiera llegan a recibir medicación, dijo.

El gobernador comparte una serie de preocupaciones planteadas en el proyecto de ley y que va a utilizar "normas administrativas" para abordarlas, dijo.

Entre ellas se incluye la prohibición de las cirugías transgénero para menores de 18 años, la obligación de informar a las agencias estatales sobre los adultos y niños que reciben atención transgénero, y la prohibición de las clínicas "emergentes".

DeWine no abordó la cuestión de la prohibición de que los atletas transgénero participen en competiciones femeninas, que el proyecto de ley también pretendía imponer.

En agosto, la supermayoría republicana de la legislatura de Carolina del Norte anuló los vetos del gobernador demócrata del estado a tres proyectos de ley dirigidos a los jóvenes transgénero.

Y esta semana, un juez federal de Idaho bloqueó temporalmente la prohibición estatal de la atención médica de afirmación de género para menores transgénero, pocos días antes de que la ley entrara en vigor en el nuevo año.