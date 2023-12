Reino Unido llama a Venezuela a cesar los ejercicios militares cerca de Guyana y confirma la visita del buque patrullero a las costas guyanesas

(CNN Español) -- El gobierno británico calificó de "injustificadas" las acciones militares de Venezuela en el Caribe oriental luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenara este jueves una acción conjunta defensiva en rechazo al envío de un buque patrullero británico a las costas de Guyana.

"El HMS Trent está actualmente desplegado en el Caribe y visitará Guyana a partir del 29 de diciembre como parte de una serie de compromisos de rutina en la región", le dijo a CNN un vocero del gobierno del Reino Unido a través de un comunicado. Agregó que actualmente trabajan "con socios en la región para evitar una escalada" y que siguen "monitoreando de cerca la situación".

El Reino Unido pide cesar el ejercicio militar ordenado por Maduro y señala que "la frontera entre ambos países se resolvió en 1899 mediante arbitraje internacional" y que esa es la que ellos respaldan. "La integridad territorial de Guyana, un importante aliado regional y socio de la Mancomunidad de Naciones", añadieron. Venezuela sostiene que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el que debe considerarse para resolver la disputa con Guyana por la región del Esequibo. Está previsto que la Corte Internacional de Justicia decida sobre el diferendo.

En un comunicado previo a estas declaraciones británicas, la Cancillería venezolana rechazó la presencia de la nave militar y la calificó de "extremadamente grave, ya que viene acompañada de declaraciones por parte de voceros políticos y militares de quien fungió como despojador de la Guayana Esequiba, el cual insiste en inmiscuirse en dicha controversia" (refiriéndose a Londres).

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, señaló previamente el respaldo de su país hacia Guyana, en una publicación a través de X, antes Twitter, del 18 de diciembre en la que instó a que se respeten las fronteras soberanas en cualquier parte del mundo.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, reiteró este jueves mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, que su país sigue comprometido con la paz y afirmó que Venezuela no debe temer de "las actividades dentro del territorio o aguas soberanas de Guyana".

La declaración del mandatario sigue al anuncio de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro de la activación de una "acción conjunta de toda la fuerza armada militar bolivariana sobre el caribe oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica".

Neither Venezuela nor any other State has anything to fear from activities within Guyana’s sovereign territory or waters.

I have iterated before that we harbor no ambitions or intentions to covet what does not belong to us. We are fully committed to peaceful relations with our… pic.twitter.com/qG3yJIawER

