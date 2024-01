Estos son los aumentos de precios de enero en Argentina

Milei envía un megaproyecto de ley con más de 660 artículos 4:05

(CNN Español) -- Con el comienzo del nuevo año y la vigencia de las medidas dispuestas por parte del Gobierno de Argentina, enero empieza con aumentos en diferentes rubros, que alimentarán la inflación mensual en el país.

Algunas de las subidas ya estaban previstas antes de la entrada en vigor del decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei el 21 de diciembre y otras forman parte del paquete de medidas dispuesto por la actual administración, la cual es considerada controvertida ya que muchos sectores la acusan de inconstitucional y que desregula la economía con la modificación y derogación de ciertas leyes.

Entre los rubros con aumentos confirmados para enero, los más destacados son los siguientes:

Prepagas

Empresas de medicina prepaga confirmaron a mediados de diciembre un aumento en torno al 40% en el valor de sus cuotas a partir de enero.

En un comunicado de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, emitido el 20 de diciembre y publicado por la agencia estatal de noticias Télam, se informaba: "Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU Nro. 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre del corriente, corresponde informarle que a través del mismo se posibilita la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos fundamentalmente en los últimos meses como consecuencia de diversos factores".

En la nota se indicaba el incremento del valor de las cuotas en el mes de enero de 2024 de "un 40% calculado sobre el valor de la cuota del mes de diciembre de 2023, prorrogando la fecha de vencimiento de la cuota para el día 22 de enero de 2024".

Entre algunos de los fundamentos que argumentó la empresa se encuentran la "importante devaluación del peso respecto al dólar transcurrida durante el último mes que se reflejó en insumos, medicamentos y prótesis, entre otros; el aumento paritario suscripto entre las Cámaras que representan a los efectores y el sindicato que nuclea a los empleados de sanidad", entre otros.

Por su parte, la prepaga Omint también comunicó a sus afiliados un incremento del 40,80% en el valor de sus cuotas a partir del primer mes de 2024, según indicó Télam

Colegios privados en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires

Diferentes cámaras y entidades que pertenecen a instituciones educativas de gestión privada estiman que los aumentos de las cuotas para 2024 rondarán entre el 30 y el 50%. El incremento dependerá de la jurisdicción, los acuerdos salariales de los sindicatos docentes y si el establecimiento educativo cuenta con subsidio estatal o no.

En el caso de las escuelas que cuentan con algún aporte del Estado, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires autorizaron la aplicación de alzas que rondan el 30% a partir de marzo, indicó Télam.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), señaló a la agencia de noticias estatal Télam el 24 de diciembre que la incidencia en los aumentos de las cuotas también tiene que ver con las subidas en los salarios docentes.

"En Capital Federal les dieron la semana pasada un aumento nuevo a los docentes; la Ciudad había autorizado un 30% de aumento para marzo, pero ahora dio un aumento nuevo, quedando ese 30% desactualizado", explicó Zurita.

A su vez, explicó que "las escuelas con 100% de aportes estatales pueden partir sus cuotas de 25.000 a 50.000 pesos argentinos (de unos US$ 30 a unos US$ 61, si se toma la cotización oficial), dependiendo si tienen materias extraprogramáticas o no", y si no tiene ninguna actividad extra oscilan "entre 20.000 y 25.000 pesos argentinos (de unos US$ 24 a unos US$ 30)".

Transporte de pasajeros

Colectivos

El jueves 28 de diciembre el Gobierno dispuso un aumento del 45% en la tarifa del transporte urbano de pasajero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de enero. De esta manera, el boleto mínimo de colectivo pasará a costar de 52,96 a 76,92 pesos argentinos (menos de US$ 1, si se tiene en cuenta la cotización oficial)

Sin embargo, desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) señalaron la necesidad de alinear valores del transporte público del AMBA con los que rigen en las provincias. En relación con esto, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Aaeta, adelantó que en febrero la tarifa básica podría estar en los 400 pesos argentinos (US$ 0,49).

En declaraciones a radio AM 750 y a la agencia Télam, Fusaro indicó que "mover a un pasajero sale hoy 800 pesos argentinos" (US$ 0,99) y aclaró que la "mitad de esta estructura tiene que ver con salarios, y en caso de que se reabren paritarias, el número subiría sustancialmente”.

Trenes

El boleto de tren también aumentará a partir del 15 de enero. La tarifa mínima será de 37,38 pesos argentinos (US$ 0,046, al valor oficial) en todas las líneas que recorren el norte, sur y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte; y de 43,38 pesos argentinos (US$ 0,054) en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín y Urquiza.

Otro anuncio que influirá en la tarifa de trenes y autobuses es la medida anunciada por el Gobierno el miércoles 3 de enero. El Ministerio de Infraestructura estableció que las tarifas volverán a incrementarse mes a mes de acuerdo con la inflación acumulada, independientemente de la subida dispuesta por la eliminación de subsidios.

La aplicación de esta fórmula será válida para todos los colectivos urbanos y suburbanos con jurisdicción nacional, y para los servicios metropolitanos y regionales de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Subte

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires autorizó el aumento en la tarifa de subterráneo y el boleto pasará de 80 a 110 pesos argentinos (US$ 0,099 a US$ 0,14, de acuerdo con la cotización oficial) en los primeros días de enero. El incremento del 56% está previsto que se haga en dos etapas: la primera se llevará a cabo en el primer mes del año. Está previsto que el precio del boleto trepe a 125 pesos argentinos (US$ 0,15) en los próximos meses.

El incremento forma parte de un paquete de alzas en el ámbito de la ciudad que contempla la verificación técnica vehicular, los peajes de las autopistas urbanas y el estacionamiento medido.

Alquiler de inmuebles

El Gobierno argentino derogó la controvertida Ley de Alquileres, que actualizaba el valor de acuerdo al índice de inflación, a través del megadecreto anunciado por el presidente Javier Milei.

De acuerdo con este cálculo, que contempla la variación de la inflación y los salarios, el aumento será del 137,5%. De esta manera, un alquiler de 100.000 pesos argentinos (US$ 123,36) pasará a tener un valor de 237.500 pesos argentinos (US$ 292,98, al dólar oficial) durante los próximos 12 meses.

En declaraciones a CNN Radio, Cynthia Goytia, directora de la Maestría en Economía Urbana y del Centro de investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda de la universidad Torcuato Di Tella, dijo que a partir de la derogación de la ley se establece libertad de negociación entre propietario e inquilino, lo que permite acordar términos y plazos contractuales de manera flexible.

Sin embargo, para los inquilinos cuyos contratos estén vigentes y prevean una actualización de sus alquileres en enero, deberán calcularlo como se venía haciendo a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central.

Trabajadores domésticos

Los trabajadores del servicio doméstico percibirán en el mes de enero un aumento del 10% mensual, correspondiente a lo trabajado en diciembre.

De esta manera, quienes trabajen con un esquema mensual, en enero cobrarán:

Mensual con retiro: 173.757,80 pesos argentinos (US$ 214,35)

Mensual sin retiro: 193.216,61 pesos argentinos (US$ 238,35)

Estos valores representan solamente el salario, por lo que el empleador deberá pagar además de la cobertura médica, la antigüedad y los aportes jubilatorios.

El aumento forma parte del último acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, en el que se logró un incremento total de 34% respecto a los valores de septiembre de 2023.

Los trabajadores del servicio doméstico que realicen tareas generales en casas particulares y estén contratados por hora o jornada, según la resolución 6 del Boletín Oficial, les corresponderá los siguientes montos:

Por hora con retiro: 1.416,50 pesos argentinos (US$ 1,75).

Por hora sin retiro: 1.528 pesos argentinos (US$ 1,88).

Tarifa de gas

Las empresas distribuidoras de gas plantearon un ajuste en las tarifas a partir de febrero de alrededor del 350% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y subas incluso mayores en las provincias.

La recomposición fue solicitada ante Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y será analizada en una audiencia pública que tendrá lugar el 8 de enero a las 9 de la mañana (hora de Miami).

Previo a la audiencia, las distribuidoras de gas enviaron a Enargas el nuevo cuadro tarifario que incluye las estimaciones hechas por cada empresa. En los documentos, cada distribuidora planteó cuál era su situación actual y los motivos para justificar el aumento en sus tarifas.

En el caso de Metrogas, el cargo fijo solicitado a partir de febrero es un mínimo de 4.318 pesos argentinos (US$ 5,33) en la ciudad de Buenos Aires y de 4.335 (US$ 5,35) en la provincia de Buenos Aires para los tres niveles de segmentación: menor ingreso, ingreso medio e ingreso alto.

Estos valores no corresponden a los precios finales, sino que también deberá sumarse otros costos como la generación y el transporte.

Tarifa de luz

El Gobierno realizó la convocatoria a dos audiencias públicas para definir el nuevo cuadro tarifario de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a nivel nacional.

A través de dos resoluciones, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó la convocatoria a los encuentros que se realizarán el viernes 26 de enero a las 8:30 de la mañana, hora de Miami, en las que se analizará la adecuación transitoria de tarifas; y el lunes 29 de enero, en la que se repasará la situación financiera de las compañías de transporte de energía Transener, Transba, Transpa, Transco, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y Epen.

Ambas audiencias se realizarán de manera virtual y se transmitirán por video. Los interesados en participar podrán inscribirse desde el 8 hasta el 24 de enero a través de la web del ENRE: https://www.argentina.gob.ar/enre

Si bien todavía no está confirmado, se estima que las empresas pedirán un 200% de aumento que se verá impactado en la factura de luz.

Combustibles

Las empresas petroleras aumentaron este miércoles el precio de los combustibles en torno al 27%. Esta subida se suma a los incrementos del 30% y 37% establecidos en diciembre.

En las primeras horas de la madrugada del miércoles, Axion, Shell y Puma anunciaron la medida. En tanto, YPF informó el aumento promedio del 26% en todo el país este miércoles por la mañana.

De esta manera, los nuevos precios en la Ciudad de Buenos Aires quedaron de la siguiente manera, siempre teniendo en cuenta la cotización oficial del dólar:

702 pesos argentinos para la nafta súper (US$ 0,87)

868 pesos argentinos para la nafta premium (US$ 1,07)

750 pesos argentinos para el diésel común (US$ 0,93)

944 pesos argentinos para el diésel euro o premium (US$ 1,16)

Expensas

Otro aumento dirigido para propietarios e inquilinos es la subida de las expensas que responde al último tramo del aumento para los encargados de edificios.

En septiembre, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) acordó con las cámaras del sector un incremento salarial del 44%, dividido en cuatro meses.

A esta cifra se le suma el pago de un bono de $80.000 pesos argentinos (US$ 98,69) también dividido en cuatro cuotas.

De esta manera, en enero los empleados percibirán la subida del 11% y la última cuota de la suma fija de $20.000 (US$ 24,67).