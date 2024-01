5 revelaciones de las memorias de Britney Spears 1:52

(CNN) -- Britney Spears dice que no hay que creer los recientes informes de que está trabajando en un nuevo álbum.

La cantante fue a su cuenta verificada de Instagram este miércoles para negar que esté de vuelta en el estudio, y escribió en el pie de foto junto a una famosa pintura de Salomé: "¡Para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura!".

"Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡Nunca volveré a la industria de la música!", se lee en el pie de foto. "Cuando escribo, escribo por diversión o escribo para otras personas!".

El último álbum completo de Spears fue "Glory" en 2016. Supuso su noveno álbum de estudio. En el tiempo transcurrido desde entonces, ha grabado sencillos ocasionales, incluyendo "Hold Me Closer" de 2022 con Elton John y "Mind Your Business" del año pasado con Will.i.am.

Pero según su publicación de esta semana, aunque ella misma haya publicado escaso material reciente, Spears ha mantenido en privado un pie en el negocio como "escritora fantasma".

"He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años", escribió. "¡Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto así!".

También escribió que estaba "lejos de la verdad" que su biografía de 2023 "The Woman in Me" fuera publicada ilegalmente sin su aprobación.