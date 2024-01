Resumen de la guerra entre Israel y Hamas este domigo 7 de enero del 2024

Más de 10 niños pierden una o ambas piernas en Gaza cada día, dice Save the Children

Más de 10 niños, en promedio, han perdido una o ambas piernas cada día en Gaza desde el 7 de octubre, y muchas de las amputaciones se realizan sin anestesia, señaló la organización Save the Children en un comunicado este domingo, haciendo referencia a las estadísticas publicadas por Naciones Unidas.

"El sufrimiento de los niños en este conflicto es inimaginable y más aún porque es innecesario y completamente evitable", afirmó Jason Lee, director nacional de Save the Children para el territorio palestino ocupado.

"El asesinato y la mutilación de niños se condena como una grave violación contra los niños, y los perpetradores deben rendir cuentas."

Lee dijo que ha visto "médicos y enfermeras completamente abrumados" cuando llegan niños con heridas de explosión.

"El impacto de ver a niños con tanto dolor y no tener el equipo, los medicamentos para tratarlos o aliviar el dolor es demasiado hasta para los profesionales experimentados. Incluso en una zona de guerra, las imágenes y los sonidos de un niño pequeño mutilado por las bombas no pueden conciliarse y mucho menos comprenderse dentro de los límites de la humanidad", afirmó Lee.

En su declaración, la organización benéfica hizo referencia a los comentarios del portavoz de UNICEF, James Elder, quien después de regresar de Gaza, señaló el 19 de diciembre que alrededor de 1.000 niños en Gaza han perdido una o ambas piernas desde el 7 de octubre, ya que los hospitales están abarrotados con niños y sus padres que soportan "las espantosas heridas de la guerra".

Save the Children también hizo referencia a una declaración de la Organización Mundial de la Salud en la que la agencia decía que muchas de estas operaciones en niños en Gaza se llevaron a cabo sin anestesia, ya que el enclave enfrenta una grave escasez de medicamentos y suministros médicos.

La organización benéfica dijo que los niños tienen casi siete veces más probabilidades de morir a causa de explosiones que los adultos, ya que son más vulnerables y sensibles a las lesiones. "Sus cráneos aún no están completamente formados y sus músculos no desarrollados ofrecen menos protección, por lo que es más probable que una explosión destroce órganos en su abdomen, incluso cuando no hay daños visibles", dijo Lee.