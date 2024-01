ANÁLISIS | Trump alterna entre la sala del tribunal y la campaña en la última semana antes de que comiencen las elecciones de 2024

La enmienda 14 y Trump 2:50

(CNN) -- Donald Trump está convirtiendo la última carrera hacia las elecciones locales de Iowa en un escaparate de sus afirmaciones de persecución política mientras busca chupar oxígeno de sus oponentes republicanos que se encuentran en la cola de la carrera.

El esperado malabarismo de Trump entre las apariciones en los tribunales y los eventos de campaña de esta semana será una metáfora de toda una elección eclipsada por los enredos legales del expresidente.

Su estrategia de basar su campaña en la falsedad de que ganó las elecciones de 2020 (que está en el centro de dos de sus cuatro juicios penales que se avecinan) y sus llamados explícitos a una “retribución” ayudaron a convertirlo en el favorito más fuerte para una nominación presidencial en años. También complicó los esfuerzos de sus principales rivales (el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quienes se reúnen en un debate en CNN esta semana) para descalificarlo como candidato fuerte.

Si bien la retórica de Trump desanima a muchos estadounidenses, su negativa a aceptar el decoro y a reconocer las limitaciones del Estado de derecho es una parte clave de su imagen entre los votantes republicanos de base descontentos. Al colocar a Trump, que enfrenta 91 cargos penales en cuatro casos distintos, en el camino hacia una tercera nominación consecutiva, las asambleas electorales de Iowa del 15 de enero resumirían la fatídica colisión entre la difícil situación legal del expresidente y las elecciones de 2024.

Mientras tanto, la creciente mentalidad autocrática de Trump, que palpitaba durante sus eventos del fin de semana, pareció justificar la advertencia del presidente Joe Biden la semana pasada de que su predecesor podría destruir la democracia estadounidense si gana en noviembre, el tema central de la campaña del presidente.

Es probable que las próximas semanas muestren hasta qué punto el futuro de la nación sigue entrelazado con Trump, quien está dejando en claro que sería una fuerza aún más indómita en un segundo mandato, en el que probablemente buscaría poner fin los casos federales en su contra.

Solo esta semana, se espera que llegue a Washington para una audiencia clave en la corte de apelaciones en su caso de interferencia federal en las elecciones y también se espera que esté en Nueva York para los argumentos finales en un juicio por fraude civil.

Un choque extraordinario entre los mundos legal y político

Ningún otro candidato presidencial pasó los días previos a la crítica primera contienda de nominación en los tribunales como acusado en dos juicios separados. Pero ningún otro aspirante a la Casa Blanca podría haber tenido la esperanza de montar una campaña viable bajo la misma nube legal que Trump, quien ha hecho de evadir la rendición de cuentas el trabajo de su vida.

La promesa del expresidente de utilizar una nueva administración como instrumento de venganza personal se presagiará cuando sus abogados argumenten ante un tribunal federal de apelaciones en Washington este martes que sus acciones después de las elecciones de 2020 estaban todas cubiertas por un manto constitucional de la inmunidad presidencial y que no puede ser procesado por intentar anular las elecciones. Si bien la táctica en su caso de interferencia federal en las elecciones es una posibilidad jurídica remota, ya que sugeriría que los futuros presidentes podrían salirse con la suya si cometieran crímenes para permanecer en el poder, el caso resume la visión de Trump de que la presidencia otorga poderes casi monárquicos: una visión claramente antiestadounidense.

Trump hizo planes para asistir a la audiencia y también tiene la intención de estar en el tribunal de Nueva York el jueves de esta semana para el inicio de los argumentos finales en el juicio por fraude civil que lo ataca a él, a sus hijos adultos y a la organización Trump, dijeron varias fuentes a CNN. Entre esas dos apariciones, debe volar en su avión privado de regreso a Iowa el miércoles antes de otro viaje de regreso al estado durante el fin de semana, en las últimas horas antes de la primera votación en una temporada electoral de 2024 que probablemente someterá al sistema político estadounidense a una prueba histórica.

Trump ha utilizado sus acusaciones penales y su juicio por fraude civil en Nueva York como plataforma para su narrativa de campaña de que es una víctima inocente de la justicia al estilo de una república bananera y para dominar la cobertura de la campaña republicana en un probable adelanto de cómo lo manejará esta semana.

Haley y DeSantis están desesperados por encontrar una manera de frenar el tren Trump

Las yuxtaposiciones entre los tribunales y los mítines de campaña de esta semana darán a DeSantis y Haley la difícil tarea de detener la campaña de Trump, que domina las encuestas en Iowa y otros lugares.

Los rivales se enfrentarán en un debate de CNN en Iowa este miércoles por la noche, en el momento más significativo hasta ahora de sus campañas, mientras buscan buenos resultados en Iowa y en las primarias de Nueva Hampshire la semana siguiente para seguir siendo viables. Pero el expresidente no estará allí, pues prefirió participar en un ambiente más seguro que es el foro de Fox News en Iowa.

Tanto DeSantis como Haley acusaron a Trump de huir asustado. El gobernador de Florida, por ejemplo, dijo este domingo en el programa “Face the Nation” de CBS que “la idea de que pueda ir y simplemente leer en el teleprompter durante 45 minutos y luego... volver a casa, no es suficiente en Iowa. Haley se quejó en Iowa durante el fin de semana de que "Trump no quiere debatir conmigo. Está imitando a Biden y no subirá al escenario en el debate porque no quiere que le hagamos preguntas". Pero ni Haley ni DeSantis han reprendido abiertamente a Trump por su comportamiento el 6 de enero de 2021, ni lo han presentado como una amenaza a la democracia.

Haley prefiere referirse a su “caos”. Este domingo presentó un nuevo anuncio en Iowa que resume el contraste que espera hacer con Trump mientras un narrador dice: "Imagínese un presidente con coraje y gracia, un estilo diferente, no un nombre del pasado".

Mientras tanto, DeSantis inventó otro golpe indirecto a Trump cuando también trató de dar cabida a la falsa creencia de muchos votantes republicanos de que las elecciones de 2020 fueron robadas. Se quejó de que el expresidente no tenía un plan para garantizar la integridad de las elecciones y agregó que el Partido Republicano no podía "simplemente repetir las elecciones de 2020 y que volviera a suceder lo mismo".

Los cuidadosos y eufemísticos ataques de Haley y DeSantis muestran cómo se resisten a enojar a los votantes republicanos que todavía simpatizan con Trump, incluso si esos votantes están considerando otras opciones, y cómo no han logrado encontrar ni el coraje ni la destreza política para utilizar la mayor responsabilidad electoral general potencial del expresidente en su contra en las elecciones primarias.

¿Trump le está haciendo el juego a Biden?

Las locas travesuras de Trump en sus eventos de campaña en los últimos días dieron crédito a las advertencias de Biden sobre una democracia en peligro, hechas el viernes en Valley Forge, Pensilvania, donde el general George Washington preparó su ejército para la batalla contra las fuerzas de un todopoderoso rey británico durante la Guerra Revolucionaria.

En respuesta, Trump acusó característicamente a Biden de la misma transgresión de la que se le acusa en dos de sus acusaciones penales. “Es una amenaza para la democracia porque es incompetente. … Quiero decir, están arruinando nuestras elecciones. Están haciendo cosas que nadie ha hecho antes en términos de armamento con el Departamento de Justicia y el FBI”, dijo Trump en un evento de campaña en Des Moines el sábado.

El contexto de su comentario muestra la audaz tendencia del expresidente a reescribir la verdad y la historia para su beneficio personal. Habló en el tercer aniversario del día en que su turba abandonó su mitin en Washington, irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos y golpeó a agentes de Policía en un intento de frustrar la certificación de la victoria electoral de Biden en el asalto más flagrante a la democracia estadounidense en los tiempos modernos. Desde entonces, Trump ha pedido la terminación de la Constitución, ha sugerido que el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, debería ser ejecutado por traición y ha prometido convertir un segundo mandato en una campaña de “represalia” contra sus enemigos.

El expresidente también mostró el comportamiento grosero que ha alienado a votantes clave de estados indecisos en elecciones anteriores y que la campaña de Biden espera que cree un contraste con el presidente en ejercicio que pueda compensar su propia impopularidad en una elección general.

Trump ofreció un monólogo extraño e incoherente sobre cómo la Guerra Civil por la esclavitud podría haberse evitado con negociaciones y se burló de las heridas de la Guerra de Vietnam del difunto senador John McCain. Criticó repetidamente sus diversas acusaciones y casos judiciales, llamando al fiscal especial Jack Smith un “humano terrible, terrible” y la “personificación del mal”. Trump también divagó extensamente sobre E. Jean Carroll, quien ganó un caso civil en su contra después de que un jurado le ordenara pagarle cinco millones de dólares por agresión y difamación tras declararlo responsable de agresión sexual. Un segundo juicio comenzará el día después de las asambleas electorales de Iowa la próxima semana para determinar los daños y perjuicios en la segunda demanda de Carroll contra Trump después de que un juez determinara que era responsable de declaraciones difamatorias.

La medida en que el expresidente ha convencido a millones de estadounidenses más de que el sistema electoral está podrido y que le robaron el 2020 es un comentario sobre las enormes divisiones en la sociedad estadounidense y es probable que suponga un peligro para la legitimidad de las elecciones estadounidenses y la causa de la democracia en los años venideros. El éxito de sus esfuerzos de desinformación perpetrados por los medios conservadores se reflejó en una encuesta del Washington Post/Universidad de Maryland la semana pasada en la que el 34% de los republicanos, junto con el 30% de los independientes, dijeron falsamente que el FBI organizó y alentó el ataque al Capitolio.

Esa erosión de la verdad y la confianza fue una preocupación que resonó durante todo el discurso de Biden en Valley Forge. “La defensa, protección y preservación de la democracia estadounidense seguirán siendo, como lo han sido, la causa central de mi presidencia”, dijo Biden, en un discurso que fue sumamente sorprendente porque un presidente estadounidense sintió que tenía que darlo y debido a su advertencia de que casi 250 años de tradiciones democráticas podrían estar a punto de expirar.

El presidente transmitirá su mensaje este lunes cuando viaje a la Iglesia Madre Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur, lugar de un tiroteo masivo por motivos raciales en 2015. Su aparición no es solo un llamado implícito a los votantes negros, que rescataron su campaña de primarias en 2020 en el estado, en medio de señales recientes de que su coalición se está desgastando en medio de un apoyo cada vez menor de las minorías. Es probable que Biden argumente que la violencia política y la retórica racial que desató Trump pueden tener consecuencias humanas devastadoras, incluso si la masacre tuvo lugar antes de que el expresidente fuera elegido.

La pregunta política clave para Biden es si su llamado a los estadounidenses para que salven el alma de su nación, como él dice, superará el escepticismo sobre su capacidad a la edad de 81 años para cumplir un segundo mandato completo y el descontento público con el gobierno por el estado de la economía a pesar de datos recientes que muestran una caída de la inflación y un fuerte crecimiento del empleo.

A medida que la temporada política de 2024 ha cobrado vida antes de los caucus de Iowa, ya está quedando claro que las elecciones tendrán que ver tanto con el carácter y el destino político de Estados Unidos como con cuestiones más tradicionales.

"Esta es la primera elección nacional desde que la insurrección del 6 de enero puso un puñal en la garganta de la democracia estadounidense", dijo Biden el viernes. "Todos sabemos quién es Donald Trump. La pregunta que tenemos que responder es: ¿Quiénes somos? Eso es lo que está en juego. ¿Quienes somos?".