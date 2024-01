El expresidente Donald Trump habla con los medios en un hotel de Washington el 9 de enero de 2024, después de asistir a una audiencia en el tribunal federal con los abogados John Lauro, izquierda, y John Sauer, derecha. Crédito: Susan Walsh/AP

(CNN) -- El expresidente Donald Trump ha afirmado por mucho tiempo que sus simpatizantes están tan comprometidos con él que podría pararse en medio de la Quinta Avenida de Nueva York, dispararle a alguien y seguir contando con ellos.



Uno de sus abogados argumentó en una corte federal este martes que igual podría no ser procesado.

La cuestión que se plantea es si Trump y todos los presidentes alcanzan la "inmunidad absoluta" frente a los enjuiciamientos. Trump se enfrenta a cuatro procesos penales diferentes, y su estrategia, más allá de retrasar estos juicios, es argumentar que, como protección contra los procesos políticos, simplemente no puede ser procesado.

El primero de los procesos penales federales a los que se enfrenta Trump por la interferencia electoral de 2020 está en pausa, por ahora, mientras se resuelven estas cuestiones de inmunidad en los procesos de apelación.

Ante la atenta mirada de Trump en el tribunal federal de Washington, el martes, su abogado recibió hipótesis de la jueza Florence Pan, designada por el presidente Joe Biden y una de los tres jueces que escuchan la apelación.

¿Sería procesado un presidente por vender indultos o secretos de Estado? No, dijo el abogado de Trump, John Sauer, siempre y cuando no fuera sometido a juicio político y condenado primero.

Un asesinato hipotético

Luego, Pan fue un paso más allá.

"¿Podría un presidente ordenar al SEAL Team 6 asesinar a un rival político? Eso es un acto oficial, una orden para SEAL Team 6", dijo Pan.

No necesariamente, según Sauer.

"Tendría que serlo, y rápidamente sería acusado y condenado antes del proceso penal", dijo Sauer, sugiriendo que la inclusión de esta capa adicional antes de que un presidente pueda enfrentarse a la responsabilidad penal es esencial para proteger la democracia.

"En estos casos excepcionales... cabría esperar un juicio político y una condena rápidas", dijo Sauer durante un intercambio de opiniones con Pan. "Pero lo que preocupaba mucho más a los fundadores ... era lo que James Madison llamaba en el Federalista n° 47 las 'traiciones fabricadas'".

En realidad fue, por lo que puedo decir, el Federalista n° 43 en el que Madison dijo: "las traiciones fabricadas han sido los grandes motores por los que las facciones violentas, la descendencia natural del gobierno libre, han infligido su malignidad alterna entre sí".

Pan, junto con los otros dos jueces, parecía extremadamente recelosa de la idea de que Trump gozara de tal inmunidad general. Pan también señaló que el propio Sauer permitía excepciones a la inmunidad en casos en los que se hubiera producido un juicio político y una condena en la Cámara y el Senado.

Trump evitó una condena por juicio político debido a un posible enjuiciamiento

El mayor problema con asumir que el juicio político y la condena son requisitos previos para el enjuiciamiento penal es la historia reciente de los juicios políticos de Trump.

El senador Mitch McConnell, el republicano de Kentucky que era entonces líder de la mayoría del Senado, votó a favor de exonerar a Trump en un juicio político del Senado inmediatamente después de la insurrección del 6 de enero de 2021 porque, dijo McConnell, Trump debería enfrentarse un enjuiciamiento penal.

"Tenemos un sistema de justicia penal en este país", dijo McConnell entonces. "Tenemos litigios civiles. Y los expresidentes no son inmunes a rendir cuentas por ninguno de los dos".

Trump y sus abogados claramente piensan lo contrario, y no les importa el argumento circular. Sus partidarios argumentaron que no debería enfrentarse a un juicio político. Ahora argumentan que no debería ser procesado. No hay una línea ideológica de fondo, sino simplemente el argumento más conveniente para beneficiar a Trump en un momento dado.

Trump argumentó posteriormente en una publicación en las redes sociales que, sin esa inmunidad general, Biden podría ser procesado por su gestión de la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Es un argumento difícil de esgrimir, ya que Trump está siendo procesado por sus esfuerzos para anular unas elecciones y mantenerse en el poder, y no por sus esfuerzos para llevar a cabo negocios como presidente.

Al ser preguntado por el argumento de la inmunidad de Trump en el Capitolio el martes, McConnell dijo que mantiene sus críticas a Trump tras el ataque del 6 de enero, pero no quiso decir si cree que los presidentes deberían tener superinmunidad.

"Bueno, mi opinión sobre la contienda presidencial es que elijo no involucrarme ni hacer comentarios sobre ninguna de las personas que se postulan para la candidatura republicana", dijo.