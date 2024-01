Christie: Trump está enfadado y quiere venganza 1:10

(CNN) -- El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie anunció este miércoles que pone fin a su campaña para la candidatura presidencial republicana de 2024, marcando la salida del crítico más abierto del expresidente Donald Trump en las primarias del Partido Republicano.



"Esta noche me ha quedado claro que no hay un camino para que yo gane la candidatura, por lo que esta noche suspendo mi campaña para presidente de Estados Unidos", dijo en un foro en Windham, Nueva Hampshire, apenas 10 días antes de las primarias, las primeras en el país.

La decisión de Christie llega tras una nueva tanda de decepcionantes números en las encuestas, especialmente en Nueva Hampshire, donde esperaba que un electorado menos conservador se uniera en torno a su oposición tajante a Trump, al que describió como "carente de carácter".

Su salida podría favorecer a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que se ha situado a un solo dígito de Trump en el Estado del Granito, según una nueva encuesta de CNN realizada por la Universidad de Nueva Hampshire. Según la encuesta, el 65% de los partidarios de Christie, el 12% del total, señalaron a Haley como su segunda opción. Entre los posibles votantes de las primarias, Haley aventaja a Trump en un 39% frente a un 32%.

Christie no tiene planes inmediatos de apoyar a otro aspirante, pero no respaldará a ningún aspirante que siga diciendo que apoyará a Trump si se convierte en el candidato, según una fuente republicana con conocimiento. Antes de su salida, criticó a Haley en repetidas ocasiones y sugirió que se postulaba para ser vicepresidenta de Trump con vistas a un ascenso en 2028.

Pese a poner fin a su campaña presidencial, su nombre seguirá en las papeletas de Nueva Hampshire, donde las primarias tendrán lugar el 23 de enero.

En sus declaraciones del miércoles, Christie lanzó varios ataques apenas disimulados a los otros rivales de Trump.

"Cualquiera que no esté dispuesto a decir que (Trump) no es apto para ser presidente de Estados Unidos", dijo Christie, "no es apto para serlo él mismo".

Antes de subir al escenario del acto, Christie fue sorprendido hablando de sus oponentes con un micrófono oculto en un audio obtenido por The Recount. El audio captó solo parte de los comentarios de Christie antes de ser cortado.

"Ya sabes, y ella va a ser derrotada y tú y yo lo sabemos. Ella no está a la altura", dijo Christie en una aparente referencia a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Presionado por un votante el martes sobre la urgencia de los republicanos anti-Trump de unirse en torno a un solo oponente, Christie volvió a cuestionar las intenciones de Haley y expresó ansiedad sobre cómo le repercutiría el darle su respaldo.

"Digamos que abandono la carrera en este momento y doy mi apoyo a Nikki Haley. Y dentro de tres o cuatro meses, cuando esté listo para ir a la convención, ella se presenta como su vicepresidenta. ¿Cómo me veré? ¿Cómo se verán todas las personas que la apoyaron a instancias mías?", dijo.

Christie también se puede escuchar en el audio diciendo que DeSantis lo llamó.

"DeSantis me llamó, aterrado de que lo hiciera", dice Christie antes de que la grabación pareciera cortarse.

La campaña de Christie declinó hacer comentarios. CNN se puso en contacto con las campañas de DeSantis y Haley para obtener comentarios.

En su primera publicación en X, antes Twitter, Christie escribió: "Les prometo esto: me aseguraré de no permitir de ninguna manera que Donald Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Eso es más importante que mi propia ambición personal".

Después de negar vehementemente el martes que estuviera considerando abandonar, Christie pareció dar una pista de lo que vendría horas más tarde.

"Les suplico, les ruego que voten basándose en el carácter. Todo lo demás puede cambiar. El carácter no cambia", dijo a los votantes en Exeter, Nueva Hampshire. "Francamente, no significa que tengan que votar por mí. Puede que decidan que hay otra persona en esta carrera de buen carácter que prefieren".

Christie lanzó su campaña por la candidatura presidencial del Partido Republicano en un foro en Nueva Hampshire en junio de 2023, que aprovechó para lanzar una mordaz acusación contra Trump, calificando a su otrora amigo y estrecho aliado político como un "solitario y autoconsumido acaparador de atención" cuya potencial elección para un segundo mandato como presidente representa una amenaza existencial para la democracia estadounidense.

"Cuidado con el líder de este país, al que le entregaron el liderazgo, que nunca ha cometido un error, que nunca ha hecho nada malo", dijo Christie. "Que cuando algo va mal siempre es culpa de otro. Y que nunca ha perdido".

Su mensaje en salas más pequeñas y conservadoras fue menos colorista y más utilitario. Trump, dijo una y otra vez, era un candidato radiactivo para las elecciones generales que sería derrotado y se llevaría por delante al resto del Partido Republicano con él.

"Seguimos perdiendo y perdiendo y perdiendo", dijo Christie en una conferencia de la Coalición Judía Republicana en 2022, apenas unas semanas después de que las elecciones intermedias resultaran decepcionantes para el Partido Republicano. "La razón por la que estamos perdiendo es porque Donald Trump se ha puesto a sí mismo por delante de todos los demás".

El exgobernador hizo de su voluntad de enfrentarse directamente a Trump una característica clave de su campaña, golpeando repetidamente al favorito del Partido Republicano por sus problemas legales en cascada y, en las últimas semanas, por la retórica cada vez más amarga y odiosa de Trump.

"Está cada vez más loco", dijo Christie sobre Trump en el programa "State of the Union" de CNN el mes pasado.

A la pregunta sobre el comentario de Trump de que los inmigrantes estaban "envenenando la sangre de nuestro país", el exgobernador soltó una carcajada.

"Es repugnante", dijo Christie. "Y lo que está haciendo es silbar como un perro a los estadounidenses que se sienten absolutamente bajo el estrés y la tensión de la economía y de los conflictos en todo el mundo".

Ya en 2016, Christie respaldó a Trump tras abandonar las primarias presidenciales del Partido Republicano y luego le asesoró en su campaña presidencial de 2020. Pero le dijo a Jake Tapper de CNN el año pasado que el comportamiento de Trump en la noche electoral de ese año llevó su apoyo al punto de ruptura, y pronto más allá.

"Resulta que estaba equivocado (sobre Trump). No pude hacer de él un mejor candidato y no pude hacer de él un mejor presidente", dijo Christie. "Me ha decepcionado".

Christie también ha dicho que Trump "incitó" a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EE.UU. "en un esfuerzo por intimidar a Mike Pence y al Congreso para que hicieran exactamente lo que dijo con sus propias palabras la semana pasada: anular las elecciones".

En el primer debate de las primarias republicanas en Milwaukee el pasado agosto, Christie señaló a la mayoría de sus rivales en el escenario por levantar la mano cuando se les preguntó si apoyarían a Trump como candidato del Partido Republicano incluso si fuera condenado por un delito. (Trump se enfrenta actualmente a 91 cargos en cuatro causas, además de a crecientes responsabilidades civiles).

"Alguien tiene que dejar de normalizar esta conducta", dijo Christie, tras sacudir la cabeza en señal de desaprobación a los seis candidatos que levantaron la mano. "Se crea o no que los cargos penales son correctos o incorrectos, la conducta no es propia del cargo de presidente de Estados Unidos".

Aunque Christie fue recibido con abucheos del público, dijo a los votantes de Nueva Hampshire en su primera comparecencia tras el debate: "Nunca levantaré la mano para decir que está bien tener a un delincuente convicto como presidente de Estados Unidos".

"Así que vamos a establecer eso aquí en la noche de las primarias en Nueva Hampshire", dijo. "Y si hacen eso, les digo que ganaré la candidatura y venceré a Joe Biden".

Christie no ocultó su interés por las primarias de Nueva Hampshire, las primeras de la nación, y desde principios de septiembre ha hecho paradas regulares en el Estado del Granito.

"Déjenme decirles que si (Trump) gana aquí, ganará la nominación", dijo Christie en un foro en North Hampton, Nueva Hampshire, en uno de esos vaivenes.

En 2016, Christie se había puesto al lado de Trump y le había ofrecido su apoyo pocas semanas después de abandonar las primarias del Partido Republicano tras quedar sexto en la votación de Nueva Hampshire.

Christie dejó claro que su última candidatura presidencial sería diferente. En el camino, no descartó votar por un candidato de un tercer partido en las elecciones generales, aunque ha dicho que no lanzaría una candidatura externa propia, calificándola de "tontería".

"Si pierdo en las primarias, pierdo", dijo a los votantes de Nueva Hampshire en septiembre. "Lo que aprendí hace ocho años es que te vas a casa y te sientes fatal durante un tiempo, pero sale el sol por la mañana y encuentras otras formas de intentar contribuir a tu país".

