Hazte a un lado, Apple: Microsoft es ahora la empresa más valiosa del mercado

Windows hace su mayor actualización en decadas 1:11

(CNN) -- Microsoft regresó a la cima.

Luego de permanecer detrás de Apple durante la mayor parte de la última década, Microsoft es ahora la empresa que cotiza en bolsa más valiosa del mundo al cierre de los mercados este viernes.

Las acciones del gigante tecnológico cerraron a US$ 338,47 por acción este viernes, lo que le otorga una capitalización de mercado de US$ 2,89 billones. Las acciones de Apple cerraron a US$ 185,92 por acción, para una capitalización de mercado de US$ 2,87 billones.

La capitalización de mercado es el valor total de todas las acciones de una empresa que cotiza en bolsa. En otras palabras, es el valor de mercado de la empresa.

El ascenso de Microsoft se produce después de que la compañía tuviera un año estelar gracias a su éxito con la inteligencia artificial generativa.

publicidad

En 2023, el CEO de la empresa, Satya Nadella, realizó una inversión multimillonaria en inteligencia artificial, incluida la comercialización e incorporación de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT a su conjunto de productos antes que sus rivales.

Incluso fortaleció los vínculos de Microsoft con OpenAI, fabricante de ChatGPT, un importante pionero en el campo de la inteligencia artificial, durante la convulsión que se produjo en la junta directiva y el liderazgo de la pequeña empresa a finales del año pasado.

Mientras tanto, Apple se enfrenta a una avalancha de problemas. Las ventas de iPhone se están desacelerando en parte debido a los esfuerzos del gobierno chino para restringir las compras (Beijing niega haber impuesto restricciones). Eso ayudó al fabricante chino de teléfonos inteligentes Huawei a ganar participación de mercado.

Apple también se enfrentó recientemente a una breve prohibición para vender los últimos modelos de Apple Watch en Estados Unidos.

Apple y Microsoft no respondieron hasta el momento a una solicitud de comentarios de CNN.