Europa quiere estar a prueba de Trump en caso de un segundo mandato. Pero esa no es una tarea fácil.

Trump amenaza con nuevos aranceles a la UE 3:11 (CNN) -- El expresidente estadounidense Donald Trump regresó brevemente como personaje central de la política europea a principios de esta semana. Según el jefe de mercado interno de la Unión Europea , Thierry Breton, Trump le dijo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en 2020 que “si Europa está bajo ataque, nunca vendremos a ayudarlos ni a apoyarlos”. Los comentarios de Breton durante un evento en el Parlamento Europeo se produjeron menos de una semana antes de los caucus de Iowa y del inicio de la votación en las primarias presidenciales republicanas de Estados Unidos, que se espera que gane Trump. También coincidieron con la propuesta de Breton de un fondo de 100.000 millones de euros para reforzar la producción de municiones en todo el bloque, un hecho que no pasó desapercibido para sus críticos. Varios funcionarios y diplomáticos de la UE señalaron a CNN que su repentino recuerdo se produjo en un momento particularmente sensible, mientras la UE intenta construir sus propias capacidades de defensa fuera de la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos. No es ningún secreto que las existencias de municiones en los estados miembros de la OTAN se agotaron debido al apoyo militar occidental a Ucrania. Si Trump realmente hizo estos comentarios o no, es en gran medida irrelevante para los funcionarios europeos. Las opiniones del ex presidente sobre el papel histórico de Estados Unidos en la seguridad europea son bien conocidas. Durante su presidencia, Trump habló regularmente sobre desfinanciar a la OTAN y al mismo tiempo elogió a los líderes autoritarios, incluido Vladimir Putin de Rusia, que son considerados adversarios de la misma alianza militar. publicidad Sin embargo, el recordatorio de que Trump sostiene esta opinión y el hecho de que pronto podría regresar a la Casa Blanca causan verdadera preocupación y angustia en Bruselas. En parte, porque sus creencias están arraigadas en la incómoda verdad de que las naciones europeas han desfinanciado insuficientemente sus ejércitos durante décadas bajo el supuesto de que la guerra era improbable y que si ocurriera lo peor, Estados Unidos se apresuraría a acudir en su ayuda. Por ingenuo que pueda parecer, Trump desechó esa suposición. Y su hostilidad hacia el esfuerzo bélico de Ucrania tiene un impacto incluso ahora, aprovechando la renuencia del Partido Republicano a aprobar más fondos estadounidenses para Ucrania . "La llegada de Trump nos hizo darnos cuenta del hecho de que es posible que Estados Unidos no siempre actúe en beneficio de los intereses europeos, especialmente si va en contra de los intereses estadounidenses", dijo a CNN un alto diplomático de la UE. “Suena ingenuo decirlo en voz alta, pero esa fue la suposición que hizo mucha gente”. Durante la presidencia de Trump, esta nueva realidad hizo que Europa hiciera un examen de conciencia. Los funcionarios concluyeron que Europa necesitaba prepararse para un futuro en el que no se pudiera confiar en Estados Unidos de la misma manera que siempre lo había sido. Esa idea se puso de relieve cuando el presidente Joe Biden mantuvo muchas de las políticas de Trump de dar prioridad a Estados Unidos, en particular en materia de comercio y China. Esta es la segunda razón por la que duelen los recordatorios de los sentimientos antieuropeos de Trump: a pesar de sus mejores intenciones, la estrategia de Europa para protegerse de Trump, como algunos la llaman poco elegantemente, no fue muy lejos. En materia de comercio, Europa tomó medidas para reducir su dependencia de naciones individuales y diversificar sus cadenas de suministro para que no se la pueda exigir un chantaje si un socio comercial cambia repentinamente sus políticas, como lo hizo Trump con el acero, imponiendo aranceles del 25% a las importaciones de los EE.UU a la Unión Europea. “Ninguna cantidad de reducción de riesgos puede compensar un cambio repentino de política que haga más difícil para los europeos vender en Estados Unidos”, dice Ian Bond, subdirector del centro de estudios Centro para la Reforma Europea. "En un segundo mandato, no está fuera de lo posible que pueda decidir que algún otro material es un riesgo para la seguridad estadounidense". En materia de defensa y seguridad, la UE reconoció sus fracasos pasados ​​y acordó aumentar drásticamente su gasto en defensa en todo el bloque y en el continente en general. Se tomó muy en serio la guerra en Ucrania, enviando miles de millones de euros en financiación junto con armas y ayuda. También está trabajando arduamente para incorporar a Ucrania al bloque lo antes posible. Históricamente, pinchar a Rusia y enviar este nivel de dinero y recursos europeos a un tercero habría sido imposible, ya que es casi seguro que los Estados miembros no estarían de acuerdo sobre si era en su propio interés nacional. Ha sido notable que Europa, la UE, haya podido llegar tan lejos y tan rápido como lo ha hecho en su apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión. A pesar de esto, la incómoda verdad es que rearmar a 27 países y cambiar la forma en que comercian lleva mucho tiempo, por lo que no sería fácil deshacer los vínculos profundamente arraigados (y la dependencia final) con ellos, incluso en circunstancias normales. Pero los últimos años han sido todo menos normales para Europa. El Covid-19 consumió una enorme cantidad de su ancho de banda, mientras que la guerra en Ucrania, un país que limita con la UE y que está tratando de unirse al bloque, ocupa un lugar destacado en la agenda de todas las reuniones de los líderes de la UE. Aparte de las distracciones, defenderse de Trump es difícil porque el propio Trump presenta una amenaza bastante singular para Europa. A diferencia de China o Rusia, Estados Unidos no es un Estado hostil. Es un viejo aliado y no está atacando activamente a Europa como lo harían Beijing o Moscú mediante ataques cibernéticos o acciones militares. En ambos casos, Europa puede utilizar sanciones económicas o una mayor presencia militar para proteger sus intereses. Claramente, incluso bajo Trump, eso no sería apropiado ni necesario contra Estados Unidos. Sin embargo, la acción diplomática contra Trump también es complicada, ya que su naturaleza sensible significa que cualquier crítica corre el riesgo de una reacción exagerada masiva. La conclusión a la que han llegado algunos diplomáticos es que la mejor manera de tratar con Trump, en caso de que gane las elecciones de este año, es mantener la calma y seguir distanciando a Europa de Estados Unidos.

“La última vez, pasamos mucho tiempo luchando por responder cada vez que Trump soltaba cualquier pensamiento que se le acababa de ocurrir. Sin embargo, muy a menudo no actuó según lo que dijo”, dijo un funcionario de la UE a CNN.

Otro diplomático europeo dijo que Bruselas no puede distraerse con Trump como lo hizo la primera vez, ni puede prestar demasiada atención si Trump plantea la posibilidad de poner fin al apoyo de Estados Unidos a Ucrania. “Si empieza a hablar de eso, no hay mucho que podamos hacer. Solo tenemos que ser maduros y seguir adelante porque, como sea que termine esta guerra, es Europa la que soportará las consecuencias, no Estados Unidos”.

No es ningún secreto que los funcionarios europeos preferirían que Trump no regresara a la Casa Blanca. Christine Lagarde, directora del Banco Central Europeo, dijo apenas esta semana que el regreso de Trump sería una “amenaza” para Europa. El legado tóxico de su primera presidencia podría ser que la relación transatlántica nunca vuelva a ser la misma.

El problema para Europa es que tardará años, tal vez décadas, en poner fin a su dependencia de Estados Unidos. Y en ese tiempo, será muy difícil ignorar lo que dice la persona más poderosa del planeta en un día determinado, especialmente cuando se trata de usted.