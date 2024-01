Rebel Wilson dice que "perdió el foco" en su salud y volvió a subir 14 kilogramos

La actriz Rebel Wilson revela cómo logró perder peso 1:33

(CNN) -- Rebel Wilson ha hablado abiertamente sobre su pérdida de peso y ahora comparte lo que ha implicado volver a subir algunos kilos.

La estrella de "Pitch Perfect" publicó un video este lunes en su cuenta verificada de Instagram acompañado de un mensaje que dice: "¡Trabajar muy duro significó que, debido a todo el estrés, haya recuperado 14 kg (30 libras)!".

"Me hace sentir mal conmigo misma... no debería... pero es así", escribió. "Estoy muy orgullosa del trabajo que he estado haciendo en las nuevas películas y en mi autobiografía, simplemente ha sido MUCHO y he perdido el foco en mi estilo de vida saludable. ¿Alguien más está pasando por lo mismo?".

Wilson declaró que 2020 sería su "Año de Salud", y publicó actualizaciones sobre su rutina de ejercicios y su pérdida de peso en su cuenta verificada de Instagram.

Posteriormente dijo a BBC que no siempre se sintió apoyada en su proceso.

"Recibí muchas críticas de mi propio equipo, aquí en Hollywood, cuando dije: 'Bien, voy a hacer este año de la salud, siento que realmente voy a transformarme físicamente y cambiar mi vida'", dijo. "Y me decían: '¿Por qué? ¿Por qué querrías hacer eso? Porque estaba ganando millones de dólares siendo la gorda graciosa y siendo esa persona".

La última vez que Wilson estuvo en una película fue en 2022 con "The Almond and the Seahorse".