Las llamadas a centros de toxicología por medicamento para perder peso aumentan casi un 1.500%

(CNN) -- Los centros de toxicología de Estados Unidos reportan un fuerte aumento de las llamadas relacionadas con la semaglutida, un medicamento inyectable utilizado para la diabetes y la pérdida de peso, y algunas personas notificaron síntomas relacionados con sobredosis accidentales.

Algunos incluso tuvieron que ser hospitalizados por náuseas, vómitos y dolor de estómago intensos, pero sus casos parecen haberse resuelto después de que se les administraran líquidos intravenosos y medicamentos para controlar las náuseas.

De enero a noviembre, los Centros de Toxicología de Estados Unidos informan casi 3.000 llamadas relacionadas con la semaglutida, un aumento de más de 15 veces desde 2019. En el 94% de las llamadas, este medicamento fue la única sustancia reportada.

En la mayoría de las llamadas, las personas informaron errores de dosificación, dijo el Dr. Kait Brown, director clínico gerente de la asociación.

"A menudo, es una persona que tal vez accidentalmente tomó una dosis doble o tomó la dosis incorrecta", dijo Brown.

Las versiones compuestas pueden requerir dosis diferentes

Semaglutida fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) en 2017. Se vende como Ozempic cuando se usa para la diabetes y Wegovy cuando se usa para perder peso. Incluso cuando se usa según las indicaciones de un médico, las personas pueden tener efectos secundarios estomacales e intestinales, como náuseas, vómitos y estreñimiento, especialmente cuando comienzan a tomar los medicamentos.

Después de que los famosos empezaran a utilizar abiertamente el Ozempic en redes sociales en 2022 como una forma de perder peso, la demanda desbordó la oferta. En marzo de 2022 entró en escasez en la base de datos de la FDA, lo que abrió la puerta a que ciertas farmacias cualificadas elaboraran versiones compuestas.

Las versiones compuestas de semaglutida suelen ser diferentes del medicamento patentado. Muchas contienen sales de semaglutida llamadas semaglutida sódica y acetato de semaglutida. La FDA afirma que no se ha probado ni aprobado la seguridad y eficacia de las formas salinas del fármaco de la misma manera que se hizo con la forma patentada del medicamento, por lo que no pueden acogerse a la exención de composición prevista en la ley para fármacos escasos. En otros casos, las versiones compuestas se venden en dosis no aprobadas.

La FDA envió cartas a al menos dos vendedores en internet en las que les advirtió que dejen de hacerlo. La farmacéutica Novo Nordisk interpuso una demanda para impedir que seis spas médicos, clínicas médicas y clínicas de adelgazamiento vendan versiones de imitación.

Sin embargo, estas versiones compuestas son populares porque pueden costar menos de su bolsillo, especialmente si el tratamiento no está cubierto por el seguro.

En junio, la FDA advirtió a la población de que no tomara versiones compuestas del medicamento si disponía de las formas recetadas. La agencia señaló que recibió informes de efectos adversos tras el uso de versiones compuestas del medicamento.

Los centros de toxicología afirman que los síntomas notificados no les permiten saber si las llamadas proceden de los medicamentos patentados o de las versiones compuestas, dijo Brown, pero algunos directores de centros de toxicología estatales afirman que creen que las versiones compuestas están detrás de muchas de las llamadas.

Aumentan las llamadas a los centros de toxicología

El Dr. Joseph Lambson, director del Centro de Información sobre Envenenamiento y Drogas de Nuevo México, detalló lo que les sucedió a tres personas que llamaron a la línea directa de Control de Envenenamiento de Utah, que vio cómo las llamadas relacionadas con la semaglutida casi se cuadruplicaron entre 2021 y 2022. Escribió sobre los casos en el Journal of the American Pharmacy Association.

Dos de las personas que llamaron tomaron accidentalmente 10 veces la dosis estándar del medicamento.

"Estábamos recibiendo informes de personas que se daban a sí mismas dosis de las que nunca habíamos oído hablar antes", dijo Lambson. "Eso fue lo que despertó nuestro interés" por rastrear las llamadas.

Los medicamentos de marca se venden en plumas precargadas, que vienen con algunas salvaguardias. Los pacientes marcan la dosis correcta y pulsan para inyectársela, por lo que es más difícil cometer errores. Normalmente, se empieza con dosis más bajas y se va aumentando con el tiempo hasta alcanzar la cantidad terapéutica, para que el organismo pueda adaptarse.

Sin embargo, las versiones compuestas suelen venir en viales de vidrio multidosis, y los pacientes extraen sus propias dosis en jeringas. Es fácil confundirse.

"Aquí es donde vemos muchos errores. Acaban extrayendo demasiada cantidad", explica Lambson.

Una de las llamadas que recibió el equipo de Lambson fue la de una mujer de 37 años que se administró accidentalmente 1 mililitro en lugar de 0,1 mililitro –10 veces la cantidad recomendada– como primera dosis para perder peso.

Un hombre de 50 años se administró accidentalmente 50 unidades en lugar de 5 como primera dosis para perder peso. Vomitó durante dos días y tuvo náuseas durante una semana.

"Creo que siempre que tenemos que depender de un paciente para discernir cuál es la dosis correcta, prepararla y luego administrarla, aumentan las posibilidades de que se produzcan errores", afirma Brown.

Una tercera persona que llamó, una mujer de 33 años, dijo que le administraron semaglutida en un spa, pero que desconocía la dosis. Acudió a urgencias por vómitos persistentes y dolor abdominal. Le administraron un medicamento contra las náuseas y líquidos por vía intravenosa, y fue dada de alta ese mismo día.

Julie Weber, directora del Centro de Toxicología de Missouri, declaró que en 2021 se recibieron 28 llamadas relacionadas con la semaglutida. Este año, hasta octubre, ha tenido 94.

Las llamadas sobre semaglutida también destacan en los datos de otra manera. Aunque la mayoría de las llamadas a los centros de envenenamiento se refieren a niños pequeños que ingirieron algo accidentalmente, estas llamadas son de adultos de 40 a 70 años, con el grupo más grande en el rango de 60 a 69 años.

Weber dice que las llamadas que ven en su sistema no sólo están relacionadas con inyecciones de formas compuestas del medicamento. Weber dijo que muchas de sus llamadas están relacionadas con la pluma clic que viene con el medicamento recetado.

En un caso, una persona que llamó dijo que tenía problemas con el bolígrafo y lo marcó accidentalmente hasta arriba, administrándose un mes entero de dosis de una vez.

"No entendieron bien la pluma. No sabían cómo utilizarla correctamente y la subieron demasiado y se tomaron toda la pluma en lugar de la dosis que se suponía que debían tomar", explicó Weber.

En otros casos, comunicados en la reunión de este año del Colegio Americano de Toxicología Médica por el Centro de Toxicología de Nueva York, fue necesario hospitalizar a algunas personas. Uno de esos pacientes tomó accidentalmente 20 veces la cantidad recomendada.

En una declaración escrita, Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy, afirmó que la seguridad de los pacientes es su máxima prioridad.

"Estamos tomando múltiples medidas para garantizar el uso responsable de nuestros medicamentos con semaglutida, que se detallan en semaglutide.com", dice el comunicado.

No existe un antídoto específico para una sobredosis de semaglutida. El fármaco tiene una semivida de aproximadamente una semana, lo que significa que se tarda una semana en eliminar la mitad del mismo del organismo. Los servicios de urgencias y los hospitales sólo pueden ayudar a los pacientes con líquidos intravenosos y medicamentos contra las náuseas mientras el fármaco va saliendo de su organismo.

Además de las náuseas y los vómitos, el Centro de Toxicología de Missouri advierte a las personas que piensan que pueden haber sufrido una sobredosis que estén atentas a los signos de bajada de azúcar, o hipoglucemia, que puede ser peligrosa. La hipoglucemia es más frecuente con la semaglutida si también se están tomando otros medicamentos para la diabetes.

Según el Centro de Toxicología de Missouri, los signos de una sobredosis de semaglutida incluyen:

Sensación de mareo o vértigo

Sensación de temblor o nerviosismo

Sudoración, escalofríos y sensación de hormigueo

Irritabilidad o impaciencia

Dolor de cabeza

Debilidad

Fatiga

Náuseas y/o vómitos

Convulsiones

Confusión

Desmayo

Si crees que sufriste una sobredosis de un medicamento para adelgazar, Brown afirma que lo mejor que puede hacer es llamar al centro de control de intoxicaciones de su localidad o a la línea directa nacional 800-222-1222.

"De ese modo, uno de los especialistas podrá tomar información específica a su caso con respecto a la cantidad que se administró, el tipo de sobredosis que está experimentando... y decidir si es seguro quedarse en casa o si va a necesitar buscar atención médica, especialmente si ha desarrollado síntomas", dijo Brown.