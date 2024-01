Bob Iger ganó US$ 31,6 millones como director ejecutivo de Disney en 2023

Usuarios de "Magic Key" le ganan a Disney 0:50

(CNN) -- El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, recaudó US$ 31,6 millones en compensaciones el año pasado, un aumento multimillonario con respecto a sus ingresos del año anterior.

El paquete salarial de Iger para 2023 incluía un salario base de US$ 865.385, premios en acciones por un total de US$ 16,1 millones, US$ 10 millones en premios de opciones sobre acciones, US$ 2,1 millones en compensación basada en el desempeño y US$ 2,48 millones en otras compensaciones, según la declaración de representación anual de The Walt Disney Company, que fue presentada el martes.

Iger recibió un fuerte aumento salarial en 2023, su primer año completo al frente de Disney después de salir de su jubilación. En 2022, Iger recaudó US$ 15 millones en compensación total, según el expediente.

Iger se desempeñó como director ejecutivo de Disney de 2005 a 2020, pero resurgió de su retiro en noviembre de 2022 para reemplazar a su sucesor cuidadosamente elegido, Bob Chapek, menos de tres años después de que Chapek asumiera el cargo de director ejecutivo de Disney.

Aunque Chapek dejó la compañía de entretenimiento en 2022, el año pasado todavía recibió US$ 9,9 millones en pago total de Disney, según el documento.

publicidad

A pesar del sueldo multimillonario de Iger, Disney ha enfrentado desafíos crecientes el año pasado, incluyendo una serie de fracasos de taquilla, una disminución de la audiencia de televisión lineal y una transición desigual hacia un futuro de streaming.

En noviembre, Disney dijo que recortaría sus gastos en otros US$ 2.000 millones, sumándose a la reducción de US$ 5.500 millones que había anunciado previamente mientras busca reconstruir su negocio en un entorno de medios que cambia rápidamente.

En la presentación de resultados del cuarto trimestre de noviembre, Iger destacó los "progresos" realizados por Disney para mejorar su negocio, pero dijo que aún quedaba trabajo por hacer.