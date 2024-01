Aumenta la incidencia del cáncer entre los menores de 50 años, según un nuevo informe, lo que abre interrogantes entre los médicos

Presentadora de CNN anuncia su diagnóstico de cáncer 2:11

(CNN) -- Josh Herting se encontraba en un viaje de negocios en Vermont cuando recibió una llamada telefónica de su médico que cambiaría su vida. En ese frío día de invierno, hace una década, su médico le dijo que tenía cáncer de colon.

Después de colgar el teléfono, Herting quiso seguir trabajando.

"Estaba muy concentrado en el trabajo y pensé: 'Tengo que terminar este viaje de trabajo y luego estaré en casa'". "No entendía la gravedad de lo que estaba sucediendo", añadió.

Pero momentos después volvió a levantar el teléfono y llamó a su novia, Amber. Cuando le contó la noticia, ella dijo que era hora de volver a casa.

Herting condujo cinco horas hasta Boston. Llegó a su casa a las dos de la mañana con varias citas médicas seis horas después.

"Tenía 34 años y gozaba de una salud que yo consideraría increíble. Hacía ejercicio de cinco a seis días a la semana, tenía muy poca grasa corporal, comía muy sano y no sentía dolor ni nada, pero había notado algo de sangre coagulada en mis heces en algunas ocasiones", dijo Herting, que ahora tiene 44 años y está casado con Ámbar. Agregó que a su padre le habían diagnosticado cáncer de colon en etapa I cuando tenía poco más de 50 años, pero que no tenía otros antecedentes familiares conocidos de la enfermedad.

El recorrido de Herting en su lucha contra el cáncer de aparición temprana es una experiencia que comparte con una proporción cada vez mayor de adultos jóvenes.

Los pacientes con cáncer "pasaron cada vez más de ser personas mayores a personas de mediana edad", según un informe publicado este miércoles por la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Entre los adultos de 65 años o más, los adultos de 50 a 64 años y los menores de 50 años, "los menores de 50 años fueron el único de estos tres grupos etarios que experimentó un aumento en la incidencia general del cáncer” de 1995 a 2020, dice el informe, que fue publicado en CA: A Cancer Journal for Clinicians.

Aunque la población general de EE.UU. está envejeciendo, "estamos viendo un movimiento en los diagnósticos de cáncer hacia personas más jóvenes, a pesar de que hay más personas en las poblaciones de mayor edad", dijo el Dr. William Dahut, científico jefe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

"Por eso los diagnósticos de cáncer están siendo más temprano", dijo. "Algo está pasando aquí".

El diagnóstico de Herting se produjo después de que un gastroenterólogo le recomendara hacerse una colonoscopia debido a la sangre en sus heces.

Herting fue operado, aproximadamente una semana y media después de su diagnóstico, para extirpar el tumor y una base de su colon. Después de la cirugía y pruebas adicionales, dijo, su equipo médico en el Instituto del Cáncer Dana-Farber estimó que el cáncer había estado en su sistema durante unos ocho años y estaba en etapa IIIA. Es probable que los cánceres de colon en etapa III se diseminen a los ganglios linfáticos cercanos, pero aún no alcanzaron a otras partes del cuerpo, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Luego, Herting recibió quimioterapia y, después de cinco años de monitorear su recuperación con tomografías computarizadas y análisis de sangre, su equipo lo declaró libre de cáncer. Amber permaneció a su lado durante todo su tratamiento.

"Pero nunca eres la misma persona", dijo Herting sobre su pelea contra el cáncer. Todavía tiene algo de fatiga y entumecimiento en las yemas de los dedos de las manos y de los pies debido a la quimioterapia, y se hace colonoscopias cada tres años (a menos que su médico indique lo contrario) para asegurarse de que el cáncer no haya regresado.

"Las colonoscopias (me han hecho muchas más de las que me gustaría admitir) no son divertidas. Pero al mismo tiempo, el cáncer de colon y la quimioterapia son millones de veces peores", afirmó Herting.

"Existe este estigma sobre la colonoscopia. Para las personas que nunca han tenido cáncer, es una especie de tema tabú y hay que pasar por este proceso para prepararse, y eso no es divertido", dijo. "Pero puedo decir de primera mano que definitivamente vale la pena hacerlo".

Entre los adultos menores de 50 años, el cáncer colorrectal se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres y la segunda causa entre las mujeres, detrás del cáncer de mama, según el nuevo informe. A finales de la década de 1990, ese tipo de cáncer ocupaba el cuarto lugar entre hombres y mujeres menores de 50 años.

"Ahora es diferente de lo que solía ser", dijo Dahut. "Esta tendencia entre los jóvenes adultos es lo que más me genera interrogantes".

“Un llamado a las armas”

Aunque la creciente incidencia del cáncer entre los adultos más jóvenes ha sido "poco entendida" y plantea más preguntas que respuestas, el Dr. Scott Kopetz dice haber detectado la tendencia de primera mano en el Centro de Cáncer MD Anderson, en Houston.

"En nuestra práctica clínica, vemos pacientes que se presentan más jóvenes y antes de la edad de detección de muchos cánceres, por lo que sin duda es una tendencia continua y preocupante en este campo", dijo Kopetz, vicepresidente asociado de integración traslacional y profesor de Oncología Médica Gastrointestinal en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas.

Por ejemplo, se recomienda que todos los adultos comiencen a hacerse pruebas de detección de cáncer de colon y recto a los 45 años, pero están surgiendo más casos entre personas de menor edad.

"Cuando uno mira la totalidad de los datos, son un llamado a las armas para comprender mejor la epidemiología cambiante del cáncer", dijo Kopetz.

"El colorrectal es el más destacado, pero también estamos viendo tendencias hacia edades más tempranas en los cánceres que no tienen pautas de detección tan claras, como el cáncer de páncreas y el cáncer gástrico", dijo. "El cáncer de páncreas, y hasta cierto punto también el cáncer gástrico, son aquellos para los que actualmente no contamos con buenas metodologías de detección, pero estamos viendo las mismas tendencias".

A Kopetz le preocupa que la creciente incidencia de cáncer entre adultos jóvenes se convierta en una creciente incidencia de cáncer en la vejez.

"Existe la preocupación de que, a medida que la población envejece, lo que actualmente es un aumento de las enfermedades de aparición temprana se convierta también en aumentos de las enfermedades de aparición media y tardía. Entonces, si la epidemiología está cambiando, esto podría ser el comienzo de una ola de aumento de cánceres que puede persistir o continuar aumentando durante las próximas décadas", dijo.

El nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer proyecta que habrá alrededor de 2 millones de nuevos casos de cáncer en Estados Unidos este año, lo que equivale a más de 5.000 diagnósticos diarios. También se prevé que habrá alrededor de 600.000 muertes por cáncer en 2024.

"Este es un llamado a comprender mejor qué es lo que está impulsando estos aumentos", dijo Kopetz. "Y también un llamado a acelerar los esfuerzos para lograr enfoques de detección temprana que puedan proporcionar pruebas de detección de múltiples tipos diferentes de tumores".

Herting, que ahora tiene un hijo de siete años y una hija de cinco, espera que cuando sus hijos sean adultos jóvenes, las pruebas de detección de cáncer serán menos intrusivas, especialmente la del cáncer colorrectal.

"Espero que en el futuro sea menos invasivo", dijo Herting. "Si pudiéramos encontrar una manera de hacerlo menos invasivo, cada vez más personas estarían dispuestas a hacerlo, y lo más probable es que los seguros médicos puedan cubrirlo para más personas".

Otros datos han demostrado que la proporción de diagnósticos de cáncer colorrectal entre adultos menores de 55 años en EE.UU. ha ido aumentando desde la década de 1990. Los signos y síntomas del cáncer colorrectal incluyen cambios en los hábitos intestinales, sangrado rectal o sangre en las heces, calambres o dolor abdominal, debilidad y fatiga, y pérdida inexplicable de peso.

Un informe publicado el año pasado por la Sociedad Estadounidense del Cáncer mostró que la proporción de casos de cáncer colorrectal entre adultos menores de 55 años aumentó del 11% en 1995 al 20% en 2019. Sin embargo, los factores que impulsan ese aumento siguen siendo un misterio.

Algunas de las cosas que se sabe que aumentan el riesgo de sufrir cáncer colorrectal son los antecedentes familiares, tener cierta mutación genética, beber demasiado alcohol, fumar cigarrillos o la obesidad.

"La gente señala el ejercicio, la dieta, los tipos de alimentos", dijo Dahut, pero probablemente hay más de una causa y, a veces, las personas más jóvenes a las que se les diagnostica cáncer colorrectal de aparición temprana son, por lo demás, sanas y tienen antecedentes de hacer ejercicio y comer de manera saludable, y no tienen antecedentes familiares ni mutaciones genéticas.

Algunos científicos han estado investigando si la obesidad de una mujer durante el embarazo podría estar asociada con un mayor riesgo de cáncer colorrectal en su descendencia y si esa asociación podría contribuir a aumentar las tasas de incidencia entre adultos más jóvenes, pero aún resta más investigación.

"El fuerte y continuo aumento del cáncer colorrectal entre los estadounidenses más jóvenes es alarmante", afirmó en un comunicado de prensa el Dr. Ahmedin Jemal, vicepresidente senior de vigilancia y ciencia de equidad en salud de la Sociedad Estadounidense del Cáncer y autor principal del nuevo informe.

"Necesitamos detener y revertir esta tendencia aumentando la adopción de pruebas de detección —incluida la concientización sobre las pruebas de heces no invasivas con atención de seguimiento— entre personas de 45 a 49 años. Hasta un tercio de las personas diagnosticadas antes de los 50 años tienen antecedentes familiares o predisposición genética y deberían comenzar a hacerse pruebas de detección antes de los 45 años", dijo Jemal. "También necesitamos aumentar la inversión para dilucidar las razones subyacentes al aumento de la incidencia y descubrir medidas preventivas adicionales".

Los casos aumentan mientras las muertes disminuyen

En general, el número de personas que mueren de cáncer en Estados Unidos continúa disminuyendo, pero las tasas de incidencia de varios tipos de cáncer (incluidos el de mama, próstata, cuerpo uterino, páncreas, orofaringe, hígado en las mujeres, riñón, melanoma y colorrectal y cervical en adultos jóvenes) siguen en aumento, según el nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Las muertes por cáncer continuaron disminuyendo en Estados Unidos hasta 2021, lo que llevó a una caída general del 33% desde 1991, según el informe, en gran parte debido a que menos personas fuman, más personas detectan el cáncer tempranamente y hay mejoras importantes en los tratamientos contra el cáncer, como las inmunoterapias y terapias dirigidas.

"Nos alienta la caída constante de la mortalidad por cáncer como resultado de fumar menos, la detección más temprana de algunos cánceres y un mejor tratamiento", dijo en un comunicado de prensa Rebecca Siegel, directora científica senior de investigación de vigilancia de la Sociedad Estadounidense del Cáncer y autora principal del informe. "Pero como nación, hemos dejado de lado la prevención del cáncer a medida que la incidencia continúa aumentando para muchos cánceres comunes, como el de mama, próstata y endometrio, así como el cáncer colorrectal y cervical en algunos adultos jóvenes".

El informe añade que "el progreso en la prevención del cáncer está rezagado", ya que seis de los 10 cánceres más importantes en Estados Unidos han tenido aumentos en su incidencia.

Entre los 10 principales cánceres, según los casos proyectados en 2024, los que están aumentando son el de mama, próstata, melanoma de piel, riñón y riñón, cuerpo uterino y páncreas.

El nuevo informe dice que las tasas de incidencia aumentaron entre 2015 y 2019 en aproximadamente un 1% cada año para los cánceres de mama, páncreas y útero y hasta un 3% anual para los cánceres de próstata, hígado en mujeres, riñón y cánceres orales asociados al VPH y melanoma. Según el informe, las tasas de incidencia también aumentaron hasta un 2% anual para los cánceres de cuello uterino entre las edades de 30 a 44 años y los cánceres colorrectales en adultos menores de 55 años.

El informe también destaca que continúan las disparidades raciales en la incidencia y las muertes por cáncer, ya que las personas negras aún enfrentan mayores riesgos, y el informe dice que esto ha "obstaculizado" los progresos.

"Los avances también se ven obstaculizados por las amplias y persistentes disparidades en materia de cáncer. En comparación con la población blanca, las tasas de mortalidad son dos veces mayores para los cánceres de próstata, estómago y cuerpo uterino entre los negros y para los cánceres de hígado, estómago y riñón en los nativos americanos", según el informe. "El progreso nacional continuo requerirá una mayor inversión en la prevención del cáncer y el acceso a un tratamiento equitativo, especialmente entre los indios americanos, los nativos de Alaska y los negros".