Guerra Israel - Hamas en vivo: noticias y ataques en Yemen de EE.UU. y Reino Unido

El papa Francisco apela contra la escalada en Medio Oriente tras el ataque de Irán a Iraq

El papa Francisco expresó este miércoles su cercanía con las víctimas del ataque de Irán a Iraq y apeló contra una escalada en la región.

"Expreso mi cercanía y solidaridad con las víctimas, todas civiles, del ataque con misiles que alcanzó una zona urbana de Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí", dijo este miércoles el papa Francisco durante su audiencia semanal en el Vaticano.

"Las buenas relaciones entre vecinos no se construyen con acciones similares, sino con diálogo y colaboración. Pido a todos que eviten cualquier paso que alimente la tensión en Oriente Medio", continuó.

A continuación, pidió oraciones "por las numerosas víctimas de la guerra".

"No nos olvidemos de los países que están en guerra, no nos olvidemos de Ucrania, no nos olvidemos de Palestina, de Israel y no nos olvidemos de los habitantes de la Franja de Gaza que tanto están sufriendo", afirmó.

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó este lunes misiles balísticos contra lo que dijo era una base de espionaje de la agencia de inteligencia israelí Mossad en el norte de Irak, y contra “grupos terroristas anti-Irán” en Siria, en la última escalada de hostilidades que corre el riesgo de convertirse en una espiral más amplia. conflicto regional.