Malia Obama estrena cortometraje "The Heart" en el Festival de Cine de Sundance

Malia Ann Obama en el estreno de "The Heart" en el Programa de Cortometrajes 1 durante el Festival de Cine de Sundance 2024 en el Prospector Square Theatre el 18 de enero en Park City, Utah. (Dia Dipasupil/Getty Images)

(CNN) -- Malia Obama sigue los pasos de sus padres, pero no de la forma que imaginas.

La ex primera hija estrenó su cortometraje “The Heart” en el Festival de Cine de Sundance 2024 en Park City, Utah, el jueves, y apareció en la alfombra roja del festival para anunciar el proyecto.

En un clip de "conozca al artista" del Instituto Sundance en YouTube, Obama -cuyo apellido no está incluido- describe el corto que ella escribió y dirigió como una "pequeña historia extraña, algo así como una fábula" sobre un hombre que llora la pérdida de su madre después de recibir una solicitud “inusual” de ella en su testamento.

"El corto trata sobre objetos perdidos, gente solitaria, perdón y arrepentimiento, pero también creo que trabaja duro para descubrir dónde pueden existir la ternura y la cercanía en estas cosas", se escucha decir a Obama en voz en off en el clip.

"Esperamos que disfrutes la película y que te haga sentir un poco menos solo, o al menos te recuerde que no debes de olvidarte de las personas que lo están", añadió más tarde.

publicidad

Sin duda, el cine es una actividad elogiada en la casa Obama.

En 2018, los padres de Obama firmaron un acuerdo de desarrollo entre su compañía Higher Ground Productions y Netflix, que ha dado lugar a varios proyectos, incluido el thriller del mes pasado "Leave the World Behind", protagonizado por los actores ganadores del Oscar Mahershala Ali y Julia Roberts, así como la documental “Working: What We Do All Day”, que le valió a Barack Obama su segundo Emmy de Artes Creativas a principios de este mes como mejor narrador.

Según Sundance, “The Heart” se proyectará en el Programa de Cortometrajes 1 del Festival de Cine de Sundance 2024.