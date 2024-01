Ratas y ratones pululan por las trincheras en Ucrania en un eco espantoso de la Primera Guerra Mundial

Así es como Avdiivka repele los ataques rusos usando drones 2:49

(CNN) -- Las líneas del frente de la guerra de Rusia en Ucrania han quedado infestadas de ratas y ratones, que supuestamente propagan enfermedades que provocan que los soldados vomiten y sangren por los ojos, paralizando la capacidad de combate y recreando las espantosas condiciones que plagaron a las tropas en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial.

Una militar ucraniana, cuyo distintivo de llamada es “Kira”, recordó cómo su batallón se vio acosado el otoño pasado por una “epidemia de ratones” mientras luchaba en la región sureña de Zaporizhzhia.

“Imagínese que se va a la cama y que la noche comienza con un ratón metiéndose en sus pantalones o suéter, mordiéndose las yemas de los dedos o mordiéndose la mano. Duermes dos o tres horas, dependiendo de la suerte que tengas”, dijo Kira a CNN. Estimó que había alrededor de 1.000 ratones en su refugio de cuatro soldados. “No eran los ratones los que nos visitaban; Éramos sus invitados”.

Las infestaciones se deben en parte al cambio de estaciones y al ciclo de apareamiento de los ratones, pero también son una medida de cómo la guerra se ha vuelto estática, después de que la contraofensiva de Ucrania fue rechazada en gran medida por las defensas rusas fuertemente fortificadas. En medio de otro duro invierno, los ratones se alimentan a lo largo de los casi 1.000 kilómetros de frente, propagando enfermedades e insatisfacción mientras buscan comida y calor.

Kira dijo que intentó todo para librar a sus búnkeres de ratones: rociar veneno, rociar amoníaco e incluso rezar. Las tiendas cercanas se abastecieron de productos anti-ratón y ganaron dinero, dijo. Pero, a medida que los ratones seguían llegando, probaron otros métodos.

“Teníamos una gata llamada Busia y al principio también ayudaba y comía ratones. Pero luego hubo tantos que ella se negó. Un gato puede atrapar uno o dos ratones, pero si son 70, no es realista”.

Los videos compartidos en las redes sociales por soldados ucranianos y rusos mostraron el alcance de las infestaciones en el frente. Se ven ratones y ratas correteando debajo de las camas, en mochilas , generadores de energía, bolsillos de abrigos y fundas de almohadas. Uno muestra ratones saliendo de una torre de mortero rusa como balas de una Browning.

En otro, un gato intenta deslizar un ratón sobre un sillón , antes de que un soldado golpee la parte superior del asiento y docenas más caigan en cascada. El gato, irremediablemente superado en número, admite la derrota y retrocede.

La inteligencia militar de Ucrania informó en diciembre de un brote de “fiebre del ratón” en muchas unidades rusas alrededor de Kupiansk en la región de Kharkiv, que Moscú ha estado tratando de reclamar durante meses. El informe dice que la enfermedad se transmite de ratones a humanos "al inhalar el polvo de las heces del ratón o por la ingestión de heces de ratón en los alimentos".

CNN no ha podido verificar el informe de forma independiente, pero según el ejército ucraniano los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, erupciones cutáneas, presión arterial baja, hemorragias en los ojos, vómitos y, debido a que afecta a los riñones, dolor de espalda intenso y problemas para orinar.

El resultado, dijo la Inteligencia de Defensa de Ucrania, es que "la 'fiebre del ratón' redujo significativamente la capacidad de combate de los soldados rusos". No dijo si las tropas ucranianas habían sido afectadas de manera similar.

Las autoridades ucranianas no mencionaron una condición específica que afectó a las tropas rusas, pero hay una variedad de enfermedades asociadas con vivir cerca de roedores que tienen síntomas similares, incluidas la tularemia, la leptospirosis y el hantavirus.

El informe recordaba a los de la Primera Guerra Mundial, donde la pútrida acumulación de desechos y cadáveres permitió que las "ratas de trinchera" se reprodujeran rápidamente. Las ratas son nocturnas y suelen estar más ocupadas cuando los soldados intentan descansar, lo que les provoca un gran estrés.

Robert Graves, un poeta inglés que luchó en las trincheras, recordó en sus memorias cómo las ratas “surgieron del canal, se alimentaron de los abundantes cadáveres y se multiplicaron enormemente”. Cuando llegó un nuevo oficial, en su primera noche “escuchó una pelea, alumbró la cama con su linterna y encontró dos ratas sobre su manta peleando por la posesión de una mano cortada”.

En la Primera Guerra Mundial, la población de ratas aumentó cuando el conflicto se estancó. Y se teme que la guerra de Rusia en Ucrania haya provocado lo mismo. El jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el general Valery Zaluzhny, dijo a The Economist a finales del año pasado: “Al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado el nivel de tecnología que nos pone en un punto muerto”.

Ihor Zahorodniuk, investigador del Museo Nacional de Historia Nacional de Ucrania, dijo a CNN que las infestaciones de ratones se debían en parte a que la reproducción de los roedores alcanza su punto máximo en el otoño, pero también a los efectos de la guerra misma.

“Los cultivos de invierno sembrados en el otoño de 2021 no se cosecharon en muchos lugares en 2022 y dieron una generosa auto-siembra. Los ratones que se criaron en él sobrevivieron al invierno muy cálido y cosecharon una nueva cosecha”, dijo. La guerra también dispersó a los depredadores naturales, permitiendo que los ratones se propaguen más libremente.

Además de causar ansiedad y enfermedades entre los soldados, los ratones también causan estragos en los equipos militares y eléctricos. Cuando trabajaba como señalizador y vivía separado de otras tropas de combate en Zaporizhzhia, Kira dijo que los ratones "logró trepar a cajas de metal y masticar cables", interrumpiendo las comunicaciones.

“Los ratones lo masticaban todo: radios, repetidores, cables. Los ratones se subían a los coches y mordían el cableado eléctrico para que no funcionaran, y también mordían los tanques y las ruedas”, dijo Kira. "Sólo las pérdidas causadas por los ratones en nuestro refugio ascienden a un millón de grivnas [US$ 26.500]".

Zahorodniuk enfatizó que el daño puede ser crítico, "ya que la pérdida de comunicación puede costar vidas".

A medida que Ucrania soporta otro invierno, es probable que el problema empeore antes de mejorar. “Hará cada vez más frío y cada vez irán más a las trincheras. La situación no cambiará hasta que todos pasen por esto”, afirmó Zahorodniuk.

En la Primera Guerra Mundial, los soldados no pudieron resolver el problema de las ratas de trinchera. En cambio, mataron ratas por deporte. Intentar clavar a uno con una bayoneta se convirtió en una forma de entretenimiento. La población no disminuyó hasta que terminó la guerra. Pero Zahorodniuk advirtió que Ucrania no debería permitir que vuelva a suceder lo mismo.

“La lucha contra ellos debe organizarse y no depender de soldados y voluntarios que no imaginan formas de luchar. Esto está mal. Después de todo, se trata de la capacidad de combate del ejército. Tenemos que cuidar de nuestros soldados”.