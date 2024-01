¿Qué ha pasado con el triple homicidio en Morata de Tajuña? Las claves de la "Operación Calvario"

(Crédito: MIGUEL RIOPA/AFP vía Getty Images)

(CNN Español) -- El triple homicidio ocurrido en Morata de Tajuña, a 35 kilómetros al sureste de Madrid, mantiene conmocionada a la opinión pública española.

Se trata de un crimen que se cobró la vida de tres hermanos que residían en la localidad, dos mujeres y un hombre de entre 70 y 80 años, y del que las autoridades tuvieron conocimiento la semana anterior.

La Guardia Civil, en el marco de la operación que denominaron “Operación Calvario”, halló el 18 de enero los cuerpos en descomposición de estos tres hermanos en su propio domicilio. Acudieron alertados por el Ayuntamiento de la localidad, que a su vez había sido contactado por diferentes vecinos alarmados por no haber visto a ninguno de ellos desde mediados de diciembre, según informó un portavoz de la Guardia Civil a CNN.

Una sospecha fundada, afirmó a varios medios de comunicación el alcalde del municipio, Fernando Villalaín, dado que los tres hermanos intervenían de forma asidua en las actividades de diferentes grupos sociales y culturales de Morata de Tajuña.

Detienen al presunto autor

Hasta el momento, la Guardia Civil ha detenido a una persona por su participación en los hechos. Se trata de un hombre de 43 años nacido en Vehari, Pakistán, residente en la localidad de Arganda del Rey y que se entregó voluntariamente en el Cuartel General de la Guardia Civil de ese municipio el domingo por la noche. Según informan desde esta fuerza de seguridad, el detenido reconoció ser el autor del crimen.

Esta misma persona ya había sido detenida en febrero de 2023 por atacar a una de las hermanas fallecidas en su domicilio. CNN ha tenido acceso a la sentencia de ese caso y ha podido comprobar que entonces fue condenado a dos años de prisión y una prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros, así como a no comunicarse con ella durante dos años y dos meses al ser hallado culpable de un delito de lesiones con instrumento peligroso.

No obstante, tal y como informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dado que esta persona carecía de antecedentes penales y había asumido el compromiso de pagar las responsabilidades civiles declaradas en sentencia, US$ 3.150 de indemnización, el Juzgado suspendió la pena bajo la condición de que este no delinquiera en dos años y seis meses y que satisficiera la indemnización.

CNN está tratando de averiguar si el detenido cuenta ya con una defensa legal.

Móvil del crimen

Todavía no está clara cuál fue la razón que motivó este triple homicidio ni tampoco ha trascendido ninguna información oficial dado que la investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario.