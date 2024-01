Mira por qué este templo ha dividido a la India 2:31

(CNN) -- Medio millón de personas entraron el martes en el nuevo Ram Mandir, un controvertido templo hindú en la ciudad santa de Ayodhya que está construido sobre las ruinas de una mezquita destruida del siglo XVI.

Grandes multitudes de devotos hicieron fila frente al templo en las primeras horas de la mañana portando banderas de azafrán y ofrendas religiosas el primer día que el gran complejo estuvo abierto al público.

Un día antes, el primer ministro Narendra Modi develó una estatua de Rama (uno de los avatares del dios Visnú), una de las deidades más veneradas del hinduismo, en el santuario interior del edificio, en una ceremonia ampliamente vista como un alejamiento histórico de los fundamentos seculares de la India posteriores a la independencia.

Cada pilar y pared del exterior del templo estaba decorado con flores y motivos religiosos hindúes.

Una fuerte seguridad rodeó el complejo y los visitantes tuvieron que pasar controles antes de ingresar al edificio.

publicidad

Medio millón de personas abarrotaron el templo el primer día, según el Departamento de Información y Relaciones Públicas de Uttar Pradesh. Se espera que cientos de miles más lo visiten en los próximos días y semanas.

“Me he bañado y estado aquí desde temprano en la mañana”, dijo a CNN Deva, un devoto de 30 años que viajó desde la ciudad de Shimla, en la colina del Himalaya. "No me iré sin echar un vistazo a Rama".

Savitri, de 44 años, estaba entre los que lograron ingresar al santuario interior del templo donde reside la nueva estatua de Rama. “Estuve en la puerta desde las 4 de la mañana”, dijo. “Se abrió a las 7 de la mañana, entré desafiando a la multitud, pero gracias a Rama pudimos ver a su ídolo en el interior y sentí como si hubiera sido bendecido por él”.

“Estoy dejando atrás todas mis preocupaciones”, añadió.

El lunes, dentro del sanctasanctórum del templo, Modi presidió el Pran Pratishtha, o ceremonia de consagración, de un ídolo de Rama, una de las deidades más veneradas del hinduismo.

Representada como un niño, la estatua de Ram construida en piedra negra estaba adornada con joyas de oro, piedras preciosas, diamantes y flores.

“Hoy ha venido nuestro Rama. Después de siglos de espera, ha llegado nuestro Rama. Después de siglos de paciencia sin precedentes, innumerables sacrificios, renunciaciones y penitencias, nuestro Señor Rama ha llegado”, dijo Modi en un discurso desde el templo recién construido adornado con coloridas flores.

"Rama no es una disputa, Rama es la solución".

Los sacerdotes hindúes también fueron invitados a la inauguración del templo, y cientos de personas acudieron en masa al interior con sus cámaras para vislumbrar el ídolo de Rama y el interior.

Vestidos con túnicas color azafrán, un color estrechamente asociado con el hinduismo, fueron de las primeras personas en entrar al enorme edificio poco después de su inauguración por Modi.

Celebridades indias también llegaron a Ayodhya para presenciar la ceremonia de consagración.

La superestrella de Bollywood Amitabh Bachchan, el jugador de críquet Sachin Tendulkar y el magnate Mukesh Ambani estuvieron entre unos 7.000 invitados a las festividades del lunes.

El actor Anupam Kher, que ha aparecido en cientos de películas, incluida “Bend It Like Beckham”, y Ram Charan, que apareció en la exitosa película de 2022 “RRR”, también fueron fotografiados en el evento.

También asistieron otras celebridades, incluidas Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, Madhuri Dixit Nene y Katrina Kaif.

Fuera del complejo del templo, los devotos atestaban las calles de Ayodhya, orando en el río sagrado y realizando rituales mientras se desarrollaba la ceremonia.

Hombres y mujeres fueron fotografiados portando banderas de azafrán, llevando flores alrededor del cuello y cantando consignas religiosas.

El Ram Mandir es la realización del sueño de Modi de crear lo que él ha llamado una “nueva India”, que muchos consideran la transformación del país en una nación claramente hindú.

Para los detractores de Modi, la inauguración del templo es la conclusión de una campaña de décadas para alejar a la India de las raíces seculares sobre las que se fundó el país tras la independencia.

El templo fue construido en el sitio que una vez ocupó Babri Masjid, una mezquita del siglo XVI que fue destruida por violentas turbas hindúes en 1992.