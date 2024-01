(CNN) -- CNN Opinion pidió a sus colaboradores políticos que opinaran sobre los resultados de las primarias de Nueva Hampshire. Las opiniones expresadas en estos comentarios pertenecen exclusivamente a sus autores.

Raúl A. Reyes: La crisis de identidad de Nikki Haley

Esto no son las Olimpiadas. Esto es el concurso del Partido Republicano para definir al candidato a la presidencia y no hay medallas para el segundo lugar. Aunque la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley es la última aspirante que se interpone entre el expresidente Donald Trump y la candidatura republicana, los resultados en Nueva Hampshire no auguran nada bueno para su futuro.

Haley se presentó como una alternativa razonable a Trump, una republicana tradicional que podría atraer a los votantes del Partido Republicano "Nunca Trump" y a los independientes. El problema con este enfoque es que la mayoría de los votantes republicanos no quieren una alternativa a Trump; lo apoyan abrumadoramente. Las encuestas muestran que Trump incluso aventaja a Haley en su estado natal, Carolina del Sur.

La campaña de Haley sufre una crisis de identidad. Se presenta a sí misma como moderada y, sin embargo, en cuestiones como la inmigración, se hace eco de las posiciones de línea dura de Trump, incluidas las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados y terminar de construir el muro fronterizo.

Declaró que "Estados Unidos nunca ha sido un país racista", a pesar de relatar la discriminación que sufrió en su infancia. Aunque pidió un "consenso nacional" sobre el aborto, su vaga postura sobre los derechos reproductivos confundió a los votantes.

Puso en duda que Trump estuviera mentalmente capacitado para el cargo y lo criticó por "demasiadas mentiras". Sin embargo, también sugirió que, de ser elegida, lo indultaría. Y a pesar de los ataques intolerantes de Trump a su ascendencia (como llamarla por una versión deformada de su nombre de nacimiento), Haley dijo a Dana Bash, de CNN, que votaría por él si se convertía en el candidato republicano.

¿Qué tiene todo esto que ver con un mensaje coherente?

En los últimos meses, Haley ha alternado entre ser una conservadora de principios y una aduladora de Trump. En el proceso, se ha perdido a sí misma y cualquier posibilidad viable de llegar a la Casa Blanca. En un nivel más amplio, el fracaso de Haley en el Estado de Granito es una prueba más de que el Partido Republicano se está convirtiendo cada vez menos en un partido político y más en un culto a la personalidad.

-- Raul A. Reyes es abogado y miembro de la junta de colaboradores de USA Today. Síguelo en Twitter @RaulAReyes.

SE Cupp: Haley debe seguir luchando por todos los estadounidenses que no quieren a Trump

Estas primarias no han terminado. Al menos eso es lo que dijo la campaña de Nikki Haley después de quedar segunda tras el expresidente Donald Trump en las primarias de Nueva Hampshire el martes.

Mientras que la sabiduría convencional, los analistas políticos, los bustos parlantes y la campaña de Trump insisten en que esta carrera ha terminado, y que el expresidente Trump es el inevitable candidato republicano, vale la pena señalar que casi la mitad de los votantes de Nueva Hampshire eligieron a alguien distinto de Trump. En Iowa, la semana pasada, el 49% de los votantes eligieron a alguien distinto de Trump.

La única forma precisa de describir el estado de esta carrera es que los votantes de las primarias republicanas están divididos y, de hecho, no se han unido en torno a Trump como él quiere hacernos creer. No es una buena manera de entrar en unas elecciones generales, con tantos votantes diciendo explícitamente, como hicieron a los reporteros de CNN, que habían dejado atrás a Trump. Eso podría cambiar en el transcurso de las primarias, pero si Nueva Hampshire nos ofrece una instantánea en el tiempo, la imagen es de un favorito bastante débil. Como la campaña de Haley me dijo el martes, es casi como si un grupo de republicanos hubieran abandonado el partido a causa de Trump ... y Nikki los está trayendo a casa.

¿Puede la exgobernadora de Carolina del Sur atraerlos? El mapa se pone más difícil para ella a partir de aquí. Pero Haley tiene una compra de publicidad de US$ 4 millones a partir del miércoles en Carolina del Sur, y la campaña está poniendo la vista en Michigan, que tendrá votaciones unos días después de su estado natal, como otro lugar donde puede dar pelea a Trump.

Para los independientes, los moderados y los republicanos descontentos, Haley representa una candidata demasiado importante en esta carrera: la mujer que se interpone entre Trump y la Casa Blanca. Para todo el mundo, incluida la campaña de Biden, que da por concluida esta carrera, Haley les debe a esos votantes el permanecer y no sucumbir a la inevitable postura de Trump, o al afán de Biden de enfrentarse a un candidato más débil. Está ganando votos para detener a Trump, y eso es lo que debe seguir haciendo.

-- SE Cupp es comentarista político de CNN.

Paul Begala: El desastre que se avecina para Trump

De Nueva Hampshire han surgido dos historias muy diferentes. La primera es el apoyo del expresidente Donald Trump entre los republicanos más acérrimos. La historia más importante, sin embargo, es su asombrosa debilidad entre los independientes.

Trump perdió dos tercios de los votantes de Nueva Hampshire que no pertenecen a ningún partido político, según los primeros resultados de un sondeo a pie de urna de CNN. En Iowa, el 43% de los partidarios de la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijeron que votarían por el presidente Joe Biden frente a Trump.

Que el Partido Republicano sea ahora una propiedad más de Trump no es noticia de ninguna parte. En los ocho años transcurridos desde que se deslizó por aquella escalera mecánica de la Torre Trump de Manhattan, ha rehecho el partido. Donde los republicanos de Reagan-Bush defendían un gobierno limitado, una defensa nacional fuerte y valores familiares tradicionales, Trump sumó unos US$ 8 billones a la deuda nacional, desprecia a la OTAN y ha sido declarado por un jurado de sus pares responsable civil de abusos sexuales (que él ha negado).

El reto para Trump, ahora que la lucha por la candidatura ha terminado, será apelar a los votantes que se han alejado de su culto a la personalidad. Su discurso airado y amargo del martes por la noche fue un comienzo terrible para las elecciones generales. ¿Le sonó a ganador el discurso lleno de agravios contra Haley? No, sonó como un tipo que está en serios problemas con los independientes.

Esto es un desastre potencial para Trump. Para asistir a los caucus del Partido Republicano de Iowa de este año en el frío glacial, había que ser un republicano muy comprometido. (A diferencia de Nueva Hampshire, Iowa no permite que los independientes voten en las asambleas del Partido Republicano). Y, sin embargo, casi la mitad de los republicanos leales que apoyaron a Haley en Iowa dicen que no pueden apoyar a Trump en noviembre; Biden les gana por un margen de 20 puntos.

El equipo de Trump debería tomarse una copa bien merecida. Pero la resaca va a ser brutal.

-- Paul Begala, estratega demócrata y comentarista político de CNN, fue asesor político de la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y trabajó como consejero de Clinton en la Casa Blanca.

Ana Marie Cox: Una guerra de qué base está más aterrorizada

Independientemente de lo que pienses sobre la decisiva victoria del expresidente Donald Trump en Nueva Hampshire, tengo malas noticias: nuestro país está ahora en modo elecciones generales, y lo estará durante 285 días más. Casi un año entero. Incluso si los nombres en la parte superior de la papeleta cambian (que todavía está dentro de las posibilidades), la suerte está echada para el resto de la contienda.

No sé cómo sobrevivirá el país al asalto sensorial de una campaña presidencial prolongada (los anuncios, los apoyos, las controversias reales e imaginarias) y cómo vivirá para votar al respecto. ¿Recuerdan cómo la monotonía de la pandemia, oír lo mismo en las noticias todos los días, la misma sensación de enormidad de fondo, deformó nuestro sentido del tiempo? Esto podría ser así, pero más fuerte.

¿Qué estadounidense seguirá teniendo ganas de votar después de nueve meses? Fastidiar a alguien solo anima a desconectarse. Hemos perdido la paciencia para ver la televisión semana a semana; para mantenernos enganchados, alguien (las campañas o los medios de comunicación que las cubren) tendrá que idear estrategias que vayan mucho más allá de las cuestiones tradicionales de las elecciones a la vicepresidencia y las actuaciones en los debates.

Y si es así, ¿qué es lo que está en juego? Temo que las campañas se conviertan en una guerra cada vez más intensa de declaraciones extremas, por ambas partes, aunque no puedo imaginar cómo podemos llegar a ser más apocalípticos de lo que ya somos. El presidente Joe Biden ha dicho a los votantes: "Su libertad está en la papeleta". Trump... bueno, Trump encuentra el apocalipsis en todo, desde la presencia de inmigrantes hasta los molinos de viento. Advierte constantemente de que el propio país puede llegar a su fin.

Pero el ego de Trump no puede soportar ninguna disminución de la atención; su palabrería se volverá más picante cada vez que sienta que los ojos de la nación se desvían. Entonces Biden tendrá que alertar a sus votantes del extremismo de Trump, y su advertencia aumentará aún más la carga emocional.

Potencialmente, se convierte en una competición sobre qué base está más aterrorizada del otro.

Trump y el trumpismo, o quienquiera que lo represente, es peligroso. ¡Que salten las alarmas! Pero lo implacable de lo que está por venir me preocupa. Me cuesta imaginar una alta participación electoral si nuestra experiencia de la democracia es una serie de anuncios de campaña pisoteando un rostro humano, para siempre.

-- Ana Marie Cox es periodista política y escritora en Austin.

Jamal Simmons: La victoria de Biden demuestra que está superando la prueba

Tener un contrincante en las primarias suele ser el presagio de la perdición para un presidente. A menudo, ese desafío tiene sus raíces en una crítica ideológica. No es el caso del representante de Minnesota, Dean Phillips. Su desafío al presidente Joe Biden se basa en la cronología, no en la política.

El presidente Jimmy Carter se enfrentó a un desafío desde la izquierda por parte del senador Edward Kennedy en 1980. Kennedy era un icono liberal. Carter ganó la nominación pero sufrió una derrota devastadora en las elecciones generales contra el republicano Ronald Reagan ese año.

En 1992, el presidente George H. W. Bush fue desafiado por el columnista conservador Pat Buchanan. El candidato demócrata Bill Clinton y el candidato del tercer partido Ross Perot explotaron esa división en el Partido Republicano contra Bush en otoño. Bush perdió aquella campaña.

Sin embargo, el principal contrincante de Biden dentro del partido no lo ataca por no estar en contacto con el partido o con el país. Su principal línea de ataque es que el presidente es demasiado viejo.

Eso no es insignificante. A los votantes les importa. Sale en casi todas las encuestas. Pero la discriminación por edad no es una visión alternativa para el futuro. Es un proceso. Si la mayoría de los demócratas están de acuerdo en que los puntos fuertes de Biden son más importantes que su avanzada edad, el presidente debería estar bien. El tiempo lo dirá.

Más preocupante sería un candidato antibelicista que se presentara por el apoyo de Biden a Israel en la guerra contra Hamas tras su brutal ataque del 7 de octubre a Israel. Hay una verdadera arena ideológica ahí fuera que podría ayudar a un aspirante a conseguir tracción. Los jóvenes y muchas personas de color rechazan la política israelí de Biden. Fue la campaña antiVietnam de Eugene McCarthy la que deshizo al presidente Lyndon Johnson en 1968.

Marianne Williamson está llevando a cabo esa campaña en las primarias demócratas, pero sin éxito. En un universo alternativo, progresistas más destacados como el senador estadounidense Bernie Sanders o la diputada por Washington, Pramila Jayapal, podrían hacerlo. Pero este año no.

En cambio, los demócratas se preguntan si Biden, de 81 años, está a la altura de las circunstancias. El martes por la noche en Nueva Hampshire tuvimos la primera respuesta a esa pregunta, y parece que Biden está superando la prueba.

-- Jamal Simmons es un veterano asesor político y de comunicación demócrata. Recientemente fue director de comunicaciones de la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca y actualmente es comentarista político de CNN.

Daniel McCarthy: Haley se enfrenta a más derrotas humillantes si continúa

La exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley lo tenía todo a su favor en las primarias de Nueva Hampshire. Se trata de un estado que suele premiar a moderados e inconformistas: donde John McCain venció al expresidente George W. Bush por 18 puntos en 2000. Como el presidente Joe Biden ni siquiera aparecía en la papeleta demócrata de Nueva Hampshire esta vez, los independientes de tendencia liberal que querían participar en una carrera emocionante tenían una excusa fácil para votar en las primarias republicanas. Podían mostrar su desaprobación al expresidente Donald Trump votando por Haley.

No fue suficiente. Trump ganó cómodamente Nueva Hampshire, y la carrera republicana que parecía ya acabada tras los caucus de Iowa está ya indiscutiblemente terminada. La próxima gran contienda es en su estado natal, Carolina del Sur, pero allí se estiman peores resultados que en el Estado del Granito. Carolina del Sur parece un estado seguro para Trump; la única cuestión es cuál será su margen de victoria.

Haley lo sabe, y también su equipo de campaña. También lo saben sus donantes. ¿Permanecerán en la lucha durante otro mes, solo para perder ante Trump por un margen mayor que el de la noche del martes? Como demostró el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en los días que transcurrieron entre su segundo puesto en Iowa y su retirada de la carrera, es una agonía seguir haciendo campaña cuando sabes que solo te enfrentas a la humillación en las contiendas venideras.

El Partido Republicano está unido detrás de Trump, y con las condiciones óptimas para un oponente como Haley, Trump seguía siendo imparable. Ahora está sopesando las opciones para la vicepresidencia, y comienza la contienda definitiva: la revancha entre él y Biden.

-- Daniel McCarthy es editor de "Modern Age: A Conservative Review" y columnista de "The Spectator World" y Creators Syndicate.

Rizwan Virk: Marianne Williamson pudo haber sido lo que los demócratas necesitaban

Los resultados del martes por la noche, aunque representan una victoria simbólica para el actual presidente, no hicieron sino confirmar lo que muchos de nosotros, demócratas liberales, sospechábamos: el Partido Demócrata ya no da ninguna oportunidad de luchar a candidatos que no sean neoliberales del establishment, así que debemos buscar en otra parte.

Que el presidente Joe Biden será el ganador de la candidatura parece una conclusión inevitable, aunque creo que la escritora Marianne Williamson, que representa valores liberales más tradicionales, podría haber tenido un mayor impacto si se le hubiera dado la oportunidad.

Williamson podría haber atraído a los partidarios de la paz si no hubiera sido ignorada por los medios de comunicación tradicionales y otros demócratas. Fue una de las pocas candidatas pacifistas que pidió un alto el fuego en Gaza desde el principio, e incluso escribió que, en lugar de bombardear a los hutíes en Yemen, podríamos resolver la crisis marítima del mar Rojo deteniendo los bombardeos de Gaza, la razón declarada de los ataques de los hutíes a los buques mercantes, una postura liberal de principios que ningún otro candidato de la corriente dominante parece dispuesto a decir en voz alta. La postura de Biden tanto en Gaza como en Ucrania parece alinearse más con los valores neoliberales y neoconservadores.

Después de que el incondicional liberal Bernie Sanders, senador por Vermont, criticara a Biden por no abordar las preocupaciones de los votantes de clase trabajadora, Williamson señaló que había una demócrata que ya lo estaba haciendo (ella misma), pero que fue ignorada en gran medida por Sanders y los medios de comunicación.

Incluso el derrotado aspirante para 2020 Andrew Yang, que sufrió un destino similar al de Williamson en las primarias demócratas, animó a Williamson a hacerse a un lado en favor del representante de Minnesota, Dean Philips, pocos días antes de las primarias de Nueva Hampshire. La respuesta de Williamson a Yang debería hacer sonreír a los liberales tradicionales: "Se acabaron los días en que una mujer se hacía a un lado suponiendo que un hombre podía hacer un trabajo mejor".

-- Rizwan Virk fundó Play Labs @ MIT y es autor de "The Simulation Hypothesis: An MIT Computer Scientist Shows Why AI, Quantum Physics and Eastern Mystics agree We Are in a Video Game". Actualmente trabaja en el College of Global Futures de la Universidad Estatal de Arizona.

Patrick T. Brown Trump limpió las filas de futuros líderes del Partido Republicano en su camino hacia la cima

Se acabó todo menos los gritos: puede que la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley apenas haya conseguido un resultado lo bastante ajustado en las primarias de Nueva Hampshire del martes como para justificar un impulso hacia su estado natal, pero a todos los efectos, el Partido Republicano ha optado por designar al expresidente Donald Trump como candidato por tercera vez.

La lista de aquellos a los que Trump derrotó en su camino hacia la victoria en 2016, 2020 y 2024 muestra el profundo banco de posibles aspirantes presidenciales del que los republicanos se habían enorgullecido durante la presidencia de Barack Obama.

Docenas lo intentaron y perdieron. Gobernadores exitosos que resultaron ser gigantes de arena, como el exgobernador de Wisconsin, Scott Walker, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis; conservadores autodenominados compasivos como el exgobernador de Florida, Jeb Bush, y el senador de Carolina del Sur, Tim Scott; senadores conservadores de principios como el senador de Texas, Ted Cruz, y el senador de Florida, Marco Rubio; moderados favorables a los negocios como el exgobernador de Ohio, John Kasich, y, por supuesto, Haley. Todos ellos, y muchos más, demostraron estar más alejados de la base del partido que la exestrella de reality de Nueva York, dos veces divorciada.

Ahora hay pocas dudas de que Trump ha rehecho el partido a su imagen y semejanza. Al hacerlo, ha eliminado a toda una bancada que habría ofrecido un camino diferente a la Casa Blanca. Incluso si Cruz o DeSantis volvieran a presentarse, lo harían como un producto de Trump, no del tea party.

La próxima vez que haya unas elecciones primarias republicanas significativas, se tratará de ver cuál de las figuras post-Trump puede canalizar mejor su energía, no cuál de sus contemporáneos puede presentar mejor una alternativa.

-- Patrick T. Brown es miembro del Ethics and Public Policy Center, un grupo de reflexión y defensa conservador con sede en Washington. También ha sido asesor político de la Comisión Conjunta de Economía del Congreso.

Sophia A. Nelson: La mayoría de los hombres en la carrera apoyaron a Trump. Fue un error con las mujeres

Tras los resultados de los caucus de Iowa, muchos consideraron que Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, estaba perdida. Resulta que no era así. Al quedar tercera en Iowa por detrás del expresidente Donald Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, muchos pensaron que Haley tenía pocas posibilidades de ser competitiva en una carrera de dos contra Trump en las primarias de Nueva Hampshire el martes por la noche, después de que DeSantis abandonara las primarias presidenciales el pasado fin de semana. Y, sin embargo, ella se sostuvo el martes.

Pero la verdadera noticia que sale de Nueva Hampshire es la fea guerra de género en el Partido Republicano. Casi todos los hombres acudieron al rescate de Trump, incluido el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, que debe su ascenso político a Haley después de que ella lo nombrara senador de EE.UU. en 2012. En un momento en el que las mujeres de Estados Unidos se sienten agredidas en lo que respecta a los derechos reproductivos y el equipo Biden-Harris centró un acto el martes por la noche en Virginia en torno al tema, los republicanos parecen muy alejados de las mujeres de Estados Unidos.

Un ejemplo: la otrora estrella republicana Haley. A sus 51 años, fue la única mujer que se enfrentó a los hombres en el escenario del debate y, según algunos testimonios, ganó siempre. Y, sin embargo, los hombres del partido de Trump simplemente no entienden desde dónde viene esta exmujer republicana moderada de color.

No entienden lo vulnerables que son con las mujeres votantes, y espero que 2024 lo demuestre. En cuanto a Haley, espero que siga en la carrera y finalmente encuentre el coraje para señalar a Trump por la amenaza a la democracia estadounidense que es. En cualquier caso, no debería ser su compañera de fórmula bajo ninguna circunstancia; tiene que volver a presentarse en 2028, cuando el Partido Republicano y Estados Unidos estén por fin libres de Trump.

-- Sophia A. Nelson fue asesora de la comisión de investigación del Congreso del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y es autora de "E Pluribus One: Reclaiming our Founders' Vision for a United America".

Arick Wierson: "Minnesota nice" tiene una acogida gélida en el Estado de Granito

Ensombrecidas por las polémicas primarias del Partido Republicano entre el expresidente Donald Trump y la exembajadora ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, las primarias demócratas del martes en Nueva Hampshire fueron únicas por derecho propio.

El resultado para los demócratas fue solo simbólico, ya que ninguno de los votos se tradujo en delegados para la designación de candidato presidencial después de que Nueva Hampshire rechazara la decisión de la Comisión Nacional Demócrata de quitarle su estatus de primer primario del país.

Eso convirtió la votación del martes más bien en un referéndum sobre la fuerza del presidente Joe Biden. De hecho, la decisión del CND de ignorar las primarias de Nueva Hampshire obligó a la clase dirigente demócrata del estado a organizar una campaña de inclusión por escrito de Biden, ya que no estaba en la papeleta dada la medida del CND, para evitar un posible ridículo por parte del advenedizo aspirante Dean Phillips, un congresista de tercer mandato de Minnesota, a quien conozco desde que lanzó su prometedora carrera política allá por 2018.

Phillips esperaba que la ausencia del presidente en funciones en Nueva Hampshire proporcionara una apertura para probar su tesis de que los demócratas de base están deseosos de tener una alternativa a Biden y que el establishment demócrata camina "sonámbulo hacia el desastre" con el presidente de 81 años como candidato, pero esa hipótesis se encontró con una recepción algo gélida en Nueva Hampshire.

Sin duda, Biden podría no alcanzar el mismo umbral de más del 80% que los presidentes Barack Obama y Bill Clinton lograron en las primarias de Nueva Hampshire cuando optaban a un segundo mandato en 2012 y 1996, respectivamente. Pero el hecho de que los resultados de Biden fueran buenos a pesar de ser un candidato que no estaba en la papeleta que no dedicó prácticamente nada de tiempo a hacer campaña en el estado dice mucho del poder que sigue teniendo entre los fieles del partido.

Phillips, por su parte, no se deja intimidar y me dijo el martes por la noche que promete seguir luchando.

"Llevaremos nuestro mensaje a Carolina del Sur, luego a Michigan y quizá hasta la línea de meta. No hemos hecho más que empezar", me dijo. "Los demócratas merecen opciones, y no está nada claro que el presidente Biden pueda vencer a Donald Trump. Y una vez que los estadounidenses se familiaricen con la distancia que existe entre el presidente y yo en una serie de cuestiones, desde Israel hasta la frontera sur, pasando por Medicare para todos, confío en que nuestra campaña no hará sino crecer en apoyos".

Enhorabuena a Phillips por mantenerse firme, pero el camino no será fácil. Con Biden en la papeleta electoral de futuros estados y su maquinaria de campaña funcionando a toda máquina, la recepción de Phillips en las próximas primarias será probablemente aún más gélida que en Nueva Hampshire.

-- Arick Wierson es un productor de televisión ganador de un premio Emmy y ex asesor principal de medios de comunicación del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

Dante Scala: Los grandes "y si..." que no ocurrieron

Hay veces en que la historia más importante de las primarias de Nueva Hampshire es aquello que no ocurrió.

A primera hora de la tarde, ya se rumoreaba que Donald Trump no sólo ganaría Nueva Hampshire, sino que lo haría de forma aplastante.

Mientras tanto, en el bando demócrata, no estaba claro cómo le iría a Joe Biden como candidato por escrito, y en un estado al que acababa de degradar de su preciado estatus de primero del país.

En resumen, parecía razonable preguntarse: ¿cuáles serían las consecuencias políticas para el titular demócrata si no conseguía un mayor porcentaje de voto demócrata que Trump en las primarias del Partido Republicano?

Pero nada de eso ocurrió.

Trump obtuvo una sólida victoria, con cerca del 55% de los votos. Pero aunque conservó su base de clase obrera, quedó por detrás de Haley entre los votantes blancos con título universitario por un margen del 18%.

En Nueva Hampshire y otros estados indecisos, es posible que siga enfrentándose al escepticismo de los votantes suburbanos.

Mientras tanto, parece que más del 60% de los votantes demócratas apoyaron a Biden, a pesar de que los votantes tuvieron que escribir su nombre.

Atrás quedaron las comparaciones con Lyndon Johnson y 1968. Dean Phillips no es Gene McCarthy.

2024 pasará a la historia de las primarias de Nueva Hampshire como algo olvidable. Pero sólo si se olvida lo que no ocurrió.

-- Dante Scala es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Nueva Hampshire y actualmente observa sus séptimas primarias presidenciales.

Margaret Talev: El afán de lucha de Trump resuena entre los votantes

Intensidad. Identificación. Ira. Los resultados de Nueva Hampshire muestran una fuerza persistente del expresidente Donald Trump entre los votantes republicanos que el presidente Joe Biden no puede ignorar mientras ambos miran más allá de las primarias restantes hacia una revancha en las elecciones generales.

Casi tres de cada cuatro partidarios de Trump en las encuestas a pie de urna expresaron un "fuerte" apoyo hacia él; Biden no puede igualar eso ahora mismo en su propio partido.

Parece que el afán de lucha de Trump y la percepción de sus partidarios de que comparte sus valores son más importantes para ellos que el temperamento o la elegibilidad, especialmente para quienes no tienen títulos universitarios y tienen una percepción negativa de la economía y desconfían de los resultados de las elecciones de 2020.

La insatisfacción con la economía y la dirección del país parecen ser lo más importante para los votantes este año. Pero además de eso, los partidarios de Trump parecen estar desproporcionadamente insatisfechos, otro factor que puede mantenerlos comprometidos.

Los resultados de Nueva Hampshire conllevan algunas advertencias reales para Trump de cara a las elecciones generales. La derrota de Nikki Haley en Nueva Hampshire, más ajustada de lo esperado, muestra que muchos independientes y una minoría significativa de republicanos no quieren que Trump vuelva a la Casa Blanca.

Entre ellos hay moderados que quieren preservar el acceso de las mujeres al aborto e institucionalistas a los que no les gusta la conducta pasada de Trump, sus problemas legales, su línea dura en inmigración o sus planteamientos en política exterior.

Los partidarios de Haley dijeron que les movía más la búsqueda de una alternativa a Trump que la devoción por ella. Pero el dominio consecutivo de Trump sobre su partido en dos estados muy diferentes, Iowa y ahora Nueva Hampshire, demuestra lo formidable que todavía puede ser.

-- Margaret Talev es la Directora Kramer del Instituto para la Democracia, el Periodismo y la Ciudadanía de la Universidad de Syracuse en Washington, y colaboradora principal de Axios.