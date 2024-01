Así fue la jornada del paro nacional del 24 de enero contra la gestión de Javier Milei en Argentina

El Gobierno de Javier Milei rechazó las medidas de los sindicatos: "No hay paro que nos detenga"

Varios funcionarios del Gobierno de Javier Milei se pronunciaron este miércoles sobre el paro general de caracter nacional que ya se lleva adelante por parte de sindicatos y distintas organizaciones sociales.

"NO HAY PARO QUE NOS DETENGA Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei", escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien además estará a cargo del operativo de seguridad durante la manifestación que también se desarrollará a lo largo del día.

"No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente", añadió la funcionaria.

NO HAY PARO QUE NOS DETENGA

En la misma linea se manifestó la canciller Diana Mondino, quien usó su cuenta de X para afirmar que las medidas de este miércoles "no tienen justificación".

"El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo", escribió Mondino.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía de Javier Milei, también rechazó la protesta, y apuntó contra el opositor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Por si había alguna duda, además se suma Axel Kicillof. Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios", escribió en X.