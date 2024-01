Estados Unidos advirtió a Irán en secreto antes del ataque terrorista de ISIS en enero

La gente acude a ayudar después de una explosión en Kerman, Irán, el miércoles 3 de enero. (Mahdi Karbakhsh Ravari/Mehr News Agnecy/AP)

(CNN) -- Estados Unidos advirtió a Irán en secreto acerca de que ISIS planeaba un posible ataque terrorista dentro de territorio iraní antes de que el grupo lanzara un ataque mortal el 3 de enero, cerca del lugar de entierro del comandante militar asesinado Qasem Soleimani, de acuerdo con un funcionario estadounidense.

La advertencia privada se basó en información de inteligencia que Estados Unidos obtuvo sobre los planes de ISIS y fue entregada a Irán bajo la política del "deber de advertir" del Gobierno de Estados Unidos, informó el funcionario. Esa política se aplica incluso a los adversarios estadounidenses.

Esta advertencia, que reportó por primera vez por The Wall Street Journal, resulta destacada no solo porque Irán no es ni socio ni aliado de Estados Unidos, sino también porque los funcionarios dicen que Irán está detrás de un reciente aumento en los ataques de sus milicias contra personal estadounidense en el Medio Oriente. No está claro a través de qué canales Estados Unidos transmitió el mensaje a Irán, dado que los países no tienen relaciones diplomáticas formales.

“Antes del ataque terrorista de ISIS el 3 de enero de 2024 en Kerman, Irán, el Gobierno de Estados Unidos advirtió a Irán en privado de que había una amenaza terrorista dentro de las fronteras iraníes”, dijo el funcionario. “El Gobierno de Estados Unidos siguió una longeva política de ‘deber de advertir’ que se ha implementado en todas las administraciones para advertir a los Gobiernos contra posibles amenazas letales. Ofrecemos estas advertencias en parte porque no queremos que se pierdan vidas inocentes en ataques terroristas”.

En última instancia, el Gobierno iraní no pudo detener el ataque de ISIS, que fue el más letal en Irán desde su revolución de 1979. Al menos 84 personas murieron y 284 resultaron heridas en las explosiones del 3 de enero, que ocurrieron cerca del lugar de enterramiento de Soleimani en el sur de Irán. ISIS se atribuyó la responsabilidad del ataque un día después.

CNN se comunicó con la misión iraní ante la ONU para solicitar comentarios.

De acuerdo con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, cualquier entidad de la comunidad de inteligencia que recopile o adquiera “información creíble y específica que indique una amenaza inminente de asesinato intencional, lesiones corporales graves o secuestro dirigido a una persona o grupo de personas (...) tendrá una deber de advertir a la presunta víctima o a los responsables de protegerla, según corresponda”. Una víctima prevista incluye tanto a personas estadounidenses como a personas no estadounidenses, asegura la política.