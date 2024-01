Los sobrevivientes de la tragedia de los Andes orinaban casi negro. ¿Por qué?

¿Cuál es la clave del éxito de "La sociedad de la nieve"? 3:52

(CNN Español) -- "La sociedad de la nieve", la cinta de Netflix nominada al Oscar como mejor película extranjera, llevó al cine de un modo hiperrealista los detalles de una de las historias de supervivencia más impactantes del último medio siglo.

El clima hostil, la falta de comida, una serie de avalanchas y el desafío emocional que significó pasar 72 días en la cima de los Andes sabiendo que las autoridades habían suspendido la búsqueda fueron solo algunas de las dificultades con las que debieron lidiar los miembros del equipo de rugby uruguayo que viajaba a Chile por una competencia deportiva.

Una cuestión de salud es reflejada casi como un detalle por el director de la película, el español Juan Antonio Bayona, y llamó la atención de la audiencia: los sobrevivientes orinaban de un color marrón oscuro, casi negro.

Aunque hay una escena que lo muestra y un momento en el que los sobrevivientes lo mencionan, no existe en la película una explicación de cuál podría ser el motivo detrás de este fenómeno fisiológico.

Más allá del episodio puntual, lo cierto es que el color de la orina es un indicador importante de varias cuestiones relativas a los niveles de hidratación, la cantidad y calidad de la alimentación, el estado de los órganos e incluso la ingesta de algunos medicamentos.

Expertos consultados por CNN en Español coincidieron en que la orina oscura puede estar vinculada a la deshidratación, incluso pese a que los sobrevivientes ingerían agua a través de un sistema rudimentario para lograr el derretimiento de la nieve.

"Los riñones son un filtro de la sangre, nos ayudan a librarnos de toxinas y también del agua. Cuando no tienen agua, los riñones producen un color oscuro, no negro, pero muy oscuro. Por eso, si no bebes líquido, producirás poca orina, espesa y de un color amarillo anaranjado intenso. Por el contrario, si bebes mucha agua, tu orina será transparente", explicó el doctor Elmer Huerta, profesor de Medicina en la Universidad George Washington y colaborador de CNN.

Con todo, el especialista médico afirmó que las películas tienen elementos de ficción y dramatización: "Quizás ese color casi negro sea una exageración. Es probable que sea oscura, sí, pero no tanto".

El doctor Juan Cardenas Rosales, internista y líder médico de la práctica internacional de Mayo Clinic en Jacksonville, Florida, incluye otros factores a la explicación de la deshidratación.

"Por supuesto, el agua es la que permite la coloración amarillo claro. Pero no creo que la deshidratación llegue a provocar ese color tan oscuro, debería estar combinada con algo más".

Al indagar, entonces, sobre otros motivos más allá de la deshidratación, ambos especialistas coinciden en un posible diagnóstico.

"Creo que hay una segunda explicación que depende del frío", dijo el doctor Huerta. "El frío intenso genera hipotermia, un fenómeno al que todos los sobrevivientes estuvieron sometidos. Hay varios estudios que indican que quienes sufren hipotermia severa sufren un proceso de destrucción de las células de sus músculos. Se llama rabdomiolisis", detalló.

En efecto, la hipotermia intensa provoca destrucción de células musculares, las cuales liberan a la sangre una sustancia llamada mioglobina, de acuerdo con un artículo publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Cuando la mioglobina llega a la sangre genera en la orina un marrón muy oscuro, según el doctor Huerta, en la enfermedad identificada como rabdomiolisis o "rabdo".

"En el caso de los sobrevivientes de los Andes, el cuadro clínico podía incluir deshidratación, más hipotermia, más 'rabdo'", dijo el Dr. Huerta a CNN.

El doctor Cárdenas Rosales también dice que la orina oscura podría ser causada por el daño a los riñones producto de la rabdomiolisis. Sin embargo, destaca otra causa, además del frío, para que se dé esa condición.

"Hacer mucho ejercicio o, como en el caso de los sobrevivientes de los Andres, hacer esfuerzos excesivos, también puede derivar en rabdomiolisis. Consiste en la liberación de una toxina producto de una ruptura del tejido muscular que a veces puede dañar los riñones", indicó.

En cualquiera de ambos casos, el "rabdo" es una forma de daño muscular que hace que las fibras musculares mueran y se liberen al torrente sanguíneo. Sin atención médica inmediata, puede provocar un daño renal duradero, de acuerdo con un artículo de CNN.

Aunque se trata de la explicación más contundente al respecto de los involucrados en la tragedia de los Andes, el Dr. Cárdenas Rosales insiste en que, en condiciones normales, ese color oscuro en la orina podría ser causado por múltiples factores.

"Puede ser por alimentos como abas, aloe, o por antibióticos o algunos medicamentos como los que son usados para el estreñimiento y para las convulsiones. También puede responder a condiciones crónicas, como infecciones urinarias. Y también podría deberse a algún sangrado en el sistema urinario", concluye.