ANÁLISIS | Rusia presume que superó las sanciones, pero sus perspectivas a largo plazo son sombrías

Ex general explica la "fascinante" evolución de la guerra Rusia-Ucrania 2:04

(CNN) -- El presidente de Rusia Vladimir Putin se ha regodeado en la resistencia de Rusia a las sanciones internacionales y en su supuesta resistencia económica, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y sus socios del G7 por ahogar los ingresos petroleros de Moscú y privarle de tecnología militar.

Burlándose de las economías europeas, Putin dijo en un acto reciente: "Nosotros tenemos crecimiento y ellos decrecimiento... Todos ellos tienen problemas por las nubes, ni siquiera comparables a nuestros problemas".

Es cierto que, a medida que se acerca el segundo aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el Estado ruso gana miles de millones con las exportaciones de petróleo y diamantes, sus fábricas militares trabajan a toda máquina y muchos bancos rusos aún pueden acceder al sistema financiero internacional.

Rusia se ha adaptado al amplio abanico de sanciones impuestas por las naciones occidentales. Lejos de ceder bajo su peso, la economía rusa es de hecho un 1% más grande de lo que era en vísperas de la invasión.

Pero las perspectivas a largo plazo son mucho menos halagüeñas. La guerra está distorsionando la economía y absorbiendo recursos hacia la producción militar a un ritmo insostenible.

publicidad

Rostec, empresa estatal rusa de defensa, multiplicó casi por cinco la producción de vehículos blindados hasta noviembre, según su presidente Sergei Chemezov. La producción de municiones y aviones teledirigidos ha experimentado aumentos similares.

"Hemos multiplicado por 50 la producción de municiones para armas de fuego y MLRS [sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes]", declaró Chemezov a Putin en una reunión celebrada en el Kremlin en diciembre.

Pero construir cosas para que sean destruidas en el campo de batalla no es un camino hacia el éxito económico.

El juego del gato y el ratón

Desde febrero de 2022, los gobiernos occidentales han intentado reducir los ingresos de Rusia procedentes de las exportaciones de energía y minerales, y privarla de tecnología y financiación, mermando su capacidad para hacer la guerra.

En el proceso han impuesto sanciones a más de 15.000 entidades e individuos rusos, según una base de datos creada por el Atlantic Council.

Pero las sanciones tardan en surtir efecto. Todavía hay muchos clientes para lo que Rusia sabe hacer mejor: vender petróleo y otras materias primas. Gran parte de Asia no se ha adherido a las sanciones, lo que proporciona a Rusia mercados listos para su petróleo, así como equipos de alta tecnología que antes compraba a Occidente. India y China representan ahora el 90% de las exportaciones rusas de petróleo, según el Viceprimer Ministro Alexander Novak.

Y a medida que la guerra ha evolucionado, también lo han hecho las técnicas rusas para eludir las sanciones.

Tratando de limitar los beneficios rusos del petróleo, las naciones del G7 anunciaron que los buques y aseguradoras occidentales sólo podrían utilizarse cuando el petróleo cotizara a menos de 60 dólares el barril. Así que Rusia desarrolló una nueva red de transportistas para sortear las restricciones y seguir vendiendo a India y China.

A medida que los precios mundiales del crudo descendían hacia finales de 2023, también lo hacían los ingresos rusos, pero seguían siendo de US$ 15.200 millones sólo en noviembre.

El think tank Atlantic Council, que hace un seguimiento del impacto de las sanciones, calcula que Rusia mueve el 71% de sus exportaciones de petróleo a través de una creciente flota fantasma, cuya propiedad y datos de registro están camuflados.

Windward, analistas navieros, calculó en septiembre que se habían utilizado hasta 1.400 buques para transportar petróleo ruso desafiando las sanciones occidentales, muchos de ellos navegando sin seguro.

Christine Abely, autora de "Las sanciones a Rusia: The Economic Response to Russia's Invasion of Ukraine", afirma que el límite del precio del petróleo "ha sido objeto de una evasión más generalizada con el paso del tiempo, tanto por la violación directa de los términos del límite como por la creación por parte de Rusia de su propia flota en la sombra para transportar petróleo".

Las autoridades occidentales están buscando formas de atajar esta evasión. En octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a empresas registradas en Turquía y Emiratos Árabes Unidos por transportar crudo ruso vendido por encima del precio máximo.

Pero tomar medidas drásticas contra la evasión es difícil en el opaco mundo de la marina mercante.

Además, señala el Atlantic Council, la mayoría de los bancos rusos mantienen acceso a SWIFT —un servicio de mensajería que conecta instituciones financieras de todo el mundo—, lo que les permite realizar transacciones internacionales y liquidar pagos transfronterizos. Sólo algunos bancos han sido desconectados de la plataforma como parte de las sanciones.

El think tank también calcula que Rusia importó tecnología de combate y de doble uso por valor de más de US$ 900 millones al mes en el primer semestre de 2023.

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido dijo recientemente: "Rusia está tratando de adquirir bienes sancionados por el Reino Unido a través de países intermediarios... utilizando cadenas de suministro complejas y rutas de suministro alternativas para adquirir productos sancionados".

Un análisis de los datos oficiales rusos realizado por The Financial Times (FT) reveló que, al cerrarse el acceso a las herramientas de precisión procedentes de Occidente, Rusia multiplicó por diez las importaciones de máquinas-herramienta avanzadas conocidas como de control numérico por ordenador (CNC) procedentes de China. Empresas taiwanesas y surcoreanas también han vendido este tipo de herramientas, que pueden utilizarse en la industria militar, según el FT.

Rusia ha utilizado con creciente confianza intermediarios que ocultan el destino último y el uso final de artículos de todo tipo, desde rodamientos de bolas hasta equipos de navegación. Según Abely, el Tesoro de EE.UU. está intentando seguir el ritmo yendo tras estos intermediarios. El mes pasado sancionó a varias empresas turcas; también se ha sancionado a empresas chinas y de Emiratos Árabes Unidos.

Es un proceso laborioso, pero eleva los costes para Rusia. "Las sanciones han restringido el acceso de la industria militar rusa a tecnología sofisticada y Rusia se ha visto obligada a pagar un sobreprecio por sustitutos de otros mercados", afirma el Banco de Finlandia en un informe reciente. Estima que el coste para Rusia de los bienes chinos útiles para su esfuerzo bélico aumentó un 78% de 2021 a 2023.

Las sanciones contra individuos, incluida la congelación de sus activos y la confiscación de superyates, no han provocado una oleada de oposición al Kremlin o incluso a la guerra entre la élite, aunque un par de oligarcas han expresado su oposición (desde costas extranjeras relativamente seguras.) Muy pocos de sus activos han sido confiscados por países occidentales y el Kremlin les ha dado una dura elección: apoyar a la patria o perderlo todo.

Hay pocos indicios de que las sanciones occidentales hayan afectado drásticamente a los rusos de a pie.

Aunque a los rusos les resulta mucho más difícil visitar Europa, cientos de miles se toman vacaciones en Turquía, Egipto y Tailandia. El sector turístico ruso informó de que los turistas rusos realizaron 7 millones de viajes al extranjero en los nueve primeros meses del año pasado, un 50% más que en el mismo periodo de 2022.

Las tiendas de artículos de lujo de Moscú están llenas de productos occidentales, muchos de los cuales llegan a través de terceros países como Kazajistán.

Algunas sanciones ya están repercutiendo en los consumidores. La aerolínea rusa S7 declaró en diciembre que cerca del 20% de sus aviones están en tierra porque sus motores de fabricación estadounidense no pueden repararse, lo que ha provocado menos vuelos y recortes de personal.

Según la Comisión Europea, las sanciones tendrán un impacto a largo plazo en la economía rusa. En una evaluación publicada a mediados de 2023, el brazo ejecutivo de la Unión Europea afirmó que los efectos "se intensificarán con el tiempo, ya que las medidas tienen un impacto estructural a largo plazo en el presupuesto, los mercados financieros, la inversión extranjera y la base industrial y tecnológica de Rusia".

Un alto funcionario estadounidense, Geoffrey Pyatt, declaró recientemente al Financial Times: "Esto es algo a lo que tendremos que atenernos durante años, mientras Putin persista en esta guerra".

Según Rachel Lyngaas, economista jefe de sanciones del Tesoro estadounidense, los dirigentes rusos "se enfrentan a compromisos cada vez más dolorosos que sacrificarán las perspectivas a largo plazo, ya que la falta de inversión, el lento crecimiento de la productividad y la escasez de mano de obra no harán sino agravarse".

Así pues, aunque Rusia haya logrado hasta ahora subvertir el impacto de las sanciones, éstas contribuirán a un sombrío pronóstico a largo plazo.

Un futuro sombrío para la economía de Rusia

El coste de la guerra en Ucrania ya está teniendo un profundo efecto. Es probable que Rusia dedique un asombroso 40% de su presupuesto al ejército en 2024, el 8% de la renta nacional.

Sectores como la educación y la sanidad sufren en consecuencia a medida que se destinan más recursos al esfuerzo bélico.

El Banco de Finlandia afirma que el crecimiento económico pregonado por Putin procede de "ramas de tecnología relativamente baja, como la fabricación de metales manufacturados, en las que Rusia depende menos de las importaciones y, por tanto, se ve menos afectada por las sanciones occidentales".

"El actual enfoque en la producción militar ha desviado recursos de las industrias civiles de Rusia, haciendo más difícil confiar en ramas que típicamente forman la columna vertebral de las economías avanzadas para proporcionar crecimiento a largo plazo".

A su vez, esto ha agravado problemas como la escasez de mano de obra y la inflación.

El resultado es que la economía rusa se está recalentando. El desempleo es inferior al 3%, según cifras oficiales, un mínimo histórico en la Rusia postsoviética.

Oficialmente, la inflación se sitúa en torno al 7%, pero la directora del banco central ruso, Elvira Nabiullina, sugirió en diciembre que estaba aumentando de nuevo, avivada por las donaciones en efectivo a los soldados y sus familias, así como por el elevado endeudamiento de los consumidores. En septiembre de 2023, el endeudamiento de los consumidores para hipotecas subvencionadas era casi un 50% superior al del año anterior.

En respuesta, el banco central ha subido su tipo de interés básico del 7,5% al 16% en sólo seis meses. Nabiullina dijo que la economía rusa era como un coche que intenta ir demasiado rápido. "Puede ir, incluso puede ser rápido, pero no por mucho tiempo", dijo.

Un tercio de las empresas rusas encuestadas el pasado otoño afirmaron que ya no podían permitirse nuevos préstamos debido al aumento de los costes de endeudamiento. Mientras tanto, el gobierno ha concedido préstamos subvencionados por valor de miles de millones a grandes empresas estatales y a consumidores que quieren comprar propiedades, lo que ha agravado aún más la inflación.

Estos problemas se ven agravados por una escasez crónica de mano de obra cualificada causada por el coste humano de la guerra y la emigración de decenas de miles de jóvenes profesionales. Según las agencias de empleo, más del 80% de las empresas rusas tienen dificultades para encontrar y retener trabajadores cualificados. Esto, a su vez, ha reducido la productividad.

La gran escasez de huevos en Rusia es una de las consecuencias de esta economía repentinamente deformada. El precio de los huevos ha subido un 40% en un año, lo que ha provocado quejas en las redes sociales y un meme en el que un hombre arrodillado ofrece a su amada una caja de huevos en lugar de un anillo. Ella lo rechaza, diciendo que es demasiado caro.

Los productores no pueden financiar la importación de pollos y también les falta mano de obra, mientras sus costes se disparan. A Putin se le preguntó por el precio de los huevos en su reciente rueda de prensa de fin de año, pero sólo ofreció vagas garantías de que se estaba abordando el problema.

La economía se ve aún más distorsionada por la creciente dependencia de Rusia de China en materia de tecnología y como cliente de su petróleo y gas. Casi la mitad de las importaciones rusas proceden ahora de China. Para Putin se trata de una asociación floreciente; Beijing puede considerarla una dependencia cada vez mayor. Pero si la venta de componentes a Rusia pone en peligro el acceso a mercados mucho mayores en Occidente, Beijing podría cambiar de opinión.

A pesar de los alardes de Putin, el Estado ruso tiene una dependencia primitiva de las materias primas, especialmente del petróleo, para sus ingresos. Las marcas de consumo rusas están años por detrás de las de Occidente y China. ¿Quién, por ejemplo, compraría un ordenador portátil o un frigorífico de fabricación rusa?

El impacto a largo plazo de las sanciones internacionales agravará estas distorsiones.

La Agencia Internacional de la Energía ha pronosticado que las exportaciones rusas de petróleo y gas podrían caer entre un 40% y un 50% en los próximos siete años, al no sustituirse los equipos y obstaculizarse la inversión extranjera. En este sentido, Estados Unidos ha anunciado recientemente la imposición de sanciones a un proyecto ruso de gas natural licuado, el Arctic LNG-2, con lo que pone sobre aviso a cualquier entidad que pueda comprar gas producido allí.

"Por su naturaleza, es improbable que las sanciones provoquen un cambio de régimen o alteren por completo la estrategia militar rusa", declaró Abely a CNN, pero tienen el "potencial a largo plazo de cambiar la trayectoria de la economía rusa limitando la inversión extranjera directa y afectando al desarrollo tecnológico".

Con las sanciones se trata de roer las capacidades de Moscú. Harán daño, con el tiempo.

Pero mientras tanto, Rusia tiene la ventaja de la masa sobre su vecina Ucrania, mucho más pequeña, en todo, desde la producción de proyectiles de artillería (y ahora drones) hasta reservas de mano de obra. Lo mejor que Ucrania puede hacer (y sólo mientras el oleoducto de tecnología occidental siga bombeando) es luchar contra la maquinaria de guerra del Kremlin hasta detenerla. Y esperar que las fallas económicas de Rusia empeoren más rápido de lo que la mayoría espera.