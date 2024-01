¿Qué ocurre con las visitas a Machu Picchu y la venta de entradas?

Vista general de la antigua ciudadela inca de Machu Picchu en el valle de Urubamba, cerca de la ciudad andina de Cusco, tomada el 21 de abril de 2023. Crédito: MARIANA SUAREZ/AFP vía Getty Images

(CNN Español) -- Si bien comprar una entrada para visitar el santuario histórico de Machu Picchu es posible, lo que no está garantizado es que pueda llegar al lugar por tren. CNN comprobó que las entradas a Machu Picchu, considerada una de las nuevas 7 maravillas del mundo, se venden a través de una plataforma a la que se puede acceder en el sitio https://tuboleto.cultura.pe/, pero el servicio de tren al santuario está suspendido.

El sábado, PeruRail, una de las empresas que opera los trenes que llegan a Machu Picchu, informó en un comunicado en su cuenta de X, antes Twitter, que suspendía “todas las operaciones de nuestros servicios de tren en la ruta hacia y desde Machu Picchu hasta nuevo aviso”.

¿Qué debo hacer si tengo una entrada a Machu Picchu y/o un boleto de tren?

El Ministerio de Cultura informó que se darán facilidades a aquellas personas que hayan adquirido boletos con fecha de visita a partir del 25 de enero y durante el período en el que no puedan realizar su vista y agregó que los visitantes podrán acceder al santuario durante 2024 con los boletos adquiridos. Según el Ministerio de Cultura, a quienes no puedan reprogramar su visita se les devolverá el valor de los boletos. Añadió que garantizarán el acceso a la llaqta de Machu Picchu siguiendo los horarios establecidos a quienes ya se encuentren en Machu Picchu pueblo.

Por su parte, PeruRail señaló que “procederá al cambio y reubicación de los pasajeros afectados por esta medida brindando todas las facilidades para quienes deseen cambiar la fecha de su viaje de acuerdo a la disponibilidad de los servicios”.

¿Por qué se suspendió el servicio de tren?

PeruRail explicó que la decisión se toma “en cumplimiento a la notificación del concesionario para la suspensión de las operaciones ferroviarias en el tramo Ollantaytambo-Machu Picchu, Hidroeléctrica, debido al paro indefinido acatado en Machu Picchu”.

Un grupo de pobladores mantiene una huelga que ha motivado el bloqueo de las vías férreas. Los pobladores protestan contra la decisión tomada por el gobierno peruano de alquilar un espacio de la plataforma de una empresa privada para vender los boletos en internet.

El Ministerio de Cultura ya ofrecía boletos por internet, pero a partir del 20 de enero incorporó a Machu Picchu a esta nueva plataforma. La plataforma funciona desde octubre de 2023 y también vende el acceso a otros sitios arqueológicos y museos en Perú.

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, descartó que la medida tenga intenciones privatizadoras.

“De ninguna manera hay un interés por privatizar el monumento; por el contrario, hay un interés genuino del Estado peruano por cuidarlo y protegerlo”, enfatizó.

La funcionaria refirió un informe de la Contraloría General de la República que señala que los ingresos de entre 70.000 y 80.000 personas no fueron registrados a través de la plataforma anterior, y que ello habría ocasionado un desbalance del equivalente a unos US$ 2 millones, por lo que advirtió que regresar a ella “sería aún más dramático para el sector”.

“Es indignante, preocupante y me da mucha lástima, porque es producto de unos pocos que quieren seguir sacando provecho de nuestro patrimonio cultural, a través del mercado negro de los boletos a Machu Picchu”, dijo.

¿Cuándo se normalizará el transporte hacia Machu Picchu?

Si bien el paro de un grupo de pobladores de Machu Picchu es indefinido, la ministra Urteaga propuso establecer una mesa de trabajo en Cusco para conversar “con aquellas personas o representantes que quieran dialogar”.

El Ministerio de Cultura habilitó un número telefónico para resolver dudas de turistas sobre la compra de entradas a Machu Picchu y a otros sitios arqueológicos y museos que ahora se venden a través de tuboleto.cultura.pe. Se puede encontrar el número en este enlace.

Pérdidas para Machu Picchu

La ministra de Cultura dijo que la paralización afecta no solo a los turistas, “sino también a los operadores turísticos, restaurantes, hoteles y demás servicios asociados”, con pérdidas que estimó en cerca de US$ 264.000 en Machu Picchu y unos US$ 607.000 para el país.