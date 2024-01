Bayer fue condenada a pagar US$ 2.250 millones después de que un jurado concluyera que el herbicida Roundup causó cáncer a un hombre, dicen los abogados

Monsanto debe pagar miles de millones en el caso del herbicida Roundup 1:07

(CNN) -- Un jurado de Pensilvania dictó un veredicto de US$ 2.250 millones contra Monsanto y su empresa matriz, Bayer, después de determinar que su producto herbicida Roundup causó cáncer a un hombre, anunciaron los abogados del demandante.

John McKivison, de 49 años, a quien le diagnosticaron linfoma no Hodgkin, demandó a la compañía, diciendo que desarrolló el cáncer después de usar Roundup en su propiedad durante dos décadas, dijeron sus abogados del bufete de abogados Kline & Specter en un comunicado de prensa este lunes.

El jurado emitió su veredicto, que incluye US$ 2 mil millones en daños punitivos, en el Tribunal de Apelaciones Comunes de Filadelfia este viernes después de concluir que Roundup “es un producto defectuoso que causa cáncer, que Monsanto fue negligente y que Monsanto no advirtió sobre los peligros” del herbicida, dijo el bufete de abogados.

"El veredicto unánime del jurado fue una condena de 50 años de mala conducta por parte de Monsanto y una declaración de que su mala conducta fue un desprecio imprudente por la seguridad humana y una causa sustancial del cáncer de John McKivison", dijeron los abogados de McKivison, Tom Kline y Jason Itkin, en un declaración.

Bayer, que adquirió el gigante agroquímico Monsanto en 2018, dijo que apelará el veredicto y cree que podrá eliminar o reducir la “indemnización por daños inconstitucionalmente excesivos”.

publicidad

"Si bien sentimos una gran empatía por el demandante en este caso, confiamos en que nuestros productos pueden usarse de manera segura y no son cancerígenos, de acuerdo con las evaluaciones de reguladores expertos en todo el mundo", dijo la compañía en un comunicado este viernes.

Cientos de pacientes con linfoma no Hodgkin comenzaron a demandar a Monsanto después de que un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2015 sugiriera que el glifosato, el ingrediente clave del Roundup, podría causar cáncer.

El informe, elaborado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, dice que el glifosato es " probablemente cancerígeno para los humanos ".

Pero Monsanto ha seguido vendiendo el herbicida. Sostiene que Roundup no causa cáncer y ha refutado el informe de la IARC, diciendo que los estudios que dicen que el glifosato es seguro lo superan en número.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. dijo en 2020 que no había encontrado “ningún riesgo preocupante para la salud humana cuando el glifosato se usa de acuerdo con su etiqueta actual” y que es “poco probable que la sustancia química sea un carcinógeno humano”. La Comisión Europea también determinó el año pasado que “no hay evidencia para clasificar el glifosato como cancerígeno”.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer dice que se desconoce la causa de la mayoría de los linfomas, pero el linfoma no Hodgkin se ha relacionado con factores de riesgo, incluida la exposición a ciertas sustancias químicas en herbicidas e insecticidas. La organización señaló que la investigación para “aclarar” los posibles vínculos aún está en curso.

A lo largo de los años, la compañía con sede en Alemania pagó más de US$ 10 mil millones en acuerdos a miles de pacientes con cáncer y sus herederos que han demandado a Monsanto, alegando que Roundup causa linfoma no Hodgkin y acusando a la compañía de no advertir adecuadamente a los consumidores sobre el riesgo.

Muy pocas de las demandas por Roundup fueron a juicio. En los casos de los pacientes con cáncer Dewayne Johnson , Edwin Hardeman y Alva y Alberta Pilliod , los jurados se pusieron del lado de los demandantes y les otorgaron decenas de millones (e incluso miles de millones) de dólares, aunque los jueces luego redujeron esas cantidades, diciendo que eran demasiado excesivas.

Holly Yan y Danny Freeman de CNN contribuyeron a este informe.