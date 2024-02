Guerra entre Israel y Hamas en vivo: noticias, combates en Gaza, muertos y más

Estados Unidos no tiene planes de sancionar a funcionarios del Gobierno de Israel, asegura la Casa Blanca

Actualmente no hay planes para aplicar sanciones económicas a ningún funcionario israelí, dijo la Casa Blanca este jueves después de que el Gobierno anunciara una nueva orden ejecutiva dirigida a cuatro personas acusadas de perpetrar directamente violencia o intimidación en la Ribera Occidental.

"No hay planes de sancionar a funcionarios del Gobierno de Israel en este momento", dijo a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. “Este fue un conjunto inicial de designaciones. No voy a adelantar si habrá más o no en el futuro, pero es una nueva herramienta que vamos a considerar utilizar adecuadamente”.

Axios informó el jueves que la administración había considerado sancionar a algunos ministros ultraconservadores del Gobierno de Israel, incluido el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quienes han abogado abiertamente por la reubicación masiva de palestinos de Gaza para dar paso a los colonos israelíes.

Ben Gvir ha tomado medidas para armar a los civiles israelíes tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y, según The New York Times, ha prometido entregar 10.000 armas a pueblos y ciudades de todo Israel, incluidos los asentamientos israelíes en el territorio palestino.