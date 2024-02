¿Quieres saber cuánto tiempo vivirá tu perro? Mide su nariz

Así ven los animales los colores del mundo 1:55

(CNN) — ¿Tu perro es un macho pequeño con nariz larga? ¿O una hembra de tamaño mediano con un rostro de proporciones caninas promedio? Si es así, es probable que tu compañero peludo esté a tu lado por mucho tiempo, según una nueva investigación. Pero si tu perro tien el hocico aplanado, el panorama podría ser un poco menos prometedor.

Un amplio estudio publicado el jueves analizó datos de más de 584.000 perros en todo el Reino Unido y encontró que la longitud del hocico, junto con el tamaño del cuerpo y el sexo, pueden influir en la probabilidad del tiempo de vida de un perro.

"Un macho de tamaño mediano y cara plana, como un bulldog, tiene tres veces más probabilidades de vivir una vida más corta que una hembra de tamaño pequeño y cara larga, como un perro salchicha miniatura o un galgo italiano", dijo Kirsten McMillan, especialista en datos. científico de Dogs Trust, la organización benéfica para perros más grande del Reino Unido, y autora principal del artículo publicado en la revista Scientific Reports.

'A estos perros no les va bien'

Los autores del estudio examinaron datos de 155 razas y mezclas. Si bien un labrador retriever o border collie típico tenía una esperanza de vida promedio de poco más de 13 años, los investigadores encontraron que, en general, a los perros de cara chata o braquicéfalos tenían una esperanza de vida más baja. Ese grupo de nariz más corta incluía grandes mastines (9 años), fornidos bulldogs ingleses (9,3 años) y bulldogs franceses (9,8 años).

"Este artículo muestra a la gente que, a nivel poblacional, a estos perros no les está yendo bien", dijo McMillan.

publicidad

Un superviviente con rostro aplanado destacó en los hallazgos: Lhasa Apsos registró una de las esperanzas de vida media más altas: 14 años. Eso está a la altura de Shiba Inus (14,6), papillons (14,5), perros salchicha miniatura y galgos italianos (14).

La mayoría de los resultados estuvieron dentro de los patrones esperados. Las hembras vivían más que los machos y los perros pequeños más que los grandes. Los perros pequeños y medianos con un hocico pronunciado vivieron más de 12 años en promedio, mientras que los perros de cara plana de todos los tamaños no alcanzaron esa marca.

Este sombrío panorama puede sorprender o no a los dueños de Frenchies, la raza de perros más popular de Estados Unidos. (El año pasado, desbancó al labrador, que había ostentado el título durante tres décadas). Es bien sabido que estos queridos perros con orejas de murciélago están predispuestos a padecer una serie de problemas de salud, a menudo debido a la forma achatada de su cara: problemas respiratorios, infecciones cutáneas y problemas oculares, por mencionar algunos. Los dogos y los bulldogs ingleses también se enfrentan a estos problemas.

El Brachycephalic Working Group, un consorcio de organizaciones veterinarias, asociaciones de criadores y organizaciones sin fines de lucro del Reino Unido, ha declarado “una crisis de salud y bienestar” para las razas de cara plana.

Aunque se limitan al Reino Unido, los resultados probablemente serían similares en Estados Unidos, especialmente con respecto a las razas puras, ya que son bastante estándar en todo el mundo, dijo el veterinario Dr. Silvan Urfer, experto en longevidad canina de la Universidad de Washington, que no participó en la investigación. Sin embargo, postuló que podría haber más diferencias entre las mezclas allí y en Estados Unidos.

"Es un estudio excelente que expone muy bien la cuestión de la cría de perros de nariz corta", dijo Urfer. "No me sorprende en absoluto que las razas braquicéfalas (caras planas) no vivieran tanto".

El debate sobre los perros de diseño

Una de las conclusiones más sorprendentes del estudio es que los perros de raza pura viven unos ocho meses más que los de raza mixta. Este resultado no concuerda con la idea generalizada de que los perros mestizos suelen ser más sanos y fuertes que los de raza pura. Pero el estudio actual no puede ofrecer una imagen completa, afirma McMillan.

Los datos, recopilados de veterinarios, registros de razas, organizaciones de rescate y compañías de seguros para mascotas, dividieron a los perros en dos categorías: de raza pura y mestizos. Dentro de la categoría mestiza, los datos no distinguieron entre perros callejeros genéticamente diversos y cruces intencionales, o “razas de diseño”, como el cockapoo, el labradoodle y el cavachon.

No se trata de mezclas aleatorias ni son producto de la selección natural. "Hablamos de perros criados estratégicamente y eso ha cambiado las reglas del juego", afirma McMillan. Dogs Trust ya está trabajando en un nuevo estudio para determinar si estos populares cruces tienen una esperanza de vida mayor o menor que las razas de las que derivan.

"Los perros de diseño son un fenómeno relativamente nuevo, por lo que la población es mayoritariamente joven", afirma Urfer. Estudiar la población a medida que crece y envejece permitirá conocer mejor la salud y longevidad de estas razas florecientes".

La investigación tampoco tuvo en cuenta la causa de la muerte, que suele ser la eutanasia.

"Las preocupaciones éticas y de bienestar que rodean la cría de perros se han convertido en una de las cuestiones más importantes, si no la más importante, dentro del bienestar canino", dijo McMillan.

“Espero que este documento sea un catalizador para que los formuladores de políticas, el Gobierno, los veterinarios, los dueños y todos se pregunten: '¿Por qué están muriendo estos perros?'

“Será muy difícil responder, pero cada vez que respondemos aunque sea una pequeña parte, estamos avanzando hacia tener una población canina mucho más saludable”.

Suscríbete al boletín científico Wonder Theory de CNN. Explora el universo con noticias sobre descubrimientos fascinantes, avances científicos y más.