Funcionarios de Hong Kong exigen respuestas por la ausencia de Lionel Messi en partido del Inter de Miami

Martino explica el porqué Lionel Messi no jugó en Hong Kong 1:00

(CNN) -- Las repetidas solicitudes del gobierno de Hong Kong para que Lionel Messi jugara en un partido de fútbol con entradas agotadas quedaron sin respuesta este domingo, dijo un funcionario de la ciudad, mientras los vítores se convirtieron en abucheos para la leyenda del fútbol argentino.

Unos 40.000 aficionados, algunos de los cuales pagaron hasta 624 dólares por las entradas, habían abarrotado el estadio de Hong Kong con la esperanza de ver al ganador de la Copa del Mundo, pero regresaron a casa desinflados después de que Messi se quedara en el banquillo, perdiéndose la victoria 4-1 de su club, el Inter Miami, sobre el XI de Hong Kong.

El ocho veces ganador del Balón de Oro apareció en gran medida en la publicidad previa al partido y muchos fanáticos exigieron un reembolso debido a su falta de tiempo de juego. Mientras tanto, el gobierno de Hong Kong, que proporcionó más de 2 millones de dólares en subvenciones al organizador del partido, también dijo que estaba "extremadamente decepcionado" de que la estrella no jugara.

En una conferencia de prensa este lunes, el secretario de Cultura, Deportes y Turismo de Hong Kong, Kevin Yeung, dijo que el contrato firmado entre el gobierno y el organizador del partido Tatler XFEST exigía que Messi jugara al menos 45 minutos, sujeto a preocupaciones de seguridad y estado físico.

El gobierno contactó por primera vez al organizador al comienzo de la segunda mitad del partido este domingo cuando funcionarios notaron que la estrella todavía estaba en el banquillo, dijo.

Según Yeung, el organizador le había dicho al gobierno que Messi tal vez no podría jugar debido a lesiones, pero solo confirmó que no jugaría 10 minutos antes que terminara el tiempo completo.

Cuando quedó claro que Messi no jugaría, las autoridades insistieron al organizador en que al menos debería pasar algo de tiempo con los aficionados, dijo Yeung.

"Por lo tanto, les solicitamos inmediatamente que exploren otras soluciones, como que Messi aparezca en el campo para interactuar con los fanáticos o recibir el trofeo. Desafortunadamente, esto no funcionó", dijo Yeung.

El entrenador de Miami, Gerardo “Tata” Martino, dijo anteriormente que la decisión de no alinear a Messi se tomó muy tarde debido a una lesión.

"Nos sentimos un poco estafados"

La “messimanía” se había apoderado de Hong Kong con la llegada del Inter Miami el viernes mientras los aficionados invadían el hotel del equipo de la Major League Soccer. Mientras tanto, el estadio alcanzó su capacidad máxima durante el entrenamiento abierto del Inter Miami la noche anterior al partido.

Este lunes, un pequeño grupo de fanáticos se reunió afuera del hotel del Inter Miami en Hong Kong, con la esperanza de ver por última vez a Messi antes de que el equipo partiera hacia la siguiente parada de su gira de pretemporada en Tokio.

"Nos sentimos un poco estafados por el club porque pagamos, y creo que la mayoría de la gente paga, para ver a Messi y se anunciaba casi exclusivamente que Messi iba a jugar", dijo a CNN una seguidora, Ada Kam, sosteniendo un cartel que lea “reembolso por estafa”.

En un comunicado, el organizador Tatler XFEST expresó su “extrema decepción” porque Messi y su compañero Luis Suárez no jugaron en Hong Kong y dijo que "no tenía ninguna información sobre la no participación" de los jugadores antes del inicio.

Messi podría regresar a China en marzo con Argentina para los partidos amistosos contra Nigeria en Hangzhou y Costa de Marfil en Beijing.