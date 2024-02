El flamenco Sunny estaba entre los seis huevos que se salvaron gracias a la rápida acción de una azafata. Así es como luce Sunny después de nacer. (Crédito: Jeremy Dwyer-Lindgren/Zoológico Woodland Park)

(CNN) -- Un zoológico de Seattle compartió una historia que puede ser la favorita de este mes: se trata de seis huevos de flamenco, un esfuerzo de rescate en pleno vuelo y un reencuentro reconfortante. Estamos encantados.

Todo empezó en un vuelo de agosto de 2023.

Seis huevos de flamenco del zoológico de Atlanta se eligieron para transportarlos al zoológico de Woodland Park, en Seattle, que tenía flamencos mayores, los cuales ya habían superado su edad de reproducción.

El plan era sencillo: un cuidador del zoológico de Woodland Park transportaría los seis huevos de Atlanta a Seattle en un vuelo de unas seis horas, utilizando una incubadora portátil para mantenerlos calientes.

Pero, durante el vuelo, la incubadora dejó de funcionar.

El cuidador buscó ayuda rápidamente y, al acercarse Amber May, azafata de Alaska Airlines, le hizo una petición inusual.

"El pasajero pulsó el botón de llamada y me pidió que le ayudara a mantener calientes unos huevos", dijo May en un comunicado publicado por la aerolínea. Ella no perdió el tiempo: May fue a la cocina del avión, encontró unos guantes de goma y empezó a llenarlos de agua caliente, según la aerolínea.

May llevó los guantes al funcionario del zoológico y los envolvieron alrededor de los huevos, formando un nido caliente. Pero eso no fue todo: los pasajeros del avión que estaban sentados cerca empezaron a ofrecer sus abrigos y bufandas para aislarlos mejor, indicó el zoológico.

May dijo que siguió vigilando los huevos durante el resto del vuelo y sustituyó los guantes por otros nuevos cuando el agua de su interior se enfrió, según la aerolínea.

"Los huevos de flamenco no habrían sobrevivido cinco horas en una incubadora portátil que no funcionaba", declaró en un comunicado de prensa Joanna Klass, responsable del cuidado de los animales del zoológico de Woodland Park. "Estamos muy agradecidos por la rápida reacción que permitió el transporte seguro de nuestros preciosos huevos".

Los responsables del zoológico afirman que las acciones de May ––y la ayuda de los demás pasajeros–– contribuyeron a salvar la vida de los seis flamencos, que acabaron naciendo sanos al mes siguiente.

Un flamenco llamado 'Sunny'

Los seis polluelos de flamenco chileno fueron los primeros en nacer en el Zoológico Woodland Park desde 2016, informó el recinto.

Después de que las aves nacieran en septiembre, fueron "criadas a mano" por cuidadores expertos en aves, que las alimentaron y las llevaron a pasear todos los días para ayudarlas a hacer ejercicio, dijo el zoológico.

Meses después de que May salvara los huevos, recibió una llamada del zoológico con una invitación: le pedían que conociera a los flamencos que había salvado y que le pusiera nombre a uno de ellos.

Al flamenco macho lo llamó "Sunny", en honor a su nieta recién nacida. Los otros cinco flamencos son un macho, Bernardo, y cuatro hembras, Magdalena, Amaya, Rosales y Gonzo.

May y su nieta fueron invitadas al zoológico para conocer a Sunny en noviembre, según declaró un portavoz a CNN. (Los responsables del zoológico compartieron la historia este mes mientras esperaban a que se pusiera nombre a todas las aves, añadió el portavoz).

Y sí, las fotos de ese encuentro son adorables.