Arrestan a sospechoso de tiroteo en Times Square, identificado como migrante de 15 años, según fuentes

Una patrulla policial en Times Square el 6 de febrero de 2024 en la ciudad de Nueva York (Crédito: Spencer Platt/Getty Images)

(CNN) –– El joven sospechoso de un tiroteo en Times Square la noche de este jueves se encuentra ahora bajo custodia, dijeron a CNN varias fuentes policiales. Al individuo, identificado como Jesús Alejandro Rivas Figueroa, migrante venezolano de 15 años, lo detuvieron en Yonkers, Nueva York, detectives de la ciudad y del Servicio de Alguaciles de EE.UU., detallaron las fuentes.

Por su parte, el subdirector del Departamento de Policía de Nueva York, Jason Savino, señaló que el arresto se desarrolló sin incidentes. Y añadió que la captura fue posible luego de que se rastreara un posible vínculo familiar con el área, aunque no dio más detalles.

El comisionado de policía Edward Caban sostuvo que el tiroteo en "Times Square fue mucho más que imprudente. En medio de la zona más transitada y concurrida de esta ciudad, un delincuente con un arma de fuego decidió apretar el gatillo”.

Previamente, la Policía de Nueva York había anunciado que Rivas era el sospechoso del tiroteo. Horas antes del arresto, John Chell, jefe de patrulla de la Policía de Nueva York, informó que Rivas ingresó al país en septiembre, vivía en un refugio en West 70th Street y lo consideraban armado y peligroso.

"Seamos claros: la postura de esta ciudad y este departamento de policía es que no nos importa quiénes son, ni cuál es su estatus, no vamos a tachar a toda una comunidad de inmigrantes como malas personas, tal como no calificaríamos a toda la comunidad de un distrito entero por un grupo de pandillas en ese distrito”, anunció Chell.

"Pero no vamos a tolerar esto", añadió. “Mi preocupación, nuestra preocupación, la preocupación de la comunidad es sacar de las calles a este joven armado. Es extremadamente peligroso. Con suerte, llegaremos a una conclusión al respecto muy pronto”, añadió.

Se sospecha que Figuroa estuvo involucrado en dos incidentes en enero, un robo a punta de pistola en el Bronx y un disparo en la calle 45 y Broadway, dijo Chell.

“Hay algunos grupos de migrantes venezolanos, vi algunos, no todos, que están afectando el crimen en nuestra ciudad, más ahora que cuando llegaron aquí”, dijo Chell. “Hablamos de esto la semana pasada sobre las tendencias en el crimen, vimos robos, vemos robos en Times Square y en el metro, vemos algunos grupos yendo a tiendas, Macy's, King Plaza, a las tiendas de vidrio y robar propiedad, así que sí, lo hemos visto, es una tendencia”.

“Pero quiero dejar claro aquí que nuestro trabajo es mantener segura a esta comunidad y la prioridad en este momento para esta ciudad y este departamento de policía y nuestros socios federales es sacar a este joven de la calle”, continuó Chell.

Según las autoridades, Rivas impactó a un turista brasileño en una tienda de zapatos de Times Square el jueves por la noche y luego disparó dos veces contra un agente de policía durante una persecución a pie de menos de un kilómetro. Durante la persecución, las autoridades señalan que el policía no respondió a los disparos del sospechoso porque las calles estaban abarrotadas de personas.

Videos obtenidos por CNN muestran que el incidente comenzó cuando una persona de seguridad de la tienda JD Sports se acercó al adolescente, vestido completamente de blanco, y le pidió que le mostrara un recibo de una chaqueta que tenía en un bolso. Cuando la persona de seguridad de la tienda le quita la bolsa al sospechoso, el joven busca un arma en su abrigo y le dispara, pero hiere a un turista de 37 años que visitaba Nueva York desde Brasil.