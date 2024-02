Villa Bellini en Catania, Sicilia, Italia, donde supuestamente se violó a una niña. (Crédito: Orietta Scardino/EPA-EFE/Shutterstock)

Roma (CNN) -- Italia está conmocionada por la presunta violación en grupo de una niña de 13 años delante de su novio en un parque público de la ciudad siciliana de Catania, la más reciente de una serie de estremecedoras agresiones sexuales en el país.

El caso recuerda a dos presuntas violaciones en grupo ocurridas el verano pasado. Un grupo de siete hombres y adolescentes de entre 15 y 18 años son juzgados por la presunta violación de una joven de 19 años en Palermo en agosto.

Semanas después, nueve jóvenes fueron detenidos y acusados de violar presuntamente a dos primas de 10 y 12 años cerca de Nápoles y de retransmitir la agresión en vivo por las redes sociales. También ellos se enfrentan a juicio.

La presunta violación en grupo del mes pasado en Catania se ha convertido no sólo en un símbolo de la violencia contra las mujeres en el país, sino en una causa célebre para el gobierno de extrema derecha de Italia. Los siete presuntos autores eran inmigrantes egipcios, tres de ellos menores de 18 años, según confirmó la policía de Catania a CNN.

CNN se puso en contacto con los abogados de los sospechosos para solicitar comentarios. Los abogados de tres de ellos dijeron que sus clientes negaban haber participado en la agresión, mientras que los otros no quisieron hacer comentarios porque sus clientes son menores de edad.

El caso no tardó en utilizarse como prueba de que debía impedirse la entrada de inmigrantes en el país.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, llegó al poder en septiembre de 2022 con una plataforma antiinmigración, pero sus esfuerzos por frenar la inmigración irregular en el país han sido infructuosos hasta la fecha.

Los hombres acusados en el último caso siciliano entraron en Italia en barco en 2021 y 2022 como menores no acompañados, según la policía de Catania. El viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, una de las figuras de extrema derecha más visibles del país, dijo en X que no se les debería haber permitido quedarse.

Mientras tanto, durante una visita a Catania, Meloni expresó su solidaridad con la presunta víctima de violación y su familia.

"El Estado estará allí, y el Estado garantizará que se haga justicia", dijo.

La forma en que se están tratando los casos entre los que hay sospechosos italianos y los que hay sospechosos egipcios ya ha suscitado escrutinio.

A los hombres acusados de violar a la mujer de 19 años en Palermo se les concedieron juicios acelerados, dijeron sus abogados a CNN, lo que significa que se realizarán a puerta cerrada y bajo secreto de sumario.

A los sospechosos egipcios se les designaron abogados que aún no presentan alegatos, pero el fiscal del caso ya presentó cargos adicionales relacionados con la inmigración ilegal, declaró a CNN Alessandro Fidone, el abogado designado por el tribunal que representa a dos de los sospechosos.

Los que ahora tienen más de 18 años, y por tanto no están catalogados como menores no acompañados, ya no tienen derecho a permanecer en el país porque los egipcios no cumplen los requisitos para obtener asilo en Italia.

El Ministerio del Interior de Italia pidió una revisión exhaustiva de todos los centros que acogen a menores no acompañados para ver si existen casos similares.

Culpan a la migración

Italia lleva mucho tiempo luchando contra el problema de la violencia de género.

En noviembre, ambas cámaras del Parlamento aprobaron por unanimidad una nueva medida que endurece las penas contra los autores de violencia de género y aumenta las medidas de protección para las mujeres que temen por su vida.

La legislación se inspiró en el caso de Giulia Cecchettin, una mujer de 22 años que fue asesinada por su exnovio. Fue uno de los 118 feminicidios ocurridos en Italia en 2023. En 2022, las mujeres fueron víctimas del 91% de los homicidios cometidos por familiares, parejas o exparejas, según la Red Europea de Periodismo de Datos.

"La violencia contra las mujeres es un fenómeno más o menos presente en todos los países, provocado por causas estructurales como la disparidad entre hombres y mujeres, los estereotipos y los prejuicios", dijo en junio pasado Elena Biaggioni, vicepresidenta de D.i.Re, una asociación nacional que coordina centros antiviolencia y casas de acogida para mujeres.

Al hablar en una protesta tras la muerte de una mujer embarazada que fue presuntamente apuñalada por su pareja, añadió: "Pero, por supuesto, en países donde hay una cultura machista y el sexismo es más fuerte, como Italia, esta violencia se justifica de otra manera".

Sin embargo, en el caso más reciente, las autoridades centraron su atención en los antecedentes de los presuntos autores.

El juez que investiga el caso más reciente, Carlo Umberto Cannella, dijo que era probable que los sospechosos reincidieran porque no estaban "acostumbrados a la civilización".

Dictaminó que todos ellos debían permanecer en prisión mientras se lleva a cabo la investigación.

"Parece claro que existe el peligro de que se repita el crimen, también a la luz del hecho de que el horror solo terminó gracias al intento de la niña de liberarse", dijo Cannella este miércoles, cuando dictaminó que los sospechosos no debían quedar en libertad bajo fianza, según un portavoz del tribunal.

En un crítico mordaz artículo de opinión en el periódico de derechas Il Giornale, fundado por la familia del difunto exprimer ministro Silvio Berlusconi, los editores también culparon a la inmigración de la presunta violación de Sicilia.

"¿Por qué estos individuos, sin ningún requisito para acceder a la protección internacional, siguen en Italia y no han sido objeto de expulsión?", escribieron los editores.

"Porque al llegar a nuestro país se declararon menores de edad y la ley impide rechazar a inmigrantes irregulares que aún no han alcanzado la mayoría de edad. Ahora irán a juicio por violación pero, mientras tanto, esa niña llevará para siempre consigo el dolor y el trauma de la violación, sufrida con sólo 13 años. No es el primer caso de menores extracomunitarios que son acogidos en centros italianos y luego se dedican a actividades delictivas".