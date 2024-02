Ryan Reynolds vuelve a traer diversión en el tráiler del Super Bowl de "Deadpool & Wolverine"

Hugh Jackman regresa como Wolverine en "Deadpoool 3" 1:18

(CNN) -- Uno de los trailers de películas más esperados del año llegó durante el Super Bowl LVIII.

Ya se ha dicho mucho sobre “Deadpool & Wolverine”, en la que Ryan Reynolds interpretando a Deadpool se unirá a Hugh Jackman, quien a su vez regresará como Wolverine después de su última aparición como el héroe con garras afiladas en la aclamada “Logan” de 2017. Pero hasta este domingo poco se ha visto.

En este tráiler de primer vistazo, lanzado en línea después del anuncio del Super Bowl, Deadpool se encuentra acompañado por la estrella de “Succession” Matthew Macfadyen, interpretando a un agente de Time Variance Authority llamado Paradox, según los títulos oficiales del tráiler.

"Esta es tu oportunidad de ser un héroe entre héroes", le dice a Deadpool.

En un gesto consciente de sí mismo, Deadpool lo resume descaradamente: “Huelo lo que estás interviniendo, sensei. Tu pequeño universo cinematográfico está a punto de cambiar para siempre”.

De hecho, así será.

Al final del tráiler, un Deadpool enfermo yace en el suelo y pide ayuda. Cuando salen las garras de Wolverine de Jackman, Deadpool reconsidera cómicamente esa petición de ayuda.

Reynolds apareció como Deadpool, el mutante del cómic de Marvel “mercenario con la boca”, en “Deadpool” de 2016, seguida de la primera secuela dos años después.

Después de esas dos queridas entradas, esta película de tres secuelas, que se estrenará a finales de julio, tiene mucho en juego.

Por un lado, será la primera película MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) con clasificación R de Disney, así como la entrada oficial del personaje de Deadpool a dicho universo; hasta ahora, era una rama del universo X-Men que vivió anteriormente bajo el paraguas de 20th Century Fox antes de que Disney absorbiera ese estudio.

“Deadpool & Wolverine” también será el único largometraje que Marvel ofrecerá durante el año calendario 2024, y después de los comentarios del jefe de Disney, Bob Iger, el otoño pasado sobre priorizar la necesidad de “cambiar (las cosas)” en el histórico estudio de cómics, es seguro decir que Deadpool tiene mucho trabajo por delante como el salvador de facto del MCU.

Desde que comenzó la producción de “Deadpool & Wolverine” (y luego se retrasó por las huelgas gemelas de Hollywood el año pasado), los fanáticos han estado clamando por saber más sobre el híbrido de acción y comedia, que verá una rivalidad/equipo entre Deadpool y Wolverine. Es probable que eso refleje la relación de falso “amigo enemigo” que Jackman y Reynolds han mantenido a lo largo de los años, principalmente en las redes sociales.

Curiosamente, sin embargo, la pareja ya coprotagonizó –como los mismos personajes, para empezar– en 2009, en la descabellada “X-Men Origins: Wolverine”, que presentó por primera vez a Reynolds como Deadpool pero cometió el error de aparecer con la boca cosida. En todo caso, “Deadpool & Wolverine” es una oportunidad para redimirse después de esa película.

El elenco de la nueva película, que concluyó la producción el mes pasado, incluirá a muchos personajes habituales de la franquicia muy queridos, incluidos Karan Soni, Leslie Uggams y Morena Baccarin, pero también dará la bienvenida a algunas nuevas incorporaciones que han alimentado algunas teorías descabelladas de los seguidores.

La aparición confirmada de Jennifer Garner retomando el papel de “Elektra”, vista por última vez en 2005, junto con la rumoreada inclusión de Patrick Stewart, quien interpretó al Profesor X en las películas “X-Men” de 20th Century Fox y ya disfrutó un cameo de MCU en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de 2022, hace que muchos crean que “Deadpool & Wolverine” contendrá una multitud de personajes de Marvel favoritos de los fanáticos anteriores, junto con algunos nuevos y emocionantes.

Una de las teorías más ruidosas, hasta ahora totalmente sin fundamento, se conecta con la invitada de honor del Super Bowl, Taylor Swift.

El cantante superestrella es una conocida amiga de Reynolds y de su esposa Blake Lively desde hace mucho tiempo, y ha sido visto junto a ambos mientras asistía a los partidos de fútbol de su novio Travis Kelce esta temporada mientras su equipo, los Kansas City Chiefs, se dirigían al gran partido de este domingo. Lo que es más, sin embargo, es que Swift también ha sido vista con Jackman y con el director de “Deadpool and Wolverine”, Shawn Levy, lo que ha provocado que muchos especulen que Swift también aparecerá en un cameo en la película.

No hace falta decir que solo el tiempo dirá quién más terminará en la película, pero una cosa es segura: Deadpool tendrá algo sarcástico y probablemente inapropiado que decir al respecto. “Deadpool & Wolverine” estará en cines el 26 de julio.