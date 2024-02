Paramount Global despedirá a 800 empleados tras récord de ingresos publicitarios y ratings en el Super Bowl

El Super Bowl LVIII, el más visto de la historia 0:43

(CNN) -- Paramount Global, propietario de redes de televisión por cable y transmisión, anunció el martes que despedirá a cientos de empleados mientras el gigante de los medios busca reducir costos y aumentar los ingresos. La noticia llega pocos días después de que su cadena CBS registrara ventas publicitarias sin precedentes y la transmisión televisiva de mayor audiencia del Super Bowl.

El director ejecutivo de la compañía, Bob Bakish, anunció los despidos en un memorando a los empleados el martes al que tuvo acceso CNN. Si bien Bakish no especificó el número de despidos, fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a CNN que alrededor de 800 empleados, o aproximadamente el 3% de la fuerza laboral de la compañía, se verán afectados. El anuncio sigue a un memorando del 25 de enero en el que Bakish advertía que Paramount Global "reduciría nuestra fuerza laboral a nivel mundial" como parte de "nuestro camino hacia el crecimiento de las ganancias".

Los recortes afectarán al personal en todo el mundo, y aquellos en EE.UU. serán notificados al final del día el martes, escribió Bakish.

"Estos ajustes nos ayudarán a aprovechar nuestro impulso y ejecutar nuestra visión estratégica para el próximo año, y creo firmemente que tenemos mucho de qué entusiasmarnos", escribió Bakish.

Los despidos ocurren en medio de informes de que Shari Redstone, la heredera de la familia de la empresa matriz de Paramount, National Amusements, ha estado en conversaciones para vender su participación en la empresa. En los últimos meses, David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, matriz de CNN, se reunió con Bakish y abordó una posible fusión entre las dos empresas. Skydance de David Ellison y RedBird Capital también han hecho ofertas de adquisición.

Paramount se negó a hacer comentarios para este artículo.

El gigante de los medios, que intenta hacer la transición de su negocio de la televisión lineal tradicional al streaming, anunció el lunes que la transmisión de CBS del Super Bowl LVIII batió récords de rating con la asombrosa cifra de 123,4 millones de espectadores, lo que marca la mayor audiencia televisiva de Estados Unidos desde el alunizaje de 1969. La cadena también rompió récords de ventas de publicidad para el gran juego.

"Establecimos la marca más alta para las ventas de publicidad para un Super Bowl, y parece que el domingo estableceremos un número de audiencia histórico con un poco de suerte", dijo Bakish el viernes en una entrevista de Bloomberg TV.

Paramount es el más reciente conglomerado de medios en despedir personal en 2024. En enero, el sector de las noticias sufrió recortes en The Los Angeles Times, TIME y Business Insider, mientras que el personal de Condé Nast, Forbes y The New York Daily News realizaron huelgas históricas para protestar contra los recortes planificados.