(CNN) -- Las mujeres que dan a luz en Estados Unidos tienen ahora tres veces más probabilidades de tener sífilis que en 2016, según un informe publicado este martes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).



El marcado aumento de los casos de sífilis materna coincide con un alarmante repunte de la sífilis congénita, es decir, los casos en los que un bebé se infecta antes de nacer. En los bebés, la sífilis puede ser una infección grave, incapacitante y a veces mortal.

Más de 10.000 mujeres que dieron a luz en 2022 tenían sífilis, frente a los cerca de 3.400 casos de 2016, según los datos de los CDC. Eso es aproximadamente 1 caso de sífilis materna por cada 357 nacimientos.

Otro informe de los CDC de enero mostró que casi 3.800 bebés nacieron con sífilis congénita en 2022, un aumento de 10 veces en la última década y un aumento del 31% interanual; estos casos causaron 282 nacidos muertos y muertes infantiles en 2022.

El aumento de la sífilis congénita es un "resultado directo de las madres no examinadas y no tratadas", dijo la Dra. Irene Stafford, médica de medicina materno-fetal de UTHealth Houston, que no participó en la nueva investigación. La sífilis "es especialmente patógena, especialmente infecciosa para el feto, y las tasas se están disparando".

Para las mujeres embarazadas que se encuentran en las primeras fases de una infección por sífilis que no recibe tratamiento, existe aproximadamente un 70% de probabilidades de que el agente infeccioso pase al feto a través de la placenta, según Stafford. El riesgo es más o menos el mismo en todas las fases del embarazo y solo disminuye ligeramente en las fases más avanzadas de la infección.

La gran mayoría de los casos de sífilis congénita en EE.UU. -- casi el 90% -- podrían haberse evitado con mejores pruebas y tratamiento, según un informe reciente de los CDC. Un tratamiento oportuno, al menos 30 días antes del parto, reduce en un 98% el riesgo de que la infección pase de la madre al bebé.

Pero el acceso a ese tratamiento es escaso y desigual, afirman los expertos.

"Actualmente, la inmensa mayoría de las pacientes embarazadas no se hacen las pruebas. E incluso si se someten a ellas, no necesariamente reciben el tratamiento oportuno", afirma Stafford.

Los horarios de las clínicas pueden dificultar que las mujeres embarazadas acudan a sus citas médicas. Además, las pruebas rápidas, que permitirían iniciar el diagnóstico y el tratamiento en la misma cita, se utilizan poco en favor de otras pruebas más detalladas que pueden tardar días en devolver los resultados y requieren una visita de seguimiento.

Según el nuevo informe de los CDC, las tasas de sífilis materna son más bajas entre las mujeres que empiezan a recibir atención prenatal en el primer trimestre. Son más altas , casi cuatro veces superiores a la media, entre las mujeres que no reciben ningún tipo de atención prenatal.

Las tasas de sífilis materna también son más altas entre las madres menores de 25 años, y disminuyen con la edad. La tasa entre las mujeres indígenas estadounidenses que dieron a luz fue cinco veces superior a la media, y las tasas entre las mujeres negras y hawaianas nativas fueron más del doble de la tasa general.

Según Stafford, las normas clínicas para las pruebas de infecciones de transmisión sexual varían de un estado a otro, y los nuevos datos de los CDC muestran que las tasas de sífilis materna varían mucho en todo el país. Pero los casos están aumentando en su conjunto; 40 estados registraron tasas de sífilis materna de más del doble entre 2016 y 2022.

La tasa de sífilis materna para 2021-22 fue más alta en Dakota del Sur, uno de los seis estados donde la tasa de casos ha aumentado más del 400% desde 2016-17. La tasa es más baja en Maine, uno de solo tres estados que no registraron un aumento significativo en ese tiempo.

En noviembre, el gobierno de Biden anunció que había establecido un grupo de trabajo federal para hacer frente a la "creciente epidemia de sífilis".

El gobierno ha tomado algunas medidas concretas para afrontar el reto, como permitir temporalmente la importación de un medicamento alternativo para tratar la sífilis en medio de una escasez constante del tratamiento de primera línea, pero los expertos temen que los esfuerzos no basten.

"Tenemos ante nosotros un enorme reto, y hay algunos signos esperanzadores de que se están tomando medidas", afirma David Harvey, director ejecutivo de la Coalición Nacional de Directores de ETS. "La mala noticia es que no tenemos indicios de que se vayan a poner sobre la mesa nuevos recursos o financiación. Y la ausencia de nuevos recursos significa que, en definitiva, no vamos a conseguir reducir estas tasas".