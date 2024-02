Cristina Fernández de Kirchner vs. el gobierno de Javier Milei: las primeras críticas cruzadas

Argentina: la "ley ómnibus" vuelve a comisiones 0:44

(CNN Español) -- “Showman-economista”, así calificó al presidente Javier Milei la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien publicó un texto contra el oficialismo 66 días después de haber dejado la vicepresidencia del país. “Siga en su mundo paralelo”, le respondió el ministro de Economía, Luis Caputo. A su vez, un funcionario de la Casa Rosada dijo a CNN que las críticas de la exmandataria son “un elogio”.

“En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento”, escribió Fernández de Kirchner en la red social X, antes Twitter, para presentar un texto de 33 páginas con críticas económicas y políticas al gobierno de Milei. La dolarización, la toma de deuda, la designación y un posible colapso del país, similar al de la crisis del 2001, fueron los temas más mencionados por la expresidenta.

“La legitimidad de origen que da el voto popular no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, que sólo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos”, advirtió Fernández de Kirchner. A su vez, concluyó esa idea con otro señalamiento sensible: “cabe recordar que otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera funcionaria en reaccionar al documento de la exvicepresidenta. “Usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo”, le respondió Bullrich a Fernández de Kirchner a través de X. “No tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno. Lo único que usted debería pedir son disculpas”, concluyó la ministra.

Fernández de Kirchner habló de “reciclaje de funcionarios” en el gobierno de Milei e inmediatamente después de eso aludió al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien describió como un “artífice del endeudamiento serial del gobierno”.

El mismo ministro Caputo, también en redes sociales, le contestó a la expresidenta: “Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vice presidente”.

“La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina”, finalizó su primer mensaje Caputo.

El intercambio continuó. La expresidenta redobló la apuesta. Compartió el título de un portal de noticias local que decía que “Caputo mandó a callar a Cristina Kirchner” y agregó: “Buen día señor ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este Poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público”.

Caputo volvió a responderle a Fernández de Kirchner y publicó en sus redes sociales otro mensaje, esta vez más corto: “siga en su mundo paralelo señora”.

De esta manera, se inauguró la historia de cruces ácidos entre la expresidenta y el gobierno de Milei, cuyos funcionarios lucieron cómodos dado que desde la Casa Rosada describieron a las líneas de Fernández de Kirchner como “elogios”.