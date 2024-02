Así es la vida y carrera de Jeremy Allen White: películas, series, pareja, premios y más

Jeremy Allen White, imagen de Calvin Klein 0:48

(CNN Español) -- El nombre de Jeremy Allen White no es para nada nuevo en Hollywood: durante una década interpretó a Phillip "Lip" Gallagher en "Shameless", una serie de comedia dramática estadounidense cuyo último episodio se emitió un año antes de que se estrenara la multipremiada "The Bear" que catapultó su carrera y lo convirtió en toda una estrella protagonista de películas, portadas de revista y campañas de moda.

El actor neoyorquino de 32 años se llevó a principios de este año (en menos de dos semanas) un Globo de Oro, un premio Emmy y un Critic’s Choice por su papel como el atormentado chef Carmy Berzatto en la exitosa serie creada por Christopher Storer.

"The Iron Claw", su más reciente proyecto, se estrenará próximamente en los cines de Latinoamérica. La película está basada en la historia real de los hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de los años 1980.

Conoce más sobre la vida y carrera de Jeremy Allen White.

La danza y el teatro marcaron los inicios de Jeremy Allen White

Jeremy Allen White creció en el barrio Carroll Gardens de Brooklyn, Nueva York, donde despertó su amor por el arte y, en especial, la danza. En la primaria, White estudió ballet, tap y jazz. "En realidad no es un [talento] oculto, pero me encanta bailar. Me formé como bailarín cuando era joven: jazz, ballet, tap. Lo que más me gusta es salir a bailar con mis amigos", le contó en 2016 a la revista Interview.

El mundo de la interpretación no era ajeno para White. Sus padres, Eloise Zeigler y Richard White, se conocieron cuando eran dos jóvenes actores en Nueva York, de acuerdo con su biografía en Enciclopedia Británica. A los 11 años decidió probar él mismo su talento en el teatro pues, según admitió tiempo después, el programa de danza de su escuela no le había impresionado.

Jeremy Allen White estaba decidido a convertirse en un actor profesional y se inscribió en la Escuela de Artes Escénicas Profesionales de Manhattan. Mientras estudiaba ahí, formaba parte de una agencia de castings donde consiguió sus primeros papeles en obras de teatro, películas y series, que incluyen "Beautiful Ohio" (2006), "Afterschool" (2008) y "Law & Order" (2007–08).

El salto a la fama

Tras graduarse de la escuela de actuación, White fue contratado para protagonizar la serie que le daría un primer y fructífero impulso a su carrera. Durante una década interpretó a Phillip "Lip" Gallagher en Shameless, la comedia dramática estadounidense cuyo último episodio se emitió un año antes de que se estrenara la que finalmente lo lanzó a la fama.

Su papel como el atormentado chef Carmy Berzatto en la exitosa serie "The Bear" convirtió a White en una de las promesas más consolidadas de Hollywood. Además, el éxito de la serie creada por Christopher Storer lo convirtió en una estrella de talla mundial que comienza a acumular proyectos en la pantalla grande como "Fingernails" y, la más reciente, "The Iron Claw", que protagoniza junto a Zac Efron.

En medio de su trabajo actoral, White también es una constante en las redes sociales y las revistas de espectáculos con sus fotos de paparazzi (como aquellas en las que se le ve pasando una tarde saludable en el mercado de agricultores o en las que aparece al lado de la cantante Rosalía).

Aunque ni Rosalía ni el actor han confirmado oficialmente que son pareja, las fotos que circulan en redes sociales y en las revistas muestran a ambos compartiendo momentos como la vez que se les captó saliendo tomados de la mano de un restaurante en Los Ángeles en diciembre de 2023.

Pero sin duda su momento más revolucionario del internet hasta la fecha es la campaña publicitaria de ropa interior que protagonizó para Calvin Klein. Las imágenes, tomadas por el fotógrafo Mert Alas, muestran a White retozando en una azotea bañada por el sol, sin camisa o sin pantalones, y a veces ambas cosas.

Las películas (y series) de Jeremy Allen White

Con información de Leah Dolan y Rocío Muñoz-Ledo