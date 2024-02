El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asiste al Consejo de Ministros de Defensa OTAN-Ucrania, en la sede de la OTAN en Bruselas, el 15 de febrero de 2024. (Crédito: JOHN THYS/AFP vía Getty Images)

(CNN) -- El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, dijo que la alianza no debe dar ningún paso para "dividir Europa de Norteamérica".

Stoltenberg hizo estas declaraciones a periodistas antes de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas.

"No debemos seguir ningún camino que intente dividir Europa de Norteamérica. La ventaja es que Europa y Norteamérica están juntas en la OTAN", afirmó.

"Celebro que los aliados europeos estén invirtiendo más en defensa y la OTAN lo ha pedido durante muchos, muchos años", añadió.

Los comentarios de Stoltenberg llegan pocos días después de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijera el sábado que animaría a Rusia a hacer "lo que les dé la gana" con cualquier país miembro de la OTAN que no cumpla con las directrices de gasto en defensa.

"La OTAN estaba reventada hasta que llegué yo", dijo Trump en un mitin en Conway, Carolina del Sur. "Dije: 'Todo el mundo va a pagar'. Dijeron: 'Bueno, si no pagamos, ¿nos van a seguir protegiendo?'. Les dije: 'Absolutamente no'. No podían creer la respuesta".

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo el domingo que Trump "está dejando claro que abandonará a nuestros aliados de la OTAN".

Sobre el apoyo de EE.UU. hacia Ucrania, Stoltenberg dijo que espera que el Congreso de Estados Unidos "acuerde un paquete de apoyo continuo a Ucrania".

"Cuento con que el Congreso sea capaz de mostrar su apoyo a Ucrania y llegar a un acuerdo sobre un paquete de ayuda", dijo, y añadió que apoyar a Ucrania es una "inversión en nuestra propia seguridad".