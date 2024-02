Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: noticias, situación en Rafah, tensión en Medio Oriente y más

Egipto construye una nueva zona de amortiguamiento amurallada de kilómetros de ancho en la frontera con Gaza, según muestran imágenes de satélite

Egipto construye una enorme zona de amortiguamiento y un muro de kilómetros de ancho a lo largo de su frontera con Gaza, según muestran nuevas imágenes satelitales de Maxar Technologies.

Las imágenes, tomadas en los últimos cinco días, muestran que una sección importante del territorio egipcio entre una carretera y la frontera de Gaza ha sido arrasada.

Cuando se complete la zona de amortiguación (que se extiende desde el final de la frontera de Gaza hasta el mar Mediterráneo) abarcará por completo el complejo fronterizo entre Egipto y Rafah. En la frontera real, se vieron varias grúas ubicando secciones de muro.

Imágenes satelitales adicionales revisadas por CNN muestran que las topadoras llegaron al sitio el 3 de febrero y que la excavación inicial de la zona de amortiguamiento comenzó el 6 de febrero. Ha habido un aumento significativo en la excavación en los últimos cinco días.

Los videos publicados por la Fundación Sinaí para los Derechos Humanos muestran la construcción del muro fronterizo, que, según afirman, tiene 5 metros de altura. La organización, que se describe a sí misma como un grupo no gubernamental de derechos humanos formado por activistas, investigadores y periodistas, dijo que dos contratistas locales les dijeron que el muro fronterizo fue encargado por las fuerzas armadas egipcias. CNN se ha puesto en contacto con el Gobierno egipcio para pedirle comentarios sobre la zona de amortiguamiento y la construcción del muro.

La construcción surge debido al temor de que la ya terrible situación humanitaria en Gaza empeore, provocando miles de muertes y un éxodo de palestinos a través de la frontera con Egipto.

Todos los ojos están puestos en Rafah, situada a lo largo de la nueva zona de amortiguamiento, donde más de un millón de refugiados palestinos se refugian en una enorme ciudad de tiendas de campaña. A pesar de la presión internacional, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha seguido transmitiendo que las Fuerzas de Defensa de Israel se trasladarán a la zona de Rafah en algún momento. Muchos temen que una acción militar en la ciudad de tiendas de campaña para refugiados pueda provocar el éxodo, pero también provocar la muerte de miles de civiles.

También ocurre mientras Netanyahu continúa criticando a Egipto por no cerrar el Corredor Filadelfia, la franja de tierra entre Egipto y Gaza y la única frontera del enclave no controlada por Israel. En una conferencia de prensa el 13 de enero, Netanyahu dijo que Israel no consideraría terminada la guerra hasta que estuviera cerrada.

