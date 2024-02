Nota del editor: Frida Ghitis, exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora de opinión semanal de CNN, columnista colaboradora de The Washington Post y columnista de World Politics Review. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Lee más artículos de opinión en CNNEE/Opinión.

(CNN) -- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó algunas declaraciones intrigantes durante una entrevista televisiva este miércoles con el leal periodista Pavel Zarubin. Entre ellas estaba su afirmación de que preferiría que el presidente Joe Biden ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024.

Los comentarios me recordaron una larga noche que pasé en La Habana, Cuba, escuchando a Fidel Castro pontificar durante interminables horas sobre todos los temas bajo el sol desaparecido hace mucho tiempo. Eso fue justo antes de las elecciones en Estados Unidos de 2000, cuando el entonces vicepresidente Al Gore se enfrentó al entonces gobernador de Texas, George W. Bush.

Le pregunté a Castro si había un candidato que esperaba que se convirtiera en el próximo presidente de Estados Unidos. Se rió por un momento y me dijo que ciertamente tenía una preferencia. Pero luego me explicó que no me lo diría porque, si Fidel dijera a quién prefería, sólo perjudicaría a su candidato.

¿La respuesta de Putin se basó en el mismo cálculo?

En su entrevista con Zarubin, Putin argumentó que Biden encajaría mejor en Rusia “porque es una persona con más experiencia, es predecible [y] es un político de vieja formación”. La declaración es consistente con otros comentarios que Putin ha hecho sobre el actual presidente. Después de su primera cumbre en Ginebra con Biden como presidente, allá por 2021, Putin expresó una nota similar. "Es un hombre equilibrado y profesional, y está claro que tiene mucha experiencia", dijo Putin. “Me parece que sí hablábamos el mismo idioma”.

Descifrar a Putin y sus motivos es un desafío constante. El exagente de la KGB es conocido por jugar todo tipo de juegos mentales. Recuerda cuando se reunió con la excanciller alemana Angela Merkel y, conociendo su miedo a los perros, soltó su gigante labrador negro, ante el terror valientemente disimulado de Merkel. Parecía sumamente satisfecho.

En esta última entrevista, Putin también hizo algunos comentarios selectos sobre otra supuesta entrevista (más bien un evento propagandístico) realizada la semana pasada por el expresentador de Fox News caído en desgracia, Tucker Carlson. Carlson fue criticado en Estados Unidos y Europa no sólo por su suave entrevista y por no ofrecer ni la más mínima respuesta al aluvión de falsedades de Putin, sino también porque de alguna manera evitó hacer preguntas sobre cualquiera de las controversias que rodean a un líder ruso que ha sido formalmente acusado de crímenes de guerra.

Si los estadounidenses no estaban contentos, tal vez Carlson esperaba que Putin quedara impresionado. Pero este miércoles, el presidente ruso se mostró despectivo. "Honestamente pensé que [Carlson] sería agresivo y haría preguntas difíciles". Putin dijo que estaba preparado para eso y que lo esperaba porque “me daría la oportunidad de dar respuestas difíciles”. Pero Carlson "eligió una táctica diferente". Putin añadió que "no disfrutó plenamente" de la entrevista.

Los juegos psicológicos de Putin quedaron a la vista cuando se sentó con Carlson. En un momento, Putin lo ridiculizó, sonriendo sarcásticamente al señalar que Carlson intentó unirse pero fue rechazado por la CIA. Quizás estaba indicando que había verificado los antecedentes de su entrevistador; tal vez estaba tratando de hacerle perder el equilibrio. Fuera lo que fuese, Carlson parecía estupefacto, mientras que Putin parecía encantado.

Si el presidente de Rusia preferiría tener a Biden, que ha formado una poderosa coalición para hacer retroceder a Rusia en su guerra contra Ucrania y ha llamado a Putin un criminal de guerra, o al expresidente Donald Trump, que elogia al líder ruso y al justo dijo que "le daría" Ucrania a Putin, no parece muy difícil de descifrar.

Castro no lo dijo porque no quería traer mala suerte a su candidato preferido. Putin puede estar intentando traer mala suerte al que quiere ver perder.