Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: noticias, situación en Rafah, tensión en Medio Oriente y más

Un cirujano palestino dentro del Hospital Nasser advierte que "todos los pacientes de cuidados intensivos morirán" mientras continúa la incursión israelí

Un médico atrapado dentro del Complejo Médico Nasser en el sur de Gaza dijo que las salas y pasillos “todavía están inundados de camas” mientras las fuerzas israelíes continuaban atacando lo que era el hospital en funcionamiento más grande que quedaba en el enclave.

“La situación sigue siendo la misma. Todo el personal médico y los pacientes siguen atrapados en el departamento médico", dijo en una nota de voz el jueves por la noche. Uno de sus colegas compartió su testimonio con CNN.

“La mayoría de los pacientes no tienen la oportunidad de conseguir los medicamentos ni recibir atención médica... No podemos visitar a los pacientes. No podemos movernos entre camas”, añadió el cirujano, que pidió no ser identificado por razones de seguridad. "Nadie puede llegar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)... el ejército está dentro", escribió en un mensaje. "Todos los pacientes de la UCI morirán".

El viernes surgieron detalles de las sombrías condiciones que enfrentan quienes permanecen dentro de las instalaciones. Al menos cinco pacientes murieron después de que el ataque de Israel lograra que el complejo se quedara sin electricidad, dijo el ministerio, añadiendo que el Hospital Nasser estaba "sin electricidad, agua, alimentos ni calefacción".

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que no atacaron el suministro de energía del hospital, pero que un mal funcionamiento del generador había causado el corte de energía. A pesar del apagón, las FDI dijeron que "todos los sistemas vitales" seguían funcionando gracias a un sistema de energía de respaldo. Las FDI dijeron que tropas del ejército israelí también suministraron generadores alternativos, alimentos para bebés, agua y combustible diesel al hospital.

El jueves, las fuerzas especiales israelíes entraron a Nasser. Desde entonces, el ejército israelí ha dicho que encontraron armas dentro de las instalaciones y que detuvieron a más de 20 sospechosos del ataque del 7 de octubre en medio de la redada.

Abeer Salman de CNN contribuyó con el reportaje de esta publicación.